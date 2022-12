BiH je raj za pedofile i kriminalce : udruženi zločinački poduhvat posrnulog sistema i religije, od Gluhe Bukovice do Sarajeva

* Samir Alihodžić je nasmijani i veseli bh pravosnažno osuđeni pedofil koji je svoju ‘kaznu’ (36.000 KMa u zamjenu za godinu dana zatvora) za pedofiliju dogovorno prihvatio i platio, a onda se još veseliji vratio na (radno) mjesto zločina koje ga je čekalo, dok mu ne istekne ‘zabrana’ bavljenja pedofilijom od strane Suda BiH.

Naime, svi znamo da se njegov ‘slučaj’ provlačio kroz fajlove i spise skoro sedam godina i na jedvite jade bh sudska ‘pravda’ mu je odrezala godinu dana zatvora i zabranu bavljenja poslovima nastavnika fizičkog u trajanju od godinu dana.

Međutim, čudni su putevi nebeski bh sistema i zakona, bh pedofilije još čudniji, nastavnik je umjesto da leži u prdekani, sklopio sporazum sa tužiocem i Sudom pa fino uplatio lovu državi, kao da je ovdje država oštećena strana ili žrtva, podnio školi zahtjev da mu odobri ‘neplaćeno odsustvo’ tj sačuva radno mjesto a Škola svesrdno prihvatila, da bi taman kad mu je istekla ‘zabrana’ bavljenja profesijom, vratio se pun optimizma i nastavio raditi.

Da nije bilo oštećene žrtve ovog seksulanog predatora i medija, na kraju i roditelja djece pomenute škole, Alihodžić bi zasigurno još pipkao, slikao svoj mačo-polni organ i zadovljavao svoju pohotu nad maloljetnim učenicama. Kako se javnost uzburkala, pod pritiskom medija OŠ je ovog pedofila suspendovala u nadi da će ga ikako spasiti, međutim kad se umiješala inspekcija predator je putem svog advokata sam podnio otkaz, poštedio je školu i njene organe koji su ga pomagali.

* Kroz medije smo vrlo brzo saznali zašto je i kako je OŠ i njeno vodstvo bilo ovako izdašno i uslužno klasičnom seksualnom manijaku : pedofil je naime (bio) zet Kemala Ademovića, bivšeg direktora AIDA zloglasne bošnjačke ‘UDBAe’, sada je jedan od osnivača NiP stranke Dine Konakovića, bio je i poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo. Nakon što je afera bljesnula u javnosti, NiP se oglasio i ogradio od Alihodžića : on je bio zet Ademovića, ali rekoše, ima više od pola godine kako nije više. Najjednostavnije : da se nije saznalo, još bi bio u tazbinskom srodstvu, ovako, puštamo ga niz vodu da bi saprali obraz. Eto, ukratko, to je i Narod i Pravda, to je zapravo bh posrnuli sistem korumpiranog bh pravosuđa, u kojem predsjednik te stranke Dino Konaković pretendent za ministra vanjskih poslova BiH nakon ovih zadnjih zbora svakodnevno vodi bitke protiv korupcije, ali ‘fejsbuk’ mu se ušutio, nema osvrta na ovaj primjer zeta njegovog podpredsjednika stranke.

Možda je i bolje, jer ne zna se, možda bi hadžija Konaković izbacio još koju mudrost kao onu kad je sin istog Keme Ademovića po scenariu postavljen za predsjednika skupštine KS a Konaković to obrazložio zaključkom kako je ‘mali’ ‘genetski predodređen’ za tu funkciju. Kako je i vjernik i hadžija (putovao je na hadž o trošku i po spisku Kralja Saudi Arabia-e skupa sa generalom Atifom Dudakovićem optuženim ratnim zločincem) i kako su mu ‘džamije vrijedne kao fabrike’, i sa te strane su izostale njegove ‘tweet’ poruke o ovom događaju.

