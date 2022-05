Stara legenda iz bh rata kaže kako je Mirsad Veladžić predsjednik SDA nekadašnjeg Okruga Bihać i predsjednik velikokladuške predratne vlade uspio preobučen u dimije izmaći vojsci Fikreta Abdića, pripadnicima NO Zapadna Bosna. Niko ga nije prepoznao onako punaškog u dimijama na granici sa Bužimom, čime se poslije hvalio u svojoj mudrosti, vojska navodno nije obraćala pažnju na žene koje su granicu prelazile bez problema.

Najnovija skazka govori da se Bakir Izetbegović služi istim trikom u poznatoj bajci o propaloj reviziji protiv Srbije : naime, i on se kao i Veladžić uspješno sakriva iza dimija i ženskih suknji.

Ne vjerujete? Nisam ni ja dok mi se u čitavoj toj ‘aferi’ nisu počele ukazivati sve same ženke. Sve dimije i suknje.

* Ovako je to izgledalo.

Poznati skup u Vijećnici februara 2017. kada je na samom isteku roka od deset godina za reviziju Bakir Izetbegović obznanio historijski trenutak ‘idemo sa revizijom’ i kojem su pored obaveznog Reisa prisustvovali i neki ‘prvaci’ bh političkih partija, čak i pored sumnji međunarodne zajednice u uspjeh tog poteza, zakazale su dvije najpoznatije hanume i dive bh bošnjačke, odnosno probosanske politike. To su ‘majka svih majki’ Munira Subašić, predsjednica udruženja ‘Majke enklava Srebrenica i Žepa’ i Fadila Memišević, predsjednica udruge ‘Društvo za ugrožene narode’-Fondacije koja je stajala u potpisu poziva za sastanak u Vijećnici. Preko Fadile i njene Fondacije je pripremana i tužba pa je red bio da se i revizija osloni na usluge ove nevladine političarke, Munira je tu zna se, neizbježna. U pozivu Bakiru stajalo je ‘NJ.E’, kao da se šalje poziv kakvom ambasadoru ili stranom diplomati, Fadila Memišević je u gostovanju na ‘Face TV’ sve lijepo pojasnila. Mislim tu opravdanost podnošenja revizije, Fadila se razumije i u stručnjake domaće i strane, sve je potkrijepila, zna i ‘nove dokaze’ potrebne za reviziju ali ‘ih ne želi otkrivati’, razumljivo, agent BiH je gospodin Sakib Softić, ‘lažu da nije legitiman’, a posebno je pojasnila kako funkcioniše Fondacija. Bakir daje lovu ali više daje dijaspora, pare se sakupljaju 15 godina i ima para koliko god treba, čak ih neki političari traže i izmišljaju poslove samo da ušićare ali Fadila neda ni čuti, sve što Bakir po ugovoru obaveže, Fadila isplati. Tako to funkcioniše.

** Slijedeća ‘koka’ u ovoj bošnjačkoj bajci je Vasvija Vidović. Haag joj je poznat kao Sarajevo, tamo je bila i agent i advokat a zapravo predstavnik AID službe i SDA te Bakira Izetbegovića. Bez nje, Softića ili Ahmića, Haag bi bio nepoznat grad, ovako… U ovom postupku revizije a što potvrđuje i Fadila ne samo Vasvija, pitala se itekako. Po njoj je to nešto što se moralo učiniti i kao iskusni advokat i član domaćeg tima koji se susretao sa stranim timom stručnjaka tvrdila je da postoje novi ‘validni dokazi’ i da je agent Softić pravi agent, kasnije će, na što će mo se vratiti-optužiti Bakira da laže i da je znala da se sa revizijom ne može ništa raditi te da nije bila u ekspertnom timu. Vasviju svaki dan viđamo na tv jer brani državne lopove na Sudu u predmetima korupcije, svi su pretplaćeni na nju, država plaća. Ili bh generale, sad joj je glavni klijent Fadil Novalić.

