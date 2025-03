Sjednica Predstavničkog doma bh Parlamenta u ozračju Ramazana : malo se voljeli, malo ‘iftarili’ a ponešto i usvojili

* Nekad ne tako davno, recimo novembra 2014, sa podsmijehom smo izvještavali kako je Bakir Izetbegović (kad je bio vlast a ne opozcija) prekinuo sastanak sa jednim zvaničnikom EU uz obrazloženje ‘da mora na džumu’, petak je bio. Ovi malo gunđali ali Bakir ih je nogirao i zamolio da u buduće ne dolaze petkom od 12 do 2, to je za njega ‘sveto vrijeme’, inače, isto im se piše. Poslije, štaznam deceniju i više, kad kažu da nema Bakira, vidimo da ima petka, uvijek dolazi iza četvrtka ako drugačije ne narede iz IZBiH, i petkom u navedeno vrijeme bezveze je zakazivati bilo kakve zvanične sjednice, sastanke ili susrete, nema od toga ništa. Bakirovi nasljednici preobučeni u evropske odore i pod drugačijim simbolima i zastavama u vlasti ‘trojke’ i mnogih drugih stranaka nastavili su tamo gdje je on počeo.

* Tako u Sarajevu najčešće a listom i u ostalim Kantonima FBiH svakog petka od podneva do iza dva sata poslije, nećeš naći mnogo zaposlenih u državnim kancelarijama, oni se kao potoci slijevaju prema džamijama, ali više niko nema pravo niti volje da se tome čudi ili da to kod bilo koga izaziva sarkazam ili skandaloznost. U ‘građanskoj i sekularnoj državi BiH’ to je nevidljiva ‘fetva’, obaveza i neispariti u to vrijeme sa radnog mjesta nacionalna je sramota.

I nećete vjerovati, a hoćete jednog dana, na džumu idu i Srbi i Hrvati i oni ‘ostali’. Dobro, oni idu iz drugih razloga, da se malo okrijepe u kafanici uz džamiju jer im propisi dozvoljavaju da iskoriste ‘našu tradiciju’ i odluke vlasti pa tako uz čašicu ćaskaju dok im se kolege ne počnu vraćati iz džamije kada se vrate u kancelarije. To su oni ‘krivi Srbi i Hrvati’, ali nacijo, na džumu idu i oni ‘pravi Srbi i Hrvati’ tipa Harisa Plehe, Rasima Smajića ili Nermina Bjelaka. Oni to ne propuštaju iako su po njihovim izjavama Srbi u Skupštini Kantona Sarajeva a onda slijedom toga su da se zadovolje daytonske kvote nacije Srbi i u Domu naroda bh Parlamenta.

Jebeš ime ili pripadnost naciji, važno je kako se osjećaš, je li tako, a osjećaš se onako kako ti je najudobnije. Možeš biti i Hrvat iako si u duši Bošnjak ili biti Bošnjak iako si Srbin, te kvote su zajebana stvar iz Dayton-a ali nenadjebive, najvažnije je da vjeru i naciju ne promijeniš prije isteka od dvije godine. Tako propisi nalažu a izbori nam stižu svake dvije godine.

* Smijali smo se iako je to za plakanje da nam u ‘građanskoj i sekularnoj državi’ u Sarajevu djecu puštaju kući ranije uz Ramazan’, da mogu ‘iftariti’ kao da se jede u podne a ne uveče i kao da su sve mulimani u Sarajevu. Ili kad nam jave da svi strani ambasadori u BiH počev od američkog pa do kineskog, svoje vjerodajnice ili akreditive podnose na uvid Reisu Kavazoviću istovremeno ili prije nego ih pokažu u bh Predsjedništvu. Ni to nije više u domenu vica već naša ozbiljna bolesna zbilja. Tako je ‘bh Ajatolah’ hodža Kavazović u svojim dvorima na Kovačima samo ovog marta mjeseca ‘primio’ i VP BiH Schmidt-a (njega da prostite prima uvijek i u svako vrijeme), i novoimenovanu kinesku ambasadoricu u BiH (Nj.E. Li Fan) i najnoviju špansku ambasadoricu Nj.E. (Maria Molin), vjerovatno će mu ‘papire’ na uvid donijeti i novi američki ambasador u BiH čim sleti na aerodrom u Sarajevo. Jer i onaj prethodni se nije vadio odatle.

Zar smo onda nešto drugačije mogli očekivati od sjednice Predstavničkog doma bh Paralementa od prije dva dana? ‘Em je Ramazan, ’em u BiH se ništa značajnije ne događa, ’em sjednicom predsjedava Denis Zvizdić stara štetočin SDA familije Izetbegovića i njihov ahbab sa hadža, preobučen u evropsko odijelo stranke Dine Konakovića također hadžije.

* Dečki su od ove najavljivane važne sjednice napravili ramazansko druženje, i još priredili večernju žderačinu – ‘iftar’ pride. Kao kad ministar ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ i ministar vanjskih poslova i predsjednik Republike BiH Zukan Helez napravi ‘iftar’ u muftiluku Oružanih snaga, ili šta znam kad ‘komunjara’ Irfan Čengić organizuje sličnu večericu u svojoj opštini ‘Stari Grad’ ili notorna Benjamina Karić kad isplanira isto…

Tema i dnevni red sjednice su bili zamišljeni kao razmatranje ozbiljnog stanja u državi kada Dodik sa ekipom zaokružuje svoje mirno odcjepljenje, kada je državu izuo iz opanaka pa ga tobože ganjaju i hapse a on samo podebljva fasciklu razdruženja, predstavnici SDA su posegli za najjačim bh oružjem : tražili su rezoluciju ili deklaraciju kojom će se konstatovati kako Milorad Dodik rastura državu i usvojiti prevažni zaključci. Po kojima ‘država mora reagovati’.

