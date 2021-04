to može samo u Bosni i u Kliničkom Centru Sarajeva : državnog tužioca (“Bracu”) prijavila Seka jer tužilac radi svoj posao

Kada su s početka decembra 2014. u ranim jutarnjim satima uhapsili krajiškog SDP kabadahiju iz reda ‘zelenih lagumdžića’ Hamdiju Lipovaču zbog jedne u nizu zloupotreba, onog što se volio slikati uz Bajram sa seljačkom a *ebačkom bundicom ‘kapuljača-krzno’ (uz tanjir hurmi i drugog koštunjavog voća i na sedždi), sa bundicom koju po uzoru na ‘Hamdu’ obožavaju : još jedna krajiška lola i imenjak Hamdija Abdić Tigar te Željko Komšić zaposlen u ‘najprofitabilnijoj firmi’ SDA ili predsjednik sadašnjeg SDPa Nermin Nikšić, velikokladuški ondašnji ‘alfa and omega’ Rifat Dolić je zavapio javno, pravo u medije.

‘Kakva sramota, upali su razbojnički i odveli premijera onako u pidžami i ispred djece, iz kreveta’.

Mislili smo da se to Doliću omaklo malo i zbog njega samoga i da ovo bh pravosuđe i ‘sipasuđe’ ma kakvo god da je, a nikakvo je, ne treba i ne mora da se osumnjičenom najavljuje ili da ga nedaj Bože uz molbu polako uvodi u auto samo popodne ili prije 10 ha uveče, nikako kasnije, kad ni ovi što se hapse nikog ne pitaju kad hapaju državne i tuđe para, međutim nije se ‘Doli’ omaklo.

Bh Političari imaju specifičan status i kad kradu i kad do Suda dolaze.

Jeste, ono, nešto su preuzeli od ovih ‘Amera’ pa često vidimo kako neke uhapšene nabiju glavom do koljena pa ih guraju u auto kao u gepek ali to je samo dok blicaju kamere i za običnu raju, ovi drugi ako se slučajno uhapse do auta i tužioca došetaju sa pokrivenim lisicama na rukama, poslije fino popiju kafu, proćaskaju sa tužiocima i sudijama i eto ih kući veseliji nego što su otišli a mi čitamo o ‘aferam’ do klinca palca, do besvijesti dok nam se naočari ne zatamne. I dok nas ne zapahne slijedeća ‘afera’.

Kažem, mislili mi, ali jok!

Sa pojavom predsjednika VSTVa Milana Tegeltije i njegovog opštepoznatog pozdrava naciji iz Zanzibara dok se razmatrao njegov izvještaj u Parlamentu (hakuna matata-nema problema), pa i poslije kad je jedva napustio stolicu sav otkovan i potkovan kriminalom i aferama, ova bh pravosudna praksa se nastavlja.

Drugim sredstvima ali ‘fercera’.

Vidjeli smo kad je ono Fadil Novalić bh premijer bez portfelja kobajagi uhapšen kako se to radi. ‘Nedamo našeg Bošnjaka, ovo je udar na Bošnjake’, kako je prošlog Ramazana zagrmio opštepoznati Bakir Izetbegović do onoga Reisovog i Šefika Džaferovićevog ‘ode nam država u helać ako Fadil ostane u zatvoru’. I bi sloboda, izađe Fadil.

Nakon godinu dana od pljačke 10.5 miliona KMa, Fadil se brani svim sredstvima, po svoj prilici da se brani Sebija Seka Izetbegović, menadžerica i direktorica KCUSa, ali i agilni SDA političar, kao da je sama naručila ‘malina’ respiratore. Sud već mjesecima bukvalno gnjavi njegove sekretarice koje su se dopisivale sa Sekom i sa manekenom iz Srebrenice Hodžić Fikretom, prethodno tražile mišljenja kod frizera i po komšiluku o respiratorima a Fadil sve potpisivao ‘neznajući’, onako ‘s nogu’.

Čitamo koliko danas, da se Dolićeve mudrosti uz ahbababa Hamdiju, opet dešavaju i citiraju uz ovu trakavicu sa Fadilom.

U poznatoj bh ‘spektakularnoj’ akciji od 5. aprila ove godine kada su nakon jedne anonimne i jedne potpisane prijave ljekara sa KCUSa i pritiska corona smrti u Sarajevu, u KCUS ušli organi SIPAe i tužioca, opet se moglo čuti, prvo iz usta advokata Novalića a onda i kroz podijeljene bh medije : državni tužilac je upao nezakonito u Klinički centar.

Čuj nezakonito a mora biti tužilac na uviđaju?!!

I treba, kad je za mjesec dana u BiH umrlo od corone 2.200 osoba i kad postoji pismo ljekara koji tvrde da su neke smrti nastupile i zbog kačenja pacijenata na kineske ‘malina’ respiratore zbog kojih se sudi Fadilu i jaranima, koje je Seka instalirala da bi pokazala da su pravi, kako se može desiti da tužioci ‘rade nezakonito’?

Seka i advokati Novalića su to pojasnili, oni sve znaju.

‘Ponašao se se osorno’. ‘Znao je neke naše telefone’. ‘Šta će državni tužilac u KCUSu, tamo treba da bude kantonalni’.’ Državni tužilac je od nas tražio kopije pisma’, ‘Osjećali smo se neugodno’. ‘često nas je državni tužilac prekidao tvrdeći da smo preopširni’….

I podnosi se disiplinska prijava protiv državnog tužioca.

Zato što nije bio fin i kulturan, pred njim se nismo osjećali ugodno. Naprotiv, osjećali smo se sigurno i zaštićeno kod našeg, kantonalnog.

Pa to može samo u Bosni. Državni tužilac Đermin Pašić ne može unutra, kantonalni može. A oba su vršila uviđaj zbog sumnji o postojanju teškog krivičnog djela, uz radnike SIPAe.

Dakle, bili su na svom radnom mjestu a evo, državni je već popio prijavu od Seke. Jer je ‘u sukobu interesa’. Prije nego je i objavljeno šta je vidio i našao!

Čijih interesa, valjda SDAovskih ili Fadilovih? Pa pobogu ljudi, nacijo, ako je krivično djelo iz nadležnosti države, po čemu je državni tužilac ‘višak’ i nepoželjan?

Pa zato jer je manja kazna za djela u nadležnosti kantonalnog, nego za djela u nadležnosti državnog tužioca, a kantonalni su tužioci ‘naši’, mi ih biramo i njima vjerujemo. Nema ‘sukoba interesa’ sa kantonalnim, sa državnim ima. Tako je to sa bh ‘interesima’.

A kako to Seka zna? Neozbiljno pitanje, gospođa zna sve, oko tužioca posebno, raspitala se i pitala.

E, vala neka mu je, mislim tom tužiocu. Kad nije na vrijeme radio svoj posao i kad se miješa u Sekin i Fadilov posao. Postavljati onako nezgodna pitanja, iznositi onolike kutije ‘dokaznog materijala’ a niušta i nizašta, kad sve ima u telefonu kod Asima Sarajlića i kod Seke a on za njihove telefone ne smije ni priupitati. Samo zbog te činjenice on je već ‘zreo’ za prijavu i ‘nelagode’. Ostalo da i ne spominjemo.

photo : državni tužilac Đermin Pašić i državna doktorica Seka Sebija Izetbegović, arhiv