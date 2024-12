Duet političara Radovana Viškovića i bh ‘Ajatolaha’ Reisa Kavazovića : novogodišnji recept za sreću

Nevjerovatno je kako balkanski političari liče jedni na druge, to se ‘vidi iz aviona’, kamo li iz naše perspektive na Zemlji. Odprilike u par dana mogli smo to osjetiti i vidjeti upravo pred dolazeću Novu Godinu u izjavama premijera Republike Srpske i premijera države Islamska (Zajednica) BiH najpoznatijeg bh političara ‘Ajatolaha’ i Reisa hodže Kavazovića. Dali su naciji kratak i jednostavan recept za sreću nacije, lako pamtljiv.

Višković je svoju mudrost podijelio narodu u tv emisiji ‘Telering’ a ‘Ajtolah’ u bošnjačkim medijima koji su prenijeli njegovo izlaganje sa Sabora Islamske Zajednice.

Tako je Višković pojasnio da ‘sreću čine male stvari’, ovako.

“Nije uvijek ta materijalna strana ona koja vam obezbjeđuje materijalno blagostanje, nego je to sloga, to je uređen… to je mir u porodici, on vam obezbjeđuje bolji i stabilniji život, nego kad imate novac, onda svaki dan problem kući”.

Hodža, ‘čuvar države’ je, pak, u moru već poznatih političkih floskula (‘mi smo našu slobodu skupo platili, a dostojanstvo odbranili’, ‘danas moramo biti odgovorni i angažirani njeni čuvari’, ‘ne smije nam se ponoviti neki novi Berlinski kongres, neki novi Sanžermenski sporazum’, ’emanet’, ‘selamet’, ‘nismo sami, imamo prijatelje širom svijeta, braću Albance na Kosovu i braću Turke u Austriji’ .. ), ljubav i sreću pojasnio ovako.

‘ … ako imate gdje da stanujete, imate dovoljno hrane, pijete čistu vodu, imate mobilni telefon i pristup internetu, imate priliku da idete u srednju školu i uvjete da studirate, vi ste u privilegovanoj grupi od 7% od ukupno 7,8 milijardi ljudi na planeti Zemlji. Na našu radost i nama na ponos, danas smo jedna od malobrojnih muslimanskih zajednica na svijetu koja se može pohvaliti blagodatima slobode, misli, govora i organiziranja. Biti slobodan i svoj na svome vrhunska je ovosvjetska vrijednost, koju valja brižno čuvati..’

Kao u onom poznatom hit duetu nadpjevavanja Dine Merlina i Ivane Banfić (‘Nije sreća, para puna vreća, to znaju oni što je imaju’...), tako i mi sretni bez vreća to znamo jer ih nemamo. Da i ne spominjemo onaj historijski dokumentarac o Bakiru Izetbegoviću i njegovoj mami Halidi ‘Dvije vreće za mog Bakira’. Zbog kojeg je totalno nesretan.

Plata za sreću premijera entiteta je najmanje 5000 KMa, plus ostale blagodeti i benefiti svih političara, ne računajući tendere i ostale ‘mandare’, ili ‘pošteno stečenu imovinu’, dok je ‘Ajatolah’ Kavazović jedini bh političar čija plata je tajna ali obzirom na budžet IZBiH se zna i može se izračunati da nije manja od Radovanove. Ostali njegovi benefiti su duplo veći od Radovanovih ali sreću kao što rekosmo ne čine velike stvari. Što imaš manje, to si sretniji. Ili po onoj iz narodnih masa : sreću ne možeš kupiti ali zato možeš (Benjamine Karić) ćevape.

photo : premijer RS Radovan Višković i bh ‘Ajatolah’ hodža Kavazović, arhiv