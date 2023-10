bezobrazna šutnja : Vlast SDA je načisto urnisala najveće privredne subjekte na području opštine Vel. Kladuša i time kaznila dovijeka svoje građane, prvo ‘Grupex’ i ‘Agrokomerc’ a potom i ‘Saniteks’, njihov tajkun Nijaz Hastor rasprodaje ovu nekad najbolju firmu a svi šute, posebno je indikativna ali i očekivana šutnja direktora i menadžera firme političara Rifata Dolića…

** O bahatoj i kriminogenoj otimačini, pljački i uništenju velikokladuškog ‘Agrokomerca’, manje-više znamo mnogo toga, još i danas se u vezi ostataka imovine ovog nekada bh giganta otimaju kao uz imovinu bivše Yugoslavije, i što ga više ‘oživljavaju’ SDA tajkuni po zadatku vlasti, njemu je sve gore. Zapravo, ‘Agrokomercu’ je dženaza davno odklanjana u ‘odsutnosti’ u Sarajevu, pod vodstvom mualima Alije Izetbegovića i njegove kleptopartije. Ono što nije oteto i opljačkano u ‘Alijinoj privatizaciji’ putem agencija i certifikata, zabetonirano je nezakonitim preuzimanjem većinskog vlasništva firme i njene imovine, nastavljeno je sa sumnjivim ulaskom u ‘Agrokomerc’ nekih ‘novih’ halal firmica i ‘milionitim Topsom’ kojeg je upakovao lično Bakir Izetbegović, da bi se sve dovršilo sudskim raspodajama ostataka resursa i nekeretnina firme kupcima unaprijed poznatim. Prije ‘Agrokomerca’, uništen je ‘Grupex’ Velika Kladuša, na red je došao i treći stub nosilaca razvoja i privrede ovog grada i Krajine ‘Saniteks’ Vel. Kladuša.

Osveta Alije Izetbegovića prema Fikretu Abdiću i narodu ovog kraja je međutim kao i u svakim ‘sankcijama’ pogodila samo radnike i opštinu, Fikret Abdić je ovu ‘hladno serviranu osvetu’ izdržao (na kraju svih krajeva davno je rekao da mu ne mogu nauditi jer je ‘najbogatiji Msuliman’) ali pustoš i kriminalnu praksu sarajevske zelene elite osjeća narod i kompletna Opština, kako prije tridecenije, danas još gore.

** Mislilo se i vjerovalo da se činjenica kako nasljednici Alije Izetbegovića mogu u Zemljišnoknjižnom uredu Suda u Vel. Kladuši olako dobiti ‘izvadak’ da su vlasnici nekretnina ‘Agrokomerca’ ili ‘Grupexa’ pa na osnovu toga uzeti milionske kredite u banci a dijelove firme ostaviti na licitaciji dužnicima i karikaturalnim advokatima tipa Sarajlije Nedžada koji je pravosudni ispit položio kod Mirsada Veladžića i Rame Atajića u Bihaću i drugih neće ponoviti, ali sudeći po vijestima kriminal i kazna vlastodržaca nemaju granica. Velikokaduški ‘Saniteks’ nekadašnja najbolja i najperspektivnija firma (ne i najveća) došla je na red. Od marta mjeseca (a nakon već poznate privatizacije od ranije, ugovora i kupovine dionica i uz suradnju menadžmenta firme), otpočela je rasprodaje ove tvornice tekstila, zavoja, gipsa i kozmetike, sijeku se i krčme poslednje mašine, rovari se po temeljima fabrike u centru grada, a iz same Opštine (iz Sarajeva je to iluzorno očekivati) samo besramna šutnja i poneki jauk od 17 preostalih radnika bez plate, otpremnina i penzionog staža.

** Utihnuo je i stalni borac za raskrinkavanje kriminala u privatizaciji i urednik nekadašnjeg lokalnog lista ‘Prezent’ (sada urednik web portala ‘rePerezent’) novinar Esad Šabanagić. Umjesto ‘Džehenemske decenije’ njegovog (i Adema Murića, suvlasnika novine iz Cazia) poznatog uratka feljtona i umjesto važnih vijesti i događaja za Opštinu i građane, Šabanagić nas svakodnevno izvještava o stanju po brdima US Kantona, od Lubarde do Pištalina te donosi silne proslave ‘gazijskih’ brigada V Korpusa i dove sa Mauzoleja Izeta Nanića. O ‘Saniteksu’ i njegovoj rapsodiji jedino smo mogli u par navrata nešto pročitati na portalu Šabanagića iz pera novinara, publiciste i nekadašnjeg uglednog privrednika Vel. Kladuše Rame Hirkića, autora na desetine knjiga o istorijskom razvoju i problemima Krajine i Opštine, inače i nekadašnjeg direktora ove firme, u vezi prodaje imovine ove tvornice javila se jednom i predsjednica ‘Laburista BiH’ Elvira Ljilja Abdić, u pauzama kad nije na žurkama ili kakvim veselicama sa kojima je načisto opsjednuta u svom političkom angažmanu.

** Ponekad se prospe i koji jauk otpuštenih i zaboravljenih radnika, ali nema onog najglavnijeg koji bi o ovom problemu trebao da grmi, nema direktora i menadžera ‘Saniteksa’ Rifata Dolića. Kod Šabangića, uvijek je redovan gost i kolumnista, ima ga od onih finih dana kada ga je kao stub opštinske vlasti nagrađivao pa i sada kad treba ‘pojasniti’ kako Fikret Abdić sa familijom gospodari Opštinom, ali Dolićeve priče o ‘Saniteksu’ nema kod novinara koji je za svoj novinarski zanat nagrađen čak i najvećom nagradom Opštine, Februarskom plaketom. Uz izuzetak, mora se reći, da je nezakonitu privatizaciju do u detalje pojasnio na slučaju firme ‘Kladušnica’ gdje je nekada i sam radio. Dolić je po svoj prilici zauzet ‘novom većinom’ u Opštinskom vijeću gdje je ovaj ižvakani političar i nekadašnji Babin suradnik nakon zalaska karijere političara ušao ispred nekadašnje parlamentarne DNZ stranke a sada samo ‘Krajiške stranke’ u opštnsku vlast. Viđamo ga kako skupa sa ‘novom vlašću’ opštine provaljuje kancelarije da bi održao sastanak ili sjednicu Vijeća ili kako proviruje iza opštinskog fikusa na hodniku u opšte poznatoj farsi ‘dvije vlasti pod jednim krovom’ dok njegova nova šefica iz SDA gnijezda profesorka Bisenija Mušedinović burgija po bravama uz asistenciju policije.

** Dolić, iako najtiši, morao bi biti najgrlatiji u vezi ovog zadnjeg ubijanja naše i njegove firme ali on sa razlogom ‘ni mukajet’. Čeka rasplet događaja, dovoljno je uvećao svoje dionice frime koja nestaje, dok šutnjom štiti ponosno i svoj menadžment sa kojim je dosta kumovao u rasprodaji sopstvene firme i tragediji njenih radnika. Podsjećamo, Dolić je u privatizaciji postao članom menadžmenta i Uprave ‘Saniteksa’ koji je učestvovao u donošenju posebnu sramne odluke da ‘glavonje’ gdje se i on ubraja, mogu kupovati deset puta više dionica od običnog radnika, često je putovao sa svojim jaranima po svijetu ali o njima ni slova. Sa njim su, podsjećamo najglavniji u ‘Saniteksu’ bili Haseba Mokni i Nijaz Veladžić, obećavali su kule i gradove, prosperitet i sve što ide uz očekvanu pljačku, red bi bio da nam kaže nešto o tome. Osim što indirektno preko svojih megafona pljucka po Hirkiću na svaku od njegovih ranijih incijativa za spas ove firme, onako lakonski i ‘naški’ : vratio se iz Ameriek natrag pa nam soli pameti’. Morao bi i Dolić ‘zasoliti’, jer je jedan od ‘kuhara’ ove tragedije firme i jer sve zna. Pa nam objasniti ko je ‘kupac’ ove firme, šta je ‘novi vlasnik’ tajkun SDA Nijaz Hastor i njegova korporacija ‘Prevent Group’ uradila po ugovoru kojim se obavezala popraviti plate, povećati broj radnika i asortimana, investirati milione u dobivenu otetu firmu, proširiti proizvodnju a sada rasprodaje i siječe i zadnje mašine u pogonima.

** Hastor, grobar ‘Saniteksa’ je inače idealni nasljednik i potomak Alijine grupe ‘bogatih mladomuslimana koji će preuzeti sudbinu BiH u svoje ruke” koji se u BiH vratio tek poslije rata i pokupovao na isti način kao i ‘Saniteks’ mnoge firme po BiH, i niko mu ne spočitava da je dezerter. Naprotiv, ‘spasilac’ je i perač love SDA mafije, ima firme i u Austriji i Njemačkoj. Ovaj jadni velikokladuški ‘Saniteks’ navodno je kupila Hastorova firma ‘Athabasca Investment’ d.o.o., koja je registrovana van BiH i kao što je red poslije ‘bankrotirala’ a onda sa njom tone i ‘Saniteks’, Hastor je uz pomoć vlasti u Sarajevu kupio i najveće osiguravajuće društvo ‘Sarajevo Osiguranje’ i njegov ime već se proteže po ‘Forbes’-ovim listama milijardera. U Sarajevu dovršava i izgradnju prve najveće privatne Bolnice u BiH, u samom centru Grada.

** ‘Privatizacija’ Saniteksa se kao i otimačina drugih bh firmi nije mogla provesti bez ‘aminovanja’ vlasti u Sarajevu i bez Agencije za Privatizaciju US Kantona. Dolić i o tome mnogo zna, ali šuti jer mu je potaman i neće da se zamjera. Međutim, kad je već potrošio u nekadašnja slatka vremena ljubavi sa Babom na tone članaka, analiza i fotografija u vezi pljačke ‘Agrokomerca’, mogao bi malo dati i informacija o pljački u ‘svojoj’ firmi. Kako neće, vjerovatno se drži one narodne : ‘nisam lud da sječem granu na kojoj čučim’, nama ne preostaje ništa drugo nego da se ‘ibretimo’ iliti isčuđujemo kako se to moglo desiti. Kao da recept nije patentiran davno.

Podsjećamo također da su čelnici ove fantomske Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona osuđeni u sudskom prvostepenom postupku i to direktor Samir Ćatović na dvije godine zatvora a članovi upravnog odbora Mersud Omerdić i Hakija Ibrahimpašić na po godinu zatvora, upravo zbog zloupotrebe položaja prilikom privatizacije dioničkog društva ‘Saniteks’ iz Velike Kladuše. Šta je dalje bilo sa presudama, ne pitajte. ‘Saniteks’ je pao, u ‘Agenciji ne možete o tome ništa dobiti. Njihov email jednostavno ‘nije u funkciji’.

photo : Nijaz Hastor vlasnik korporacije ‘Prevent Group’, u okviru : Rifat Dolić, arhiv