GLJIVE OKO MOJE NJIVE : Poslije Fadila Novalića, Zukan Heleza i Fuad Kasumović se dao u političko gljivarenje

– Pentranje po brdima u slobodno vrijeme (kojeg bh političari imaju na pretek jer bukvalno ništa ne rade) zna biti zabavno i vickasto, nije samo zdravlje u pitanju ili dokolica. U prirodi se uvijek nešto nađe što vrijedi zabilježiti i uslikati, slika je za ‘naše lidere’ spas i život, a za medije i napušenu i veselu raju pravi mamac.

Neko se tako ‘selfira’ pored stećaka, uz džamiju, neko izabere rijeke, ražanj ili ja(g)njetinu, a u zadnje vrijeme opšta je pomama za pečurkama koje zovemo i gljivama.

– Prvo medijsko gljivarenje obznanio je naš bajni premijer Fadil Novalić još 2021. koji se sada manje bavi sa tim zdravim sportom jer je, eto, igrom slučaja uz respiratore ‘pušten niz vodu’ da ne bi ‘Seb’ Sebija Izetbegović plivala u mulju-završio u zatvoru, kao i svaki uspješan patriota i borac SDA. Onda je, da bi bio u trendu i uslikan, u potragu za pečurkama krenuo i ministar ‘zajedničkih oružanih snaga Bošnjaka’ SDP dokoličar, medijski ekskluzivac sa tv ‘Face’, čovjek sa ‘najvećim mudima u BiH’ poslije Benjamine Karić (zbog Konjica i reakcije na psovku genocida) i kafanski veseljak Zukan Helez. No, on je za razliku od Fadila ‘oprosti Fadile’ ne ubrao već ulovio vrganj. Sa Kupresa gdje ovih dana Zukan isprobava kineske dronove podvaljujući natociljanoj bh raji ‘dronove kneske proizvodnje’ Zukan je na svom instagramu objavio ‘ekskluzivu’ a mediji fala Bogu odmah prenijeli. ‘Helez je posjetio Kupres, a s pratiocima na Facebooku podijelio je ulov ogromne gljive’. Tako smo saznali od briljantnog manipulatora da se vrganji love a mi mislili da se beru ili ubiru.

– No, ne lezi vraže, ovo sa gljivama postaje sve prisutnije među našim vajnim politicusima zbog čega će se uskoro u Parlamentu morati oformiti ‘Klub Bošnjaka gljivara’ pa se, kao što je red među gljive i u šumu otisnuo i Fuad Kasumović, ‘zeleni tajkun’ nekadašnje SDA mafije pod imenom nekakve ‘Inicijative’ Fuada Kasumovića sa kojom načelnikuje u Zenici već dugo, predugo. Da, to je onaj ‘što ne govori na ćirilici’ i što je zahvaljujući tom čudu od jezika i ove godine opet postao načelnik iste stolice. Nakon proglašenja ovih završenih lokalnih izbora ‘Fudo’, kako ga svi znamo i kako mu tepamo a on to voli, pohvalio se sa hrpom gljiva i vickastim komentarom kakav je i sam. Valjda da se našali na račun svojih nekadašnjih ahbaba iz SDA koje je sa lakoćom pobijedio.

‘Teže mi je bilo danas nabrat gljiva nego pobijediti radkalnu SDA’ – tako je ‘Fudo’ šarmantno pojasnio svoju pobjedu uz gljive na stolu. Slatko i pitomo, nema šta. Kako je ‘Fudo’ uspio voditi kampanju i brati gljive istovremeno i to uspješno nije naučno dokazano ali jeste praksa potvrdila.

­- Gljivarstvo je naizgled bezazlen hobi i posao ali zna biti i opasan. Postoji više vrsta pečurki a među njima ima otrovnih gljiva ubica koje su slične jestivim gljivama. I onih koji te bace u trans i ludilo da umreš od smijeha.

Jedna od najčešćih koje skoro liče na jestivi vrganj je i pečurka zvana ‘vražji vrganj’ poznatija pod imenom ‘ludara’ (Rubroboletus satanas) . Kako su ‘naši’ gljivari potkovani znanjem i školanjem što pokazuju svaki dan i kako od gljivarstva znaju samo naći vrganje, velika je vjerovatnoća sudeći po ponašanju ovih šumskih stručnjaka da su, ako ne probali a ono bar omirisali ovu vrstu vražje ludare.

Tako mi, naime, izgledaju i oni i tako mi zvuče i njihove izjave u ovom novom popularnom dodatnom njihovom zanimanju.

Političkom gljivarenju.

photo : Fadil Novalić, Zukan Helez i Fuad Kasumović, gljivarenje, arhiv