Kakva su to tajna dokumenta kad ih bivši Donald Trump i sadašnji predsjednik Joe Biden drže u garažama i špajzama : limunada za opštenarodnu zabavu ili Amerikanci prepisuju od nas?

Nakon što su kuće, vile, garaže i kuhinjska skladišta Donald Trump-a bivšeg predsjednika USA državni organi bezbjednosti USA pretresli do temelja pa u njima našli more tajnih državnih dokumenata, FBI objavljuje kako su tajna dokumenta pronađena i u garaži Joe Biden-a, neka i u njegovom uredu podpredsjednika koja je tamo unosio još prije nego će osvojiti Bijelu Kuću kao predsjednik. I sad, raja u Americi i širom Svijeta se zabavlja sa tim pa jedni udaraju po Trump-u a drugi po Bidenu, koji se planira opet kandidirati za drugi predsjednički mandat. ­Jer mu je njegova Jill-hanuma rekla da je sposoban i mladalački pun energije, sa čim se javno i pohvalio. S tim što se unaprijed želi formirati slika kako je Trump dokumenta odnio i sakrio namjerno jer se dugo opirao ulasku ‘federalaca’ u pretres a ‘Dragi Joe’ je odmah ‘pristao na kooperaciju’ kao svaki fini kradljivac dokumenata?

Čista talašika ili po našem pičkin dim i od vijesti i od važnosti dokumenata, ima više razloga za ovakvu narodnu konstaatciju, uz izvinjenje svim vlasnicima one ženske stvari.

Prvo, ovakve vijesti su više za zabavu opštenarodnih neupućenih masa koje odvraćaju pažnju od mnogo važnih i značajnih problema sa kojima se Amerika susreće, drugo ovakve vijesti više štete državnim bezbjednosnim agencijama USA nego što pokazuju demokratiju ili njihovu sposobnost jer se postavlja pitanje kako su dokumenta pored takvih i tako opremljenih službi mogla otići iz arhive, i treće, kakva su to uopšte dokumenta kad su završila u garažama i špajzama pored tolikog silnog i osposobljenog obezbjeđenja sa kojim se Amerika ponosi? Naravno, ide uz to i ono navažnije : čemu takve vijesti služe kad ni blesavog bogatuna Trump-a niti senilnog i uspavanog Bidena neće od toga ni glava zaboliti?

Kao što svi znamo Amerika je odavno u problemima kako u domaćoj još više u spoljnjoj politici, državom nije upravljao onda Trump a niti sada rukovodi sa njom Biden već grupa bilionera sa Wall Street-a, onih 1% što vladaju sa ostatkom od 99% njenih građana. Svaki dan se u ovoj zemlji dešavaju masovna ubistva sa primjesama domaćeg ili stranog terorizma u kojima ginu nevini ljudi, žene i posebno djeca a rješenje tog jednostavnog problema uopšte nije na radaru vlasti u punoj i iskrenoj mjeri (samo u prvih 20 dana januara ove 2023. desila su se 39 masovna ubistva i pucnjave a vlast umjesto ograničenja naoružanj kao u BiH to opravdava ili terorizmom ili mentalno bolesnim ‘domaćim budalama’), zdravstvo i stomatologija su sve skupllji i sve teže je to dostupno sirotinji koju ovdje popularno zovu ‘srednjom klasom’ (middle class), penzije su uglavnom u domenu socijale (osim onih državnih, vojnih ili vlasnika korporacija) dok se plate radnicima koriguju svakih 15 do 20 godina sa neznatnim uvećanjem kao kod ‘našeg’ Fadila Novalića a vlasnici firmi isplaćuju na stotine miliona (kod nas se bonusi i plate povećavaju samo političarima) samo bonusa bez plata. Plus, dolar slabi a rat Rusije i Ukrajine u kojem Amerika aktivno učestvuje odnosi na stotine milijardi love građana USA u naoružanje i opreme ratovanja (tu se uvijek slože i Republikanci i Dmokrate) i drugu logistiku umjesto u svrhu pomoći građanima, cijene života rastu iz dana u dan, razmišlja se da se te famozne taxe ponovo povećaju, love uvijek fali a i bogate vlasnike kompanija niko ne može zaustaviti niti kontrolisati jer su one zapravo vlast, jedino dvije političke opcije u Americi odlučuju o svemu i samo kad im se poklope interesi slože se, te tako vladaju i donose zakone decenijama, koje propise ni najbolji advokati ne mogu protumačiti jer su svaki po 5 ili više hiljada stranica debeli. Što opet znači da su takvi propisi za bogate, sirotinja nema para za preskupe advokate.

