Ministar Mektić : za sve su krivi EU i divlje patke

Više nema dileme ima li ili nema vehabija u Velikoj Kladuši, ako je bilo i zrnca sumnje da ih Kladuša vidjela nije, Fatmir Alispahić, voditelj i urednik emisije „Defter Hefte“ koja se emituje na muslimanskoj televiziji ‘Igman’ javno je svojim prisustvom i prisustvom kamera svoje televizije to načisto raskrinkao.

Kao što se javnost sjeća, u eksplozivnoj i munjevitoj akciji Rijaseta Islamske Zajednice BiH 2016 godine kada je Rijaset donio fetvu sa rokom o obaveznom ‘uvezivanju i stavljanju pod isti krov’ svih paradžemata u BiH , od njih ‘oko 90’ ‘samo dvadesetak’ se nije stavilo pod jedinstven kišobran Reisa i oni i dalje djeluju samostalno i po svom ‘ćeifu’. Ostali su prihvatili Reisov ‘islam srednjeg puta’ i kao i Senad Šepić sa svojom novom strankom ne hodaju ni desno ni lijevo već po sredini.

Tako kaže medijska statistika jer druge nema, i poslije ostavljenog roka koji je istekao februara 2016. godine, problem vehabija Reis je vješto zakopao duboko da smo na njih zaboravili, one koji se nisu odazvali na njegov poziv prebacio je u nadležnost policije koja s vremena na vrijeme obiđe ove ‘nestašne džemate’, njihove Mjesne Zajednice, škole i sve ono što su za sebe i po svojim programima izgradili, ‘međunarodna zajednica’ je postala prezadovoljna Reisovom fetvom tako da je i za nju ‘problem radikalnog islama u BiH’ riješen. Kalsičnom političkom fetvom.

No, u medijskoj raspravi, ostalo je zapisano kako je Reisat optužio nekadašnjeg istaknutog novinara i publicistu Fatmira Alispahića da je ‘neformalni vođa vehabija’, nakon što je Alispahić javno ‘opaučio’ bivšeg Reisa Cerića kako ‘Hižaslav’ ucjenjuje i besramno uzima lovu po dijaspori i hotelskim sobama pri svojim ‘gostovanjima’, ‘govorima’ i ‘nastupima’.

I velikokladuške vlasti su uporno kao i Reisat tvrdile da ‘vehabije ne postoje’ iako ih je bilo pofino u Čaršiji, čak iako imaju i svoj ‘office’ u glavnoj velikokladuškoj ulici, odmah uz Opštinu, još dok im je mlađahni načelnik Edin Behrić pokušavao izdati dozvolu za njihov ‘Centar’ u Gradini kod Vrnograča koji je tada bio u izgradnji a onda ih je sve svojom pojavom na Starom Gradu augusta 2017. godine, uz pomoć lokalnog lista ‘rePrezent’ iznenadio lično Alispahić. Pohodio je Veliku Kladušu u službi pomirenja ‘autonomaša’ i ‘korpusovaca’ i o tome snimio opširnu reportažu. Pale su tada slatke izjave ‘i jedne i druge strane’, održan je zajednički posjet komandanata ‘sile nebeske’ i ‘nepokorene vojske’ turbetu poginulih šehida i groblju ‘autonomaša’, učile su se zajedničke dove, pa se činilo da je ideja nekadašnjeg načelnika Mulalića i Reisa Cerića o sveopštem pomirenju već odrađena i zabilježena istorija i Velike Kladuše i pomirenja.

Alispahić se, poslije sukoba sa Islamskom Zajednicom ‘povukao’ u svoju matičnu kuću, u Muslimansku TV ‘Igman’, otkazao svoje kolumne u naci-islamističkom portalu ‘Bošjaci.net’ i u vehabijskom SDA glasilu ‘Saff’ gdje je zaista pjesnički i srcem zastupao tezu kako ‘vehabije ne postoje’ u BiH i gdje se obračunavao sa svima koji su pominjali ili kritizirali ove uvežene muslimane Alije Izetbegovića i ondašnjeg Reisa Cerića, evo ga ponovo u Velikoj Kladuši početkom ovog mjeseca jula 2018. godine odakle nam stiže ‘crno po bijelo’ da izbjeglice u Velikoj Kladuši nisu poželjne, i po Alispahiću i po njegovom sugovorniku iz Opštine Velika Kladuša Sulejmanu Siliću, koordinatoru načelnika za urbanizam Opštine Velika Kladuša.

Čime, slijedeći stavove Islamske Zajednice BiH, dobismo živi dokaz da nam ‘neformalni vođa vehabija’ Alispahić zapravo spašava Veliku Kladušu i Fikreta Abdića od izbjeglica.

