Američki predsjednik Joe Biden je malerozan i baksuzan, u mjesec dana dva puta zaražen virusom covid -19, ali coronom se zabavio i Novak Đoković

Američki predsjednik Joe Biden baš nema sreće događaju mu se često maler situcije. Ili zaspe na važnom summit-u, ili padne dok ležerno potrči na travnjaku Bijele Kuće, posrne dok ulazi u helikopter, ili padne sa bicikla sav onako utrpan silnom opremom dok maše novinarima…

Hoće to kad je neko malerozan, Bijela Kuća je baš onako malerozna sa njim, bila je i sa njegovim prethodnikom Donald Trump-om.

Evo, Biden je u belaju i sa corona-virusom da to nije normalno. Dobar dio svog predsjedničkog mandata je potrošio na pandemiju i njeno suzbijanje te silne milijarde potrošio kao pomoć narodu u ovoj zarazi, pandemijom je toliko bio preokupiran dvije godine kao sa ratom u Ukrajini sada, pa opet jula mjeseca ove godine dva puta ga je strefio corona virus. Taman što je izišao iz izolacije danas 30. jula javljaju iz njegovog ljekarskog tima da je ponovo pozitivan. Njegov lični ljekar Kevin Okonor (O’Connor) u dopisu medijima kaže da se radi najvjerovatnije o tzv ‘povratnoj infekciji’ koja se može desiti kad pacijent prima ‘Pfizer antivirusnu pilulu’. Kao što su javili iz Bijele Kuće Biden je prije nego će biti pozitivan primio dvije regularne i dvije vanredne doze (booster doze) vakcine i držao se medicinskog protokola pa je opet negdje pokupio ovaj opasni virus.

Sa coronom je baksuz i maler još jedan svjetski popularan i poznat tip, sportista, zapravo ‘broj 1’ u tenisu -Novak Đoković, iako nije primio nijednu dozu niti planira ikako. Koji odbija uopšte vakcinaciju zbog čega je u Australiji ne samo ostao bez turnira ‘Australian Open’ već je bio i uhapšen i proveo u emigrantskom hotelu izvjesno vrijeme usljed toga što nije vakcinisan i zbog formalnih nedostatka vize. Naime, zbog istih razloga je za Đokovi’ća upitan i US Open turnir u državi New York (od 29. augusta do 11. Septembra 2022. godine) iako se prijavio, budući da prema američkim striktnim propisima na turniru ne može učestvovati onaj ko nije vakcinisan. Novak odbija vakcinaciju po svaku cijenu, i male su šanse da mu to omogući i predsjednik Biden kojem razna udruženja i lobisti šalju poruke i pišu pisma. Prema medijima, samo jedna peticija prema Biden-u za Novaka Đokovića sakupila je preko 50.000 potpisa jer igra ovog najboljeg tenisera Svijeta je osvojila svjetsku publiku.Turnir u Americi bi bio posebno zanimljiv, gledaoci bi mogli pratiti natjecanje šampiona Wimbledon-a, koji bi mogao u New York-u da stigne rekord Rafael-a Nadala po broju ‘grand slam’ titula, koji ih ima 22, jednu više od Novaka.

Član 3(b) predsjedničke proklamacije može dozvoliti izuzeće pojedinim stranim državljanima od postojećih covid pravila protokola ako se to smatra američkim nacionalnim interesom. Pored predsjednika Biden-a, ovo izuzeće mogu dodijeliti i njegovi sekretari kojima je također upućen zahtjev. Međutim, budući da je corona virus kako se bližimo jeseni sve prisutniji i sve uporniji u napadima i zarazi, čisto sumnjamo da će ikakve peticije promijenniti odluke Bijele Kuće, mada nada nije izgubljena. Posebno sada kad je Biden dva puta u mjesec dana zaražen. Ne vidi se kako bi svoju odluku opravdao američkim interesom. Osim ako i on ne svrati kao i Novak u BiH, u Visoko. Pa sa Semirom Osmanagićem prošeta po tunelima i nafata se pozitivne za virus smrtne energije.

Kažu da je Novak na upit šta očekuje od ovih peticija i zahtjeva kod Biden-a, odgovorio šeretski. ‘Očekujem da uvaži te molbe i da mi se dozvoli da igram na US Open Turniru. Ako me i odbiju, odigraću u Visokom ‘Open HIGH Tournament’ na novootvorenim terenima, šta me briga.

photo ilustracija : američki predsjednik Joe Biden i srbijanski i svjetski teniser #1 Novak Đoković, arhiv