Nekadašnja zvijezda ‘Yutel’ novinarstva i ljutiti rival i protivnik ‘objektivnog i nezavisnog’ Erola Avdovića koji je zbog svojih zasluga postavljen za bh ambasadora krenuo njegovim stopama : ‘Al-Jazeera Balkans’ ga priprema za novu ambasadorsku stolicu!?

– Svi smo bili opčinjeni novinarima nekadašnjeg prijeratnog ‘Yutel’-a i polagali nade u njihovu objektivnost, nepristrasnost i profesionalnost. Zbog njihovog nesebičnog i istinskog zalaganja za istinu, zajedništvo i profesiju, današnji nacionalisti u vlasti i njihovi trabanti i lobisti su, poput notornog internet džihadiste Reufa Bajrovića su osmislili za njih uvredljiv epitet ‘yutelčad’ koji se često koristi i širi u javnosti. Međutim, osim protivnika svega što asocira na mogućnost zajedništva i suživota nisu samo krivi vjerski i nacionalistički obojeni današnji mediji i vlast, dobrim dijelom su tome kumovali i sami nekadašnji ‘yutelovci’. Podlegli i oni ‘promjenama’ i pokvarenom nacionalističkom porivu, ‘domoljublju i patriotizmu’. Jer im se to više isplati.

Vidjeli smo kako to ‘uspješno’ odrađuje sandžački mogul iz Sjenice a sada ‘neuništivi borac za domovinu’ Senad Hadžifejzović, narcisoidni ‘Ataturk’ kako se sam tako prozvao na svojoj ‘Face’ TV fabrici rata, beznađa i nacionalističkog zanosa. Mogli smo vidjeti i neviđeni performans još jednog ‘Yutelovca’ novinara Gorana Milića koji je od nekadašnjeg Tuđmanovog kućnog novinara postao medijska zvijezda firme ‘Al-Jazeera Balkans’ i Sarajeva, da bi se poslije penzionisanja ponovo vratio ‘svojim korjenima’ tuđmanštine i hrvatskog nacionalizma.

– Utočište u ovoj arapskoj medijskoj kući našao je još jedan iz plejade ‘Yutel’ produkcije novinar sa stalnim boravkom u Americi koji ovih dana preuzima ‘zvijezdane staze’ nekadašnje zvijezde iz New Yorka Erola Avdovića, koji je za svoju ‘objektivnost i profesionalizam’ nagrađen od strane Željka Komšića ambasadorskim mjestom u Belgiji, riječ je o novinaru Ivici Puljiću. Poznat kao oštar i pronicljiv kritičar i nadasve nezavisan, kulturan i profesionalan Puljić je radio kao i Avdović za mnoge novinske kuće na prostorima BiH i Hrvatske, bio je česta tema napada ‘patriota’ iz BiH, budući da su njegove vijesti i članci bili sušta suprotnost izvještavanjima državnog aparatčika novinara Erola Avdovića. Odlaskom Avdovića sa kojim se permanentno svađao i pobijao njegove vijesti i komentare, Puljić se preobrazio u Avdovića. Vidio možda šansu da osim dobre apanaže u arapskoj kući u BiH može kad se penzioniše kao i Avdović preuzeti koju od prestižnih diplomatskih fotelja.

Tako sada iako nema Avdovića, iz Amerike dobivamo kroz pisanja Puljića iste, očekivane i željene tekstove i ‘ekskluzive’ i bh nacija se naslađuje njegovim twitt mudrostima koje prosipa svakodnevno kao Reuf Bajrović. Uz žaoke, cinizam, uvredljvost i poznato naše balkansko čudo izražavanja. Meta su mu Dodik, Vučić, Dragan Čović, ‘trojka’ u vlasti a glavne teme ono što nas najviše zanima. Genocid, Srebrenica, Amerika i Bosna ‘dva oka u glavi’.

– Ovih dana kad se sva patriotska politička bagra sa prostora Ex Yu slila u UN i New York u vezi Rezolucije o Srebrenici (‘naši’ da je brane a ‘njihovi’ da je unište) koju je ‘prvi’ najavio upravo Ivica Puljić, Puljić je svaki dan ispred UNa i twitta i piše. Hvale i pohvale ‘našoj diplomaciji’ stižu svaki tren, moramo odmah zaboraviti kako je nekada pisao o Aven Alkalaju, o Bakiru Izetbegoviću i da ne nabrajam dalje, posebno o bh nepismenoj diplomatiji, Puljić se svrstao u saff ‘Al-Jazeera’ mogula i svima potaman. Dobar mu i fin čak i mafijaški bos SDPa Zlatko Lagumdžija o kojem je doskora pisao kao o najvećem promašaju u izboru anbasadora, Bećirović još bolji.

Jučer je ponosno objavio kako je nakon što su ga neki Srbi ispred UNa iz auta počastili ‘sa tri prsta’ dok je pokušavao da uhvati koju vijest od srbijanskg izaslanika Vuka Jeremića (donedavno po Vučiću ‘srpskog izdajnika iz reda opozicije’ a sada ‘uvaženog srpskog predstavnika’ u borbi protiv Rezolucije) koji je tu kao prethodnica Aleksandra Vučića zbog Rezolucije, i on onako kulturno i diplomatski kao i Dodik, njima uzvratio sa srednjim prstom.

‘Jedan njegov bambus (neko od emisara Vučića, op. Cross) mi iz auta pokazao tri prsta. Ja sam se smijao, ali ipak nisam izdržao. Snimio tip pored mog stola. Nije išlo uzivo, ali bilo je od srca. Kao da ja nemam prstiju’ – saopštio je Puljić svoj javni patriotski primitivizam i oduševio naciju.

Naravno da Puljić ima ‘prstiju viška’ međutim po svoj prilici zanesen slavom nije odolio našem balkanskom primitivnom temperamentu i iskočio je iz uglađene domoljubne maske Avdovića. Čime je ispao veći ‘babus’ od ‘srpskog bambusa’ iz auta.

Poslije Milića i Avdovića, ‘Al-Jazeera Balkans’ proizvela je još jednu ‘patriotsku novinarsku zvijezdu’ a to je njihvo stalni kolumnista Dragan Bursać, pisac i novinar.

Velika šteta za Puljića, za ‘Yutelčad’ samo korist.

photo : detalj sa ulice NY, novinar Puljić je desno, lijevo – Komšić i Bećirović, arhiv