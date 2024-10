JA HEBEM, TI HEBEŠ, ONI ME jebu : Nezavisni kandidat za načelnika opštine Cazin Ramiz Huremagić pjesnik a po zanimanju magistar kriminologije i svjetski stručnjak iz oblasti vladavine prava kojeg podržava ‘trojka’, SDA i krajiški ‘Pomak’ zbog pjesme doživljava neprijatnosti i prijetnje, njegovu pjesmu o domovini prvi je ‘šokantno otkrila’ patriotska, bratska sandžačka nezavisna i objektvina tv kuća Hadifejzivića tv ‘Face’

Volim te, Bosno.

Volim i tebe i tvoje zelene rijeke i tvoje Sarajevo i sve u što se mogu zaljubiti.

Volim tvoje planine i jezera i kamen.

Volim tvoj sevdah. Samo 30 slova, a tolike pjesme. Voli nas oboje smisao za improvizacije.

Volim i tu gizdavost i ekipu iz vlasti koja misli da je uhvatila boga za muda, a nikad nije bila ni do mjesnog odbora u Mahmića selu.

Volim tvog kralja, ohrndanog neki vladara koji misli da je trgovina porodila mir na svijetu i obožava prirodu.

Volila te svaka godina koju si ispisala. Bilo bi poštenije da si nas davno odvolila, pa neka i boli.

Volim Zavnobih u koji se sakrivaš jer te stid tvojih nedovoljenih sinova koji na njega istresaju jaja.

Volim tvoj majčinski glas domovino. Volim Novu godina poslije ratova.

Volim način na koji se krećeš između života naše djece.

Volim izluđivanje koje to izaziva.

Volim zahvalnost koju nikad nećeš iskazati jer nemaš petlje da potpuno poludiš. Pravi, voli se, novi neoliberalni ustav i bljutave zakona kojima se otima djeci iz usta.

Volim te tvoje brojeve i datume – tročlani, tri i ostali, 25.11., 01.03., 09.01., 27.07. i posebno onaj kad se ja rodih u tebi.

Zavolilo mene što sam pomislio da se u tebi može rajski živjeti. A ono samo raja i jad ostali, da age, begovi, knjazovi i spahije od njih brišu đonove.

Volim tvoja junaštva, herojstva, sabure i merhametluke, bogobojaznosti i uniznosti u gospodu, koji zvuče kao hropac rasporenog grkljana.

Volim i tvoje prijateljske razgovore sa susjedima i komšijama koje nećeš da poznaješ i prema kojima se kofrčiš kao kurva koju su izvoljeli a nisu joj platili.

Volim želju da budemo sretni. Volim nesposobnost i kukavičluk da to pokušamo. Sevdah se na piše srećom.

Volim opet opet novu godinu. I moj rođendan. I tvoje datume.

Volim svaku misao o tebi i to što znam nešto o izagnjilim čarapama na mrtvim kostima tvoje djece, dok režeš meso za večeru delegaciji međunarodne zajednice.

Voli se, Bosno, jer nikad se nećemo voljeti dok nas ne zaboli.

Vole te neizgrađene dionice na koridoru pet ce i prošli životi koji nas plaše.

Volim Dejton, treba ga popišati da vidimo hoće li tada biti sudbonosan.

Voliš mene, jer mogu biti lud toliko da mi nedostaješ, a da te nikad nisam dodirnuo, da čak ne znam ni kako izgledaš na dnevnoj svjetlosti.

I voliš dnevnu svjetlost. Voliš svaku svjetlost. Tad su ljudi budni i vide se sve usrane fleke na zastavi a ja želim da ništa ne vijori.

Voliš i to što ipak želim da sam ti ovdje.

Voliš to što si zasigurno iznimka i nenormalna divljakuša. I, opet, voliš mene jer mogu vjerovati u sve to.

Čak i sad kad odlazim iz tvog imena.

(Ramiz Huremagić, po pjesmi “Jebi se, Nina”, Marka Tomaša)

*Napomena : Tekst je preuzet u originalu uz samo jednu prepravku i da se zadovolje ‘patriote’. Svuda u pjesmi koju čitate od naslova pa do kraja i u kojoj nailazite na riječi ‘volim’, ‘voljeti’, ‘voliš’, ‘voli se’ ili sličnu ljubavnu domovinsku konotaciju, u originalu pjesme i pjesničkog autorskog viđenja te i takve riječi glase drugačije : ‘*ebeš, *ebem, hebi se….

ANTRFILE

Stručnjak za kriminogoju i pravo te pjesnik također Ramiz Huremagić je jedan od najobrazovanijih kandidata bh političke kaljuge i patriota i domoljub, iako ga je ‘Ataturk’ Hadžifejzović stavljajući mu domoljubnu metu na čelu opisao kao ‘šalabajzera’ koji ne voli državu čim je psuje. Njegov background je pravo osvježenje. Magistar je kriminologije koji je fakultet je završio u Sarajevu, prije toga u Zagrebu je studirao i na Višoj školi unutrašnjih poslova koju je prekinuo zbog rata kada je jula 1992. sa grupom dobrovoljaca ušao u BiH pješice i borio se u Krajini u ArBiH. Nakon studiranja u Sarajevu pohađao je i postdiplomske studije iz oblasti kriminologije i krivičnog pravosuđa na Velškom univerzitetu u Kardifu, Velika Britanija, kao dobitnik prestižne britanske Chevening stipendije. Stekao je zvanje magistra nauka a pohađao je i doktorski studij iz oblasti kriminologije na Univerzitetu u Mariboru. Radio je zahtjevne i složene odgovorne poslove u bh tužilaštvu, OHRu, UMPROFORu, OSCEu, te ispred bh Tužilaštva surađivao i sa Interpolom i EUROPOLom. Poznat je i kao pozorišni producent, ima firmu u Sloveniji

Nakon šest godina u Uredu EUSR-a, 2018. godine otpočeo sa privatnim poslom u oblasti sigurnosnog konsaltinga, da bi ubrzo prešao u Ljubljanu na mjesto Menadžera projekta – šefa grupe za podršku IISG-a zemljama Zapadnog Balkana.

Jedina je prava konkurencija vehabiji Nerminu Ogrševiću načelniku Cazina koji decenijama vodi ovu opštinu, prvo sa strankom ‘aSDA’ koju je preimenovao u stranku ‘NES’-Narodni evropski savez.

photo : Ramiz Huremagić, arhiv