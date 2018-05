U Bosni, policija na granici ne vraća već odvraća izbjeglice

BH ministru sigurnosti Draganu Mektiću treba umjesto značke i pištolja dati mikrofon. Jer ga, da prostite, zna odlično upotrijebiti. Precizan, jednostavan a nadasve duhovit, svaka njegova se ‘valja’ danima po internetu. Mediji ministra naprosto obožavaju, a zbog činjenice da u svojim vickastim komentarima najviše kritikuje i ‘bocka’ Milorada Dodika i njegove ‘igrače’, dok pažljivo čuva one ‘iz reda Bakira Izetbegovića’ zbog saveza i koalicije, Bošnjaci u njega gledaju kao u ‘instituciju’. ‘Mektića za predsjednika’. ‘To, care, tako se brani država’…

I ne libi se da neposredno ukaže na probleme u svom ministarstvu kojeg predstavlja, stiče se utisak da je legalista i da ozbiljno obavlja svoj posao. Međutim, često zna da bude i vickast. Kao onomad kad je predsjedniku Visokog Sudijskog i Tužilačkog i Vijeća (VSTV) Milanu Tegeltiji u raspravi oko ‘pročišćavanja u pravosuđu’ odbrusio ‘nemoj majke ti provjetravati, tu sve treba mijenjati‘, ili kad je njegovu zamjenicu u tv debati nazvao ‘frizerkom’.

Mikrofon je odlično sredstvo za komunikaciju, samo što ga političari koriste različito. Dodik recimo voli da zapjeva, Bakir da pohvali svoju ženu, Reis da pozove na mirotvorstvo sa svima osim sa ‘vlahom’ u Srebrenici, Mektić pak, kao poznati show man, svojim komentarima koje nacija razumije, olako zapali svenarodne mase tako da mu se čak i provaljena glupost ponekad oprosti. Srbi mu još nisu oprostili onaj vic sa Srbinom na granici, a nikad mu neće oprostiti što je u savezu sa Izetbegovićem i što po njima, ‘čuva više BiH od Republike Srpske’, a što uopšte nije tačno. Mektić se samo ‘ponaša’ u skladu sa funkcijom koju obavlja a koja mu je data u koaliciji njegove stranke i SDA Partije. Od SDS stranke, koja je kao pred rat i tokom rata, baš sada ‘saveznik’ sa Bošnjacima. Kao nekad Alija i Karadžić ili Koljević i Krajišnik, tako se sada ‘tretiraju’ SDS i SDA u vlasti.

U zajam se goveda ližu, kaže stara poslovica, Dodik je odlično razumije ali naravno, neće to proznati, lakše je taj savez proglasiti izdajničkim, nego priznati nesporne činjenice da bi se, da je u koaliciji, slično Mektiću ‘ponašao’ i on sam. Evo, kada su u pitanju izbjeglice u BiH i njihov tretman, Mektić je opet ‘zablistao’. Zaustavljeni konvoj na putu prema izbjegličkom centru u Mostaru, u Selakovac, proglasio ‘državnim udarom’ i proizveo haos na bh medijskoj sceni. Šta je ostalo poslije takvog ‘udara’, svjedoci smo i sami. Ništa, obična okrugla nula. Ali u očima napaljenih Bošnjaka koji su načisto opsjednuti Draganom Čovićem injegovom politikom, Mektić je Bog.

Kaže ministar Mektić da ‘neki političari pričaju obične gluposti i budalaštine’ kad su u pitanju izbjeglice. Nema ih 60.000 u Bosni, kaže on, gdje su, odakle dolazi toliki broj. ‘Ne padaju valjda sa neba’, odvali ministar i internet bruji, nemožeš otkočiti. Na primjedbu Dodikovog ‘jastreba’ straog lisca Špirića da je Mektić ‘bombastičan’ u svojm izjavama o izbjeglicama, Mketić mu je, kako bi rekao Bakirov konvertit novinar Senad Avdić iz nekadašnje dobre stare ‘Slobodne Bosne’ ‘spustio’.

‘Šta se ti petljaš Špiriću, ovdje nema para. Ovdje je sve na kašičicu…’, tako mu je ‘spustio’.

Međutim, mora se priznati da Mektić odlično balansira između istine i laži.