No, Ramazansko ozračje učinilo je svoje. Nešto zbog ‘baš me briga’ neka se samo nešto donosi mi znamo kako smo se dogovorili i za razliku od ‘izdajnika’ iz reda’trojke ‘mi smo državotvorni’, nešto zbog stare ljubavi SDA i Dodikove stranke, sjednica Predstavničkog doma Parlamenta se pretvorila umjesto svađe i dodadašnjeg napuckivanja u prostor ljubavi i neviđenog ‘ahlaka’. Sanja Vulić, koja u Dodiku vidi Boga udarila u hvale Sebiji Izetbegović i u žal za nevino osuđenim SDA premijerom Fadilom Novalićem kojem su onako nevinom u ‘političkom procesu stranaca’ sve ‘smjestili Amerikanci’ uz pomoć bitange ambasadora Murphy-a, te u naricanje za zlom sudbinom Bakira Izetbegovića i familije, pridružio joj se i SDA ‘jastreb’ za sitnu živinu Edin Ramić (zvani Edo Junica, zbog bolesnih doniranih krava za Srebrenicu koje su povratnici plaćali) nekadašnji ministar za izbjeglice i povratnike.

‘Mislim da je većina procesa protiv političara u ovoj zemlji, nažalost, politički motivirani i želja za političkim obračunima. Tu najmanje ima pravde, a ukoliko građani ne svjedoče da je pravda zadovoljena, onda ta presuda ne znači ništa – kazao je Ramić, čime je glasno i jasno udario pljusku bh pravosuđu a Dodika prigrlio kao i brata Bakira ili Fadila.

* Onda je, kao pilav po šećeru sve oduševio voditelj ove ramazanske sesije Denis Zvizdić hadžija pa predložio da se sjednica prekine ‘zbog iftara’.

Logično, svi su sa zadovoljstvom to prihvatili, osim Bošnjaka i Srbi i Hrvati jer kao što rekosmo to je u BiH nešto najnormalnije a i gladan stomak odakle se donose važne odluke nije trpio odlaganje. Tako je rezolucija završila svoje kratko putovanje jer poslije žderačine, svima se spavalo i nije se moglo glasati.

U nastavku sjednice sutradan, već se prešlo na druge tačke i to one gdje se svi slažu. Rezolucija isparila, nije usvojena, radilo se na nečem drugom. Usvojeno je povećanje plata službenicima u državnoj službi te vojsci i policiji, ujedno su malkice promijenili i Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Ubacili u njega samo jedan član : da se plate mogu isplaćivati poslanicima u kešu, u koverti. Tek toliko i zato da bi zaobišli američke sankcije za bh vlastodršce koji su na američkoj crnoj isti. Mediji su ovakav propis posprdno nazvali ‘Čavarin Zakon’ po zastupniku HDZa Marinku Čavari koji je na toj bezveznoj listi pa ne može uredno primati svoju mukotrpno zarađenu platu, ujedno je on i bio i predlagač i autor tog propisa, ali propis će svakako dobro doći i ostalima. Svim Bošnjacima i Srbima koji su na takvoj listi, ili koji bi mogli doći na tu listu. Zato je ‘prošao’.

* Sa dvije rečenice su tako bh državnici otfikarili američki propis dajući do znanja da Amerika ne može ništa uraditi a da ‘naši’ nemaju za to adekvatan odgovor. I uglavnom mediji ciljaju samo na predstavnike ‘Naše stranke’ koje okrivljuju za izglasavanje ovog spasilačkog zakona ‘jer su bili uzdržani’. Denisu Zvizdiću koji je zakon podržao, ne zamjeraju. Niti Šemsudinu Mehmedoviću iz nekakvog pokreta ‘Naprijed’ a zapravo pokreta u busiju nazad, u njegovu SDA.

Poučak je jasan. Sve važne sjednice zakazivati ne petkom između 12 i 2 popodne i po mogućnosti uz Ramazan oko ‘iftara’. Pa će se vidjeti kako država radi.

Iz svega ovog najviše je naučio Nermin Nikšić, doživotni SDPovac i premijer. Njegova odluka da se uvede neradna nedjelja je čisti promašaj. Trebao je uvesti neradni petak kao u Saudi Arabia-i pa bi vidio kako ne bi bilo ni prigovora ni protesta.

* učimo bosanski, jebeš maternji :

– ‘iftar’ večernja žderačina nakon cjelodnevne apstinencije hranom i pićem

– ‘ahlak’ – ljepota duše, lijepo ponašanje, najljepš sklad duhovne ljepote

– ‘hadž’ – odlazak na ekskurziju u Saudi Aabia-u na, ‘svetu muslimansku dužnost’

– ‘džuma’ – molitva muslimana petkom

Photo : naslovnica ‘Avaz’, photo screen, arhiv