Dakle, pronalazak ‘važnih tajnih dokumenata’ i kod jednog i drugog su samo malo osvježenje magle milion drugih problema koji se ne rješavaju, zabavlja se narod. I Svijet, da vidi kako ovdje niko nije izvan zakona O čemu se ovdje govori kaže javna tajna da već dvije godine organi vlasti ‘ne mogu’ natjerati tajkuna Trump-a da podnese izvještaj o državnom porezu koji je obavezan za svu sirotinju za svaki penny inače ide u zatvor. A to ne može jer bogati milijarderi u Americi ne plaćaju ili samo neznatno plaćaju porez već samo sirorinja, još im se u milionima vrši povrat onog najminimalnijeg što su uplatili.. ‘Odgovornost’ Trump-a se razglaba pune dvije godine i opet ništa. Sad neko misli da će zbog kopija nekih dokumenata ova dvojica odgovarati?! Ako nije zbog neplaćanja poreza gdje su padali mnogo jači od njega, i kriminalci i političari iste branše, neće ni zbog kopija dokumenata, neće garant! Bilo da ih je odnio s namjerom ili iz nehata kao energični mladić Biden, još će mo mi o tome slušati ali ta sapunica nema sretnog završetka.

Jok. Pospani Joe Biden koji svako malo vremena obraduje narodne mase kojim gafom, ili zaspe ili padne sa bicikla, ili razgovara sa mrtvima na press konferencijama, planira pored svega da ponovo ide u kandidaturu za drugi mandat, isto najavljuje i prebogati i bezobrazni Trump. Zato su kao i kod Trump-a i kod njega našli materijala. Tvrdim, da odu u garažu Baracak Obama-e ili George W Bush-a, ni tu ne bi prošli praznih ruku. Čudi me da nisu, evo zadnje vijesti kažu da su te garaže proklete i kod zamjenika Donald Trump-a (Mike Pence) bivšeg podpredsjednika Amerike FBI je umjesto kola tu našao pakete sa onim ‘strogo POV’ ili ‘Classified’.

A raja kao u Bosni navija. Jedni su za ‘narandžastog predsjednika’ a drugi za vitalnog starca koji kao mladić uvijek trčeći (ako ne padne) izlazi pred mikrofone. Neviđena blamaža.

Tite mi, meni ovo liči na ‘našu stvar’. Kao recimo kad bi pretresli garažu ili špajzu Avde Avdića pa tamo našli tonu ‘tajnih dokumenata’ a nikom frajer ne odgovara. Koperativan je kao Biden. Čovjek ih uredno dobiva sa izvora, ‘Osmica’ faxira ili šalje po kuririma iz svoje kuhinje. Ili kad bi zavirili u bilo čiju garažu ili kuhinju bilo kojeg predsjednika partije, načelnika opštine, poslanika ili ministra, ili kad bi skoknuli do garaža predsjednika Sudova ili vrha Tužilaštva, da zavirimo bilo gdje od tih egzotičnih prostora današnjice kao u garaži Joe Biden-a našli bi važne državne dokumente, koji se sakuplju i iznose a potegnu kad treba ‘neprijatelju’ oderati kožu ili ga okaljati, pa i zatvoriti. Ili medijski linčovati.

Da se dokaže kako država ‘radi’.

Čista prepisivačina. Američko-Bosanska kao nekad Moravsko-Resavska škola.

photo : Joe Biden, karikatura DW, arhiv