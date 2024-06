Prvo fakultet a onda srednjoškolski centar, u bh ‘školanju’ nema razlike između koledža i srednje škole : Ejup Ganić, SDA Yugosloven, jedan od najomiljenijih naturalizovanih Bošnjaka Sandžaka u Sarajevu i popularni milioner i optuženik za ratne zločine osniva Medicinski srednjoškolski centar kojeg naziva koledžom, nakon što je još davne 2014. osnovao prvi privatni Medicinski fakultet.

– Siva eminencija bošnjačke vlasti i najbliži suradnik Alije Izetbegovića, dok se ovih dana i mjeseci vuče po Sudu BiH kao optuženik za ratne zločine, dobio je od vlasti Kantona Sarajeva još jednu dozvolu. Data mu je saglasnost da osnuje srednju privatnu školu ‘Srednjoškolski medicinski centar’ (“European Medical College”) u okviru već davne 2014. godine njegovog prvog u BiH privatnog Mecinskog Fakulteta, a sve pod kapom njegovog Univerzieta nauke i tehnologije poznatijeg pod imenom Scholl of Science and Tehnology SSST. Iako je po struci inžinjer i doktor prirodnih nauka tehnologije i metalurgije, Ganić već deceniju i više u svom prvom privatnom Medicinskom univerzitetu ‘proizvodi’ doktore. Od sada pa u buduće će iz njegove radionice kadrova izlaziti i medicinski tehničari, sestre i bolničari, Skupština Kantona Sarajeva je na svojoj zadnjoj sjednici od prije par dana dala dozvolu da Sandžaklija može osnovati i srednjemedicinski centar.

Otkud i kako je prvo ‘školovao’ doktore a sada se prestrojava i na ‘niže’ medicinsko osoblje to znaju samo vlasti KS i naš naturalizovani NovoPazarac koji još nije naučio govoriti bošnjački jezik, jer u BiH njegova ekavica ne smeta, jer je ista kao ona Sebije Izetbegović, za razliku od činjenice da para uši kad se njome služe Srbi u Sarajevu.

– Ganić je kao i Reis potrebu za džamijama, svoje i naše edukativne potrebe definisao željom za školovanjem medicinskog kadra a vlast prihvatila. I, iako je ova nova obrazovna ustanova odobrena pod imenom srednje škole, na zvaničnoj stranici Ganićevog edukativnog carstva se to naziva koledžom, međutim u poratnom bh školanju sve je obezvrijeđeno pa i ovo nije za čuđenje. Čak i pored činjenice da su to različite stvari, jer kao što svi znamo, u BiH se diplome mogu kupiti bukvalno na svakoj benzinsko pumpi. Poslije Ganića, privatne Medicinske Univerzitete dobili smo u Goraždu i u Tuzli, tako da je sasvim sigurno da diploma doktora neće faliti. Kako će biti bolesnicima, to je već ‘drugi par opanaka’ u Bosni Veseloj.

– I ovaj koledž ili srednja škola, šta god da jeste, poslovaće kao i kompletno čudo školovanja Ejupa Ganića, kojem je najglavnija referenca već poznata : sva predavanja su na engleskom jeziku i diplome su svuda priznate. Tako je, podsjećamo, tvrdio i vlasnik američkog Univerziteta u Bosni AUBiH izvjesni šarlatan Denis Prcić a svi zamo tragediju njegovih studenata nakon njegovog hapšenja i prestanka rada te ustanove. Uz najglavnije : sve se radilo u suradnji sa Kliničkim centrom i Sebijom Izetbegović čiju diplomu još nismo vidjeli i sa predavačima uglavnom sa te ustanove i ‘korištenjem resursa KCUSa’, ili sa specijalnim predavačima ‘stručnjacima i doktorima iz dijaspore’. Letećim predavačima.

– ‘Univerzitet u Travniku’ pa još i ‘internacionalni’ je djelo još jednog educiranog Sandžaklije Ibrahima Jusufhranića (tu je ‘doktorirala’ i naša vesela Benjamina Karić) nekadašnjeg službenika u saravskom Gradskom saobraćaju koji više nije među živima i protiv kojeg su vođene nedovršene istrage za zloupotrebe i korupciju, porodica je preuzela vođenje ove ustanove, pa kako je i Ganić sve svoje ratne i poratne resurse usmjerio na školanje (i slično kao u Travniku i njegova kćerka propala manekenka je jedan od dekana u njegovoj Školi), proizilazi da su nam ‘braća’ iz Sandžaka najobrazovaniji dio društva. Jer i rektor Sarajevskog Univerziteta je također ‘zemčo’ iz bratske nam države Sandžak dr. Rifat Škrijelj.

* Ovo sa Bosancima u naslovu je i pežorativno i kolokvijalno : u BiH ne postoji ova nacionalnost niti vrsta ljudi pod tim imenom po Ustavu države. Da bi novorođeno dijete upisao pod tom nacionalnošću moraš dobiti odluku Suda, po važećim propisima priznati su samo Bošnjaci. Po javnim recenzijama ‘Ajatolaha’ Reisa Kavazovića ‘Bosanac može biti samo brdski konj’ a nikako nacionalnost.

photo : dr. Ejup Ganić sa advokatima ulazi u Sud BiH, arhiv