I Alispahić i njegov nevješti sagovornik inspektor Silić dok su ćaskali ispred kamera i ispred opljačkanih hala Agrokomerca kao nesuđenom centru za izbjeglice saglasni su bili u jednom : izbjeglice ovakve kakve jesu, prava su pošast i opasnost za građane Velike Kladuše. Toliko opasne da je vrlo moguće ako se tu stacioniraju, Velika Kladuša ‘postaje Syrija’ i zato po svaku cijenu ih treba što više udaljiti odatle. Pominjala se i mogućnost otvorenog ratnog sukoba između ‘pet hiljjada izbjeglica i pet hiljada građana Velike Kladuše’, raskalašeni život izbjeglica, njihovo opijanje, drogiranje, pljačkanje kuća i prijetnja šetačima i djeci, samo što nije ‘ratno stanje’, upravo onako kako je to obrazlagala i Ljilja Elvira Abdić nakon što je obrazlagala javnosti stav Opštinskog Vijeća Vel. Kladuše kojim se odbija prihvat izbjeglica u centru kojeg je ‘nanijetila’ vlada u Sarajevu oformiti u Velikoj Kladuši.

Dok su razdragani psi lutalice ležerno trčkarali iza kamera i sugovornika, svako ko je htio mogao je vidjeti (a to može još i sada na internetu) kako izgledaju zarasle u travu razbucane i propale hale Agrokomerca, glavni izbor vlade u Sarajevu za izbjeglice, mogao je i zaključiti da tu nema uslova čak ni za ove raspojasane pse u kadru muslimanske televizije, kamo li za ljude.

Između tako jasnih tv sekvenci, kad se uporede sa slikama ledine na koju je iz centra Velike Kladuše izbjeglice izmjestila Opština Velika Kladuša a to nazvala ‘kampom za izbjeglice’ ili slikama kao bombardovanog NATO bombama ‘Đačkog doma’ u Bihaću, da se zaključiti kako su vlasti BiH zaista ‘spremne’ za prihvat izbjeglica, čime se hvale još od 2015. kada su ovi migranti počeli iznalaziti svoje balkanske rute. Njihova jedina spremnost se ogleda u tome da ih maknu što dalje ispred svojih prozora i parkova koje su u tu svrhu preorali, da ih ‘uvale’ nekom drugom a da za to od EU uzmu lovu koju izbjeglice neće ni omirisati.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je u svoja dva navrata i gostovanja US Kantonu nedvosmisleno pokazao da je vlast nespremna, nezainteresovana i ‘bašmebriga’ raspoložena da riješi ovaj problem migranata, da bi na kraju kad je vidio proteste lokalnih zajednica optužio direktno EU kojoj će ‘on sve reći u lice’, dok je direktor SIPAe Dragan Lukač bio još otvoreniji. Policija na regularnim graničnim prijelazima organizovano i namjerno propušta migrante koji nakon ulaska u BiH, redovnim sredstvima prijevoza bukvalno i po uputama hrle prema Krajini, pravdajući to ‘blizinom granice sa EU’.

‘Ajde što tako zbori zvanična vlast, ali i mediji su se direktno stavili u isti koš sa zvaničnom vlašću.

Narod se svakodnevno bombarduje vijestima od kojih su mnoge neprovjerene, kao ova najnovija kako izbjeglice hvataju dajući im kruha divlje patke u Bihaću i roštiljaju ih, a one su po predanju ‘spasile Bihać od neprijatelja Turaka’ nekad davno jer su svojim graktanjem probudile uspavane bišćane koji su se pripremili za napad na vrijeme. Niko još nije uslikao takav divljački napad migranata niti snimio kakakv video-klip da se zaista možemo uvjeriti da li to rade zato što su gladni ili što su ‘divlji Avganistanci’, ali tome nije odolio ni policijski komesar koji je to prokomentarisao sa ‘moguće je da jedu divlje patke, sve je moguće’. Moguće je da to nisu snimili ni migranti iako ‘imaju skupe pametne telefone, svi do jednoga’, ali javnost je načisto zgrožena tim postupkom napada na životinjsku vrstu ukras Bihaća.

Ako se kojim slučajem pojavi i vijest kako peku na Baščaršiji domaće golubove, ili pse lutalice u okolici Velike Kladuše, nemojte se iznenaditi, jer zbog izbjeglica je ‘smanjen dolazak turista Arapa’. Čak, primjećeno je da se izbjeglice ‘kupaju na Uni’, možete misliti a ne u nepostojećem kupatilu ili kadi.

Očigledno su za sve krivi Evropska Unija i divlje patke, ima na summitu u Londonu za par dana da im Mektić ‘ogrebe’ sve po spisku i ima da im naplati svaku divlju patkicu, svaku napuštenu sobu u hotelu ‘Sedra’ gdje već bilo dogovoreno pranje love za izbjeglice između vlade i propalog biznismena i vlasnika tog nekad renomiranog hotela, svaku marku od nekoliko miliona KMa koliko je istresao za njih Fikret Abdić oštetivši velikokladuški budžet, ima sve da se naplati, da se zna.

Dotle, u ovakvim uslovima koji će dolaskom jeseni i zime dočekati migranti, ne bi čudilo da počnu jesti jedni druge, gluho bilo.

A dočekaće sigurno sa ovakvim tempom rješavanja njihovih problema. Jer, EU se očitovala da nije za smještaj izbjeglica uz granicu sa Evropom što je unaprijed osujetilo plan vlade da ih zabetonira u Velikoj Kladuši u hale koje su u blizini granice sa Hrvatskom, dok se vlast US Kantona priprema da ih istjera iz ‘Đačkog doma’ i da štrajkuje u Sarajevu, kao da štrajkuje protiv sebe.

photo : MTV Igman u Vel. Kladuši, Alispahić i Silić, arhiv