Kad je prije godinu dana najvaljivao akciju protiv arapskih firmi koje kupuju nekretnine po Bosni i kojih ima nezakonitih preko 400, slagao je u trenu, ali javnost je to zaboravila i oprostila. ‘Mektić je Bog’. ‘Zakon’. Jer, o tome više ne zbori niti to komentariše. Kad su se počele pojavljivati prve zabrinjavajuće brojke o izbjeglicama, o opasnosti i dolazećem valu, Mektić je tvrdio da su to nebuloze. Danas, čak i on smatra ovu pojavu ozbiljnom, i to s razlogom.

Izbjeglice ‘ne padaju s neba’, one prelaze nikako ili slabo čuvanu bh granicu. No, neće o tome Mektić. Od ‘nekoliko stotina’ izbjeglica, iz Mektićevih izvještaja, cifra je dostigla broju od blizu 5.000 (4.870). ‘Ali i taj broj nije konačan’, iskren je sada Mektić, ‘jer oni dolaze sa svih strana’. Onda je opet proradio njegov smisao za humor.

‘Policija odvratila stotinu i više izbjeglica kod Višegrada’.

Ili možda to nije stvar medijske pažnje, ja ne znam. Po meni, policija uvijek vraća, naređuje, a bosanska izgleda ‘odvraća’. Šta je onda policija? Savjetodavno tijelo, i šta znači ‘odvraćati’? Ili šta znači kad nam kaže : ’emigranti ilegalno prešli granicu’. Pa gdje to legalno emigranti na Balkanu ulaze. Možda je to ‘odvraćanje ovako. Mektićevi policajci na granici presretnu grupu emigranata.

– Kuda ljudino?

“U Bosnu .. Love Bosnia”…

– Pa zašto pobogu brate, odavde uglavnom svi bježe?

“Pa i mi će mo, mi smo samo u prolazu. Kao onaj Vaš Lagumdžija, mi smo ‘slučajni prolaznici’ za Evropu”.

– Dobro, ali nema te šta ovdje tražiti, nema hrane, nema kreveta, nema ljekova …

“Mi će mo u parku spavati, zdravi smo k’o dren, samo par dana dok ne nađemo ‘vezu’ za Hrvatsku ..”

– Ne može u parku, sve smo zaorali

” Kako zaorali? Baš sve, sve parkove?

– Sve, brothers, sorry..

“E, onda mi ne ulazimo. Odvraćamo se..Atiff, vraćaj torbe preko granice.”

I tako se ‘odvratilo’ više od stotinu emigranata.

Situacija je ipak malo teža od dobrog Mektićevog vica, a što i on zna. Naime, čak to i novinari znaju, čitali smo o tome reportažu iz ‘Avaza’, izbjeglice su sve do unatrag nekoliko dana ulazile ‘normalno’, dok su policajci provjeravali samo na zvaničnim graničnim prelazima auta i kamione. Oni su dolazili kolima, taksijem a nekad i pješice. Preko šuma, rijeka i livada. I minskih polja, čak. Neki se raspitivali za ‘Omerovu kafanu’ kod Višegrada, kaže novinar, za punkt odakle se startovalo za Sarajevo. A novinari u pratnji policije. Mektićeva brojka od skoro 5,000 će uskoro narasti na deset hiljada, još će mo se naslušati njegovih komentara, dok njegova policija ‘odvraća’, umjesto da vraća, kao što rade sve policije svijeta. Naredbom. I to natrag u zemlju iz koje dolaziš. Dok ih se ne ‘priskupi’ još koja ‘iljadica’.

Zato, kao što smo već o tome pisali, jer naši političari, a tu ubrajam i ‘instituciju’ Mektića na svemu hoće da ušićare. Ne vjerujete. Evo kako to Mektić pojašnjava.

“Poslao sam pismo Razvojnoj banci Savjeta Evrope koja ima krizni fond, i tražio milion evra. Nadam se da ćemo dobiti ta sredstva kako bismo pokrili određene troškove koje imamo u vezi s migrantima”.

Kao troškove oko oranja parka i gorivo za autobuse.

‘Odvraćanje’ će se nastaviti dok se ne sakupi dovoljan broj za Savjet Evrope. Mislim, dovoljan broj miliona eura. Dotle, ‘mi će mo prema njima biti humani, onako kako nalažu propisi i Konvencije’. Što znači, možete biti svuda ali ne ispred naših prozora u parku, da vas ne gledamo.

photo : bh ministar sigurnosti Dragan Mektić, arhiv