* Pedofil Alihodžić je, rekosmo dao otkaz ali ništa sa tim u BiH nije riješeno, samo smo vidjeli još primjer više o onom što već znamo a to je da je i bh pravosuđe uveliko u udruženom zločinačkom poduhvatu spašavanja kriminalaca svih vrsta. Naime, ovo sa nakaradnim ‘sklapanjem sporazuma’ je nešto najbolje što se moglo desiti ‘reformi bh pravosuđa’, nakon čega je činjenje kriminala naprosto u uzletu. Od pravosnažno presuđenih vehabija i povratnika sa ISIL ratišta do bilo koje malo ‘jače’ političke face, svi su umjesto u zatvoru platili državi svoje nestašluke i pravda je ‘zadovoljena’. Međutim, bolnije i opasnije od bludne radnje Alihodžića su činjenice koje su isplivale nakon otkrivanja ovog skandala a to su da je isti od suda dobio potvrdu o nekažnjavanju nakon uplate kazne, da ga je Škola primila na posao poslije toga a tvrdila je da ništa ne zna i da je sve radila ‘po zakonu’, da se htjelo po svaku cijenu sve zataškati, te da je pedofila zvanično branio u medijima miljenik i suradnik vlasti predsjednik Sindikata Osnovnog obrazovanja Sarajeva Saudin Sivro.

Rezultat takvog skandaloznog postupanja je još jedan slučaj pedofilije u Sarajevu u OŠ ‘Stari Ilijaš’ u Ilijašu objelodanjen 22.12. ove godine, još dok se prašina oko Alihodžića nije ni slegla. I opet je u pitanju pedofilija nastavnika fizičkog, postaje simptomatično to fizičko i tjelesno odgajanje, to zanimanje koje je i u diplomi Dine Konakovića upisano kao njegovo životno opredjeljenje.

* Kod nakaradnog i kriminogenog bh pravosuđa moguće je nažalost očekivati još, budući da niko u OŠ ‘Grbavica’ nije pozvan na odgovornost niti se o ovoj pojavi izjašnjavaju vlasti Kantona Sarajeva, nakon čega proizilazi da je pedofilija nama postala ‘normalna pojava’. Kao i svaki drugi vid kriminala bogatih i moćnih. O ovoj pošasti se ne izjašnjava ni Islamska Zajednica BiH ‘krovni čuvar moralnih vrijednosti’ braka i porodice i države, BiH nema ni registar seksulanih počinilaca niti tome uopšte pridaje ikakvu pažnju pa je očigledno da nam Sarajevo a time i čitav BiH postaje Gluha Bukovica.

Podsjećamo, bh vlast u Sarajevu pedofiliju i pedofile IZ BiH sakriva na isti način, pedofilija je u ovoj korumpiranoj vjerskoj islamskoj zajednici prisutna odavno. Hodžu pedofila Rešada Omerhodžića koji je vršio bludne radnje nad djevojčicom u mejtefu u selu Gluha Bukovica kod Travnika 2009. godine spašavao je ondašnji Reis ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa i na jedvite jade i nakon mnogo godina hodža je osuđen na 18 mjeseci zatvora (ne zna se da li je i gdje kaznu izdržao), sadašnji Reis ef. Kavazović je pedofila imama iz Puračića kod Lukavca Muniba Ahmetovića ‘kaznio’ premještanjem 2021. u drugi džemat, njegove bludne radnje sa curicom od 12 godina su zaboravljene. Niti ga je iko procesuirao niti zvao na odgovornost dok je otac djevojčice doživio šikaniranje zbog krivične prijave i kod Tužilaštva i u džematu u svom selu.

‘Hižaslav’ Cerić je spašavajući hodžu Omerhodžića vodio i svoju privatnu sramnu istragu, ispitivao je oštećenu kao pravi isljednik. ‘Je li te pipkao, skuda te dirao’ jesi li išta osjećala dok te dirao’, sve očekujući da dijete kaže kako se uzbudilo i kako je curica kriva što je uzbudila ahmediju.

Kavazović je zataškao i pedofiliju hodže Ahmeda Omerbašića iz sela Piljužići kod Tešnja i još mnoge druge, zato je Alihodžić pedofil zet Keme Ademovića onako nasmijan na slikama.

Čak iako znamo da popovi vole mlade dečkiće a ahmedije mlade djevojčice u mejtefu, ipak je to previše za normalan ljudski stomak, ali zataškavanje se nastavlja. Ne samo kod pedofilije već i kod svih vrsta krvičnih djela, država Budn(j)o bdije nad nama.

Vidjeli smo samo na primjeru ubistva Dženana Memića od prije šest-sedam godina šta je sve u stanju uraditi bh pravosuđe i vlast, samo da bi se zaštitio bogati nasljednik SDA tajkuna Alije Budnje za klasično ubistvo koje se ‘ne može’ razriješiti.

Šta su onda tek bludne radnje naših pedofila i napaljene djevojčice koje samo čekaju da ih neki despot opipa i isproba svoju erekciju naspram ovih sa Ilidže. Ovih ‘Budnjo’ radnji.

photo : Samir Alihodžić, pedofil nastavnik OŠ ‘Grbavica’, arhiv