*** Ona koja je sve ovo sa revizijom ‘zakuhala’ je Nevenka Tromp. Neki je zovu i Nena ili Nevena, Nevenka Tromp Vrkić je profesorica na Univerzitetu u Asmsterdamu, 12 godina provela je kao istraživač u Haškom tribunalu, autorica je knjige “Krivični proces protiv Slobodana Miloševića: nezavršeno suđenje” koju brojni stručnjaci ocjenjuju najznačajnijom knjigom koja je ikada izdata o radu Tribunala u Hagu. Žena koja se godinama zalagala za pokretanja revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije, bezuspješno. Nakon što je ove godine počašćena plaketom ‘famozne trojke’ u vlasti Kantona Sarajevo ‘počasna građanka Sarajeva’, iz radionice Munire Subašić krenula je pritužba sa zahtjevom da joj se ta titula oduzme jer je ona ‘pisala izvještaj o Srebrenici u kojem je negirala genocid i kojeg su Srbi koristili na Sudu kao dokaz’. Onda su se pritužbi pridružile i muške glave, generali, pa hodže, pa političari SDA i dobili smo ‘slučaj Tromp’. Ali dobili smo i ‘aferu revizija’. Nevenka je istupila javno i ‘otvorila’ kutiju zvanu ‘revizija’ optuživši Bakira za izdaju i namjerno uništenje ovog vanrednog pravnog lijeka. Za izvještaj kojeg je Munira sve skupa sa Muratom ocijenila izdajničkim Nevenka kaže da je to materijal kojeg je radila za Hоlandski instituta za ratnu dоkumеntaciјu-NIOD ali da u tom opusu od 6 hiljada stranica ima svega njenih 65 koje se odnose na raspad Yugoslavije te da to nema nikakve veze sa Srebrenicom. Ali ‘ljaga’ je ostala, ‘trojka’ u vlasti Sarajeva ne želi ni čuti o opozivu plakete uz tvrdnju kao i Tromp da je Bakir izdajnik i da treba čak i krivično odgovarati.

Bakir je zatim optužio Nevenku Tromp da je tražila ‘okrugao’ milion (nečega, kasnije će Tromp reći funti ali ne za nju već za čitav tim) i da ga zbog toga kleveće, a on pazi gdje i kako se troši lova, poznat je po svojoj štedljivosti, Munira ‘majka’ je miroljubivo poručila kao će Trompovoj ‘počupati kose‘ čim je sretne, jer ju je spomenula. A jeste, fakat, Nevenka je tvrdila i pokazala dopis Munire Subašić i brat Murata Tahirovića (još jednog iz plejade uhljeba, parazita i sisača budžeta iz udruženja ratnika i žrtava) koji je upućen 2016. još jednoj hanumi ove ‘afere’ iz Slovenije, u kojem su tražili da se provjeri da li je Softić ovlašteni agent ili nije kod Suda u Haagu. Otkud Munira u ovako važnoj bh stvari, eh, kakvo glupo i neumjesno pitanje! ‘Munira politika’ je glavna odrednica bh zvanične politike; ko smije išta prigovoriti ili ružno pomisliti na ‘majke’ i žrtve Srebrenice, i drugo, ako šta krene po zlu, Bakir se uvijek može pozvati na to : ‘nisam ja matere mi, Munira je’.

