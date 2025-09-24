KAD ZATREBA PATRIOTSKE ŠEGE, TU JE HIMNA : Deset Kantona i deset himni, samo nek’ je đacima i raji veselo : Tuzlanski Kanton se opredjelio za ‘svečanu pjesmu’ koja se još ne zna, Sarajevo za himnu ‘Zvijezda tjera polumjeseca’, na redu su i ostale državice u državi

* Himna je reprezenativna pjesma koja se ispjevava u čast bogova ili države u svečanim ili službenim prilikama i njeno izvođenje je načelno uvijek regulisano državnim zakonom. U BiH nema baš toga mnogo načelnog, tako nam je i sa himnom, po čemu smo prepoznatljivi. Naime, nema jedinstvenog Zakona o himni pa je i tu ‘uletio’ visoki bh predstavnik te nam je konkursom, iako se himna piše i stvara srcem i ljubavlju, nametnuo ovu pjesmicu u čast države. Koja za razliku od drugih normalnih država, jer mi smo u svemu posebni i različiti, ima samo zvučnu melodiju, nema teksta. Dakle, može da se ‘fućka’ uz nju, tako se uglavnom i radi. Himnu je februara 2009. potvrdio bh Parlament a muzički dio jer tekstualnog nema, uradio je Dušan Šestić iz Banja Luke, nakon konkursa druga visokog predstavnika. Za ‘cijelih’ 6,000 KMa, Šestić je kako je i sam izjavio od ovih para kupio novi regal za dnevni boravak a BiH dobila zvaničnu kupljenu himnu. Kao kad platiš nekom kompozitoru pjesmicu za novu ploči ili CD.

* Od tada pa i sada, bilo je više pokušaja da se dođe zajednički do teksta himne, ali uvijek se ‘našlo primjedbi’. Nekima smeta pominjanje u tekstu gora i mora, drugima Krajine, trećima Banja Luke, i tako i zato nemamo himnu. Ali zato imamo svečanih pjesama i pjesmica koliko hoćeš, mada himna ne mora nužno to i biti jer se i druge pjesme pjevaju u svečanim prilikama a nisu himne, imamo i deset Kantona posebnih država pa svako pjeva i svira kako hoće. Skoro u svim Kantonima FBiH hoće na silu himnu o Aliji koju je izbiflao hadžija i mađioničar Dino Merlin ‘sva bi svjetla zvao mrakom jer ti ime Alija’ koja je kao ‘jedna i jedina’ postala zvanična himna Bošnjaka. Među Kantonima ima i nekoliko ‘Županija’, zapravo Kantona ali se zovu drugačije, i tu se poskakuje i pocupkuje uz himnu ‘Lijepe Naše’ iz Hrvatske, dok u Republici Srpskoj zapijevaju onu poznatu ‘Bože Pravde’, u rijeđim slučajevima se veseli uz bilo koju od silnih svečanih pjesmica Baje malog Knindže.

* Da utvrdimo opet gradivo, himna i njeno pjevanje da ne kažem izvođenje, mora se uokviriti državnim zakonom kao što se radi i za grb ili zastavu (gdje opet niko ni s kim, svako fura zastavu koju sam odabere kao zvaničnu), ali kako su nam u BiH Kantoni male i zasebne državice u državici, tako smo došli i do pojave da između ostalog ove državice mimo zakona uređuju i donose svoje himne. Tu praksu nezakonitosti i paralelizma uveo je u stvarnost prvi Kanton Sarajevo poznatiji kao Republika Sarajevo i čak prošle godine donio svoj kantonalni ‘Zakon o himni’ a kasnije je trebalo naći himnu, po kojem će đaci u klupama ovu njihovu himnu morati odslušati s početkom svakog radnog školskog časa u stavu mirno. Ova ‘Republika’ inače ima već ustaljenu praksu da donosi Zakone umjesto države, posebno one kojima uvodi u školske kurikulum propise islamsko pravo i tradiciju šerijata, ne pitajući ni roditelje ni javnost već samo Reisa, a kako je završilo sa izvođenjem ‘himne’ ne zna se još detaljno. Ne zna se čak ni himna, neki vele da se par puta puštala na zvučnike ‘Jedna si jedina’, a kasnije ona čuvena ‘Zvijezda tjera polumjeseca’ i da je sve stalo jer su ne samo javnost već i roditelji te posebno djeca ismijali ovu ‘patriotsku novinu na silu’ i ‘preko guzova’, tako da su se o tome svi ušutali.

* O zastavi i himni se u BiH krene naglabati i svađati tek kad se ‘ispucaju’ sve ostale moguće ideje za raskol i svađu (sjetimo se samo bitaka Željka Komšića i fikusa SDA Šefika Džaferovića dok su po hodnicima Predsjedništva lovili ‘nelegitimnu’ zastavu Republike Srpske i mijenjali je ‘nelegalnom zastavom sa ljljanima’), jer tu uvijek ima domoljubnih razloga koji su najpotrebniji, ali ima i izuzetaka. O tome se krene raspravljati i kad se ‘patriote partneri’ u vlasti Kantona počnu svađati i dokazivati međusobno, pa je tako po ugledu na Sarajevo i vlada Tuzlanskog Kantona objavila konkurs za svečanu pjesmu. Koja će se pjevati u školski klupama kao i u Sarajevu. Umni autori ove ideje su SDA puleni, ministar šklostva i obrazovanja Tuzla Kantona Ahmed Omerović, te predlagač SDA delegat Skupštine ovog Kantona Muamer Zukić. Konkurs za svečnu pjesmu’ je raspisan i sad se čeka najbolji tekst i najveselija muzika. Očekuje se neka lagana za ‘naježiti se’ ilahijica ili kasidica, pa da sve bude potaman, na veliku radost roditelja i đaka.

* Naravno, ove Kantone će slijediti i ostali pa i Županije i dobićemo prijeko potrebnu šarolikost i različitost države i vlasti, što se svuda u Svijetu označava kao ‘pravo bogatstvo’ a ono riječ o najvećoj zajebanciji i ublehi svih vremena. Što je samo po sebi i kažnjivo kao krivično djelo.

Podsjećamo da je ovo nelegelano biranje himne Kantona već prešutno legalizovano, međutim projekat je unaprijed za baciti. Zna se da su to pokušali i u Hravtskoj i ugradili u zakon ali u praksi nikad nije zaživjelo osim u prilozima za tv dnevnik. Slično je sa himnom Amerike i njenim izvođenjeme u američki školama koji je odavno okarakterisan kao projekat bez rezultata. Nije ukinut ali niko i ne kažnjava zato što se ne ustaje i ne okreće se prema zastavi.

A prema kojoj i kakvoj zastavi će se đaci Tuzle okretati dok budu pjevušili ovu nelegalnu himnu? Ni to nismo uredili na državnom nivou pa je visoki predstavnik dlučio ali niko ga ne prati. Što i nije neki grijeh u BiH, važno jed samo da je veselo.

A veselo jeste, ne može veselije.

photo dva vesela SDA genijalca i himna Kantona, lijevo predlagač-delegat u Skupštini Kantona Tuzla Muamer Zukić i ministar obrazovanja Kantona Ahmed Omerović, arhiv