**** Dakle, osim Munire koja je kao što vidimo jedna od glavnih eksperata za ratno i međunarodno pravo, ovdje se pojavljuje još jedna žena. Rekao sam vam, uz Bakira u ovoj priči su sve same ženke, poneki mudonja je tu tek toliko da se ispuni kvota ravnopravnosti. To je Dominika Švarc Pipan-mlada doktorica i stručnjakinja prava iz Slovenije koja je navodno čak bila u timu za odbranu Karadžića (a prije toga je u svojstvu Haaškog tužitelja procesuirala Šešelja) i koju je osim Trompove pomenuo i međunarodni stručnjak prava i suradnik Nevenke Tromp – Goeffrey Nice. Dopis o validnosti agenture bh agenta Softića Sudu je preko ove pravnice uputila Munira sa bratom Muratom još 2016, što znači da se tajno radilo na reviziji (što je potvrdila i baba Fadila Memišević). Švarc je od Suda dobila odgovor i proslijedila ga Muniri a koji glasi : Softić nije validan agent. Iako će Sakib Softić u jednoj tv emisiji sam potvrditi da je ‘bivši agent BiH’, nakon ove najnovije bh trakavice o reviziji novinarima ‘Face tv’ je na poznati naš način poručio kao i debilčić Haris Zahiragić (ranije drugoj voditeljici je ovo čudo SDA poslanika poručilo da hoće sugovornike sa IQ 140 koeficijentom) ‘da moraju prvo odgovoriti tačno na deset pitanja’ ako hoće od njega odgovore. A bilo je i onoga ‘ma daj, ba’. Iako je kad ga je Fadila isplatila 2018. godine (nekih 150.000 KMa za usluge u vezi revizije a po ugovoru sa Bakirom, kako je potvrdila baba Fadila) bio mnogo uljudniji i fleksibičlniji.

***** Vidite, kako vrijeme odmiče sve više uviđamo da je Bakir sav u ženskom društvu eksperata. U dimijama i suknjama. Ima još jedna dama koja se u ‘aferi’ spominje, da je ne zaboravimo. Riječ je o bh ambasadorici u Haagu Mirsadi Čolaković. Nju je Nevenka Tromp pomenula kao odličnu mogućnost da umjesto Softića preda apelaciju revizije jer kao ambasadorica ima na to pravo, nije potrebna ničija saglasnost za to, ali nju niko nije tražio. Niti se ona o ovome do sada izjasnila. Čak više, povučena je u vrijeme predaje apelacije baš tih dana, po nalogu tadašnjeg minisra Crnatka i morala je (kao i Naser Orić u opkoljenoj Srebrenici) da se pojavi u BiH. Baš kad je trebalo odnijeti reviziju. Bakir Izetbegović tvrdi da je ta informcija netačna i da ambasadorica ne može biti ovlašteni agent, Trompova tvrdi suprotno.

****** Šta smo, dakle, naučili iz ovog najnovijeg izbornog štiva?

Da je revizija propala-svi znamo. Svi osim SDA i Bakira, jer on nikad ne griješi i nikad ne izda. Ko izda taj je pizda, a Bakir je muško, nego! U reviziji okružen damama, ženama. Tako će on lagodno nakon silnih napada u medijima kako je prevario sve prisutne u Vijećnici februara 2017, pred tv kamerama u intervjuu oktobra 2019. (na tv1) faktički priznati da je znao kako agent Softić nema ovlaštenja ali je ‘poslušao savjetnike iz svog tima’, i uradio je to što je uradio. Javnosti je rekao da je Softić legalan i legitiman predstavnik i agent a imao je u ladici dopis Suda da to nije tako. Da li je to dopis kojeg su inicirali stručnjaci Munira i brat Murat ili je to odgovor Suda na dopis tadašnjeg člana bh Predsjedništva Mladena Ivanića koji je također u ovoj priči učestvovao sa tvrdnjom da je Softić nelegalan agent i da će revizija ‘pasti’, neko bi trebao posvjedočiti. Ovako znamo da je Sud na vrijeme obavijestio Bakira i Predsjedništvo da Softić ne može predati apelaciju a svi su šutali o tome na poseban način. Ivanić sa tvrdnjom da revizija neće uspjeti kao da je već znao za taj ‘papir’ Suda, Bakir sa tvrdnjom suprotno : idemo sa revizijom pa šta bude. A naravno, znao je da od toga nema ništa. Čak, kasnije će se otkriti, poslao je tajno Denisa Zvizdića i Softića u Beograd da to prenesu Aleksandru Vučiću, što ide u prilog tvrdnji Nevenke Tromp da je Bakir želio da revizija ne uspije. Nikom se ne pojašnjavava zašto se čekalo deset godina sa revizijom i zašto se ovako perfidno lagalo, te napose koji su to novi validni dokazi koji su najavljivani? Fadila Memišević ih je najavljivala kao i Vasvija Vidović ili međunarodni ekspertni tim. Također, zašto šute ‘strani eksperti’, progovorio je za sada samo Goeffrey Nice, šta je sa ostalim veličinama prava i Haaga, koji su prema navodima Bakirovog tima učestvovali u ovoj sramnoj farsi zvanoj revizija? Kao što su holandski advokat Phon van den Biesen, francuski profesor Međunarodnog prava Alain Pellet, profesor Međunarodnog prava iz Italije Paolo Palchetti i mnogi drugi, koji još šute iako je evidentno da se vodila ‘pravna bitka’ ko će zastupati reviziju jer to je, ostavimo po strani ‘ljubav prema Bosni’, odlična šansa da se zaradi. Umjesto njih, moramo slušati ‘majku’ i eksperticu prava Muniru, Murata i Softića. Što opet naslućuje na zaljučak ; ili štite Bakira ili je Bakir lagao da su oni u timu eksperata.

******* Zar to nije pomalo planski odrađeno?

I Vasvija Vidović će se, nakon izvjesnog vremena uključiti negirajući Bakira tvrdnjom da ‘nije nikad bila član ekspertnog tima’ kako je Bakir tvrdio, pa iako je mnoge slike sa sastanaka o reviziju demantuju, mi volimo Vasviju jer ‘ona voli Bosnu’ i sve joj opraštamo. Bakir posebno. On kaže danas ponosno da moram ‘i danas bih postupi isto’, nisam izdajnik. Prije je govorio ‘postupio bih isto ali bih rekao svima da Sakib nema ovlaštenje’, neke opozicione partije su zatražile da Tužilaštvo procesuira Bakira zbog ove bezobrazne izdaje i žrtava i države.

Ma kakvi, nema izdaje. Priča o reviziji će trajati još malo i kao i sve bh bajke otići će vrlo brzo u zaborav do slijedeće potrebne prilike. Kaže Munira ‘majka’ da nju uopšte ne zanima ‘ta prokleta revizija‘ već njen sin koji je ubijen, vjerovatno je sada preokupirana time kako će počupati kose Nevenki Tromp ili naplatom odštete bh rata u uredu Holandije u Sarajevu koji je otpočeo sa isplatom uz odgovarajuće dokaze, Bakir svu priču oko revizije prebacuje na teren izbora i politike. U slučaju eventualne greške – na savjetnike. U međuvremenu se u javnosti pojavljuju email prepiske između ‘stranih ekspertnih timova’ i nigdje u njima nema Bakira. Ili ima Munire i Fadile ili Bakirovih savjetnika, njega nem nigdje. A glavni i odgovorni.

Tako umjesto njega defiluju još mnoga ekspertna imena tipa njegovih savjetnika Dževada Mahmutovića te Elvira Čamdžića ili umrlog Hasana Čengića, u ‘igru’ je uletio i nesuđeni tvorac apelacije na reviziju Goeffrey Nice koji je radio sa Nevenkom Tromp na reviziji ali ga je nenadano i bez pojašnjenja ‘otkačio’ Bakir neposredno pred istek roka za reviziju, i on potvrđuje navode Nevene Tromp ali Bakir ostaje pri svome : ‘nisam izdajnik’, ja nikad ne mogu izdati. Goeffrey tvrdi da mu je jedan dio manjih usluge plaćen po anonimnom platiocu iz Turske, nekih 20.000 eura, pa se finansiranje revizije malo ovim razvlači i na ostale ‘izvore’, van sehare babe Fadile. Anonimne ali korisne. I tvrdi da mu nije jasno kako je i zašto Bakir faktički opstruirao reviziju, te zbog čega je i njega i Nevenku Tromp bukvalno i bez pojašnjenja odbacio. Kad već Bakir ne može nikad izdati, šta onda očekivati od njegovih Bošnjaka koji su uz njega listom i redom, džaba ti dokazi i izjave, svjedoci i sudski papiri. Zna ko jeste a ko nije ‘za ovu našu (da prostite) bošnjačku stvar’.

******** Evo, upravo dok ovaj dosadni dugački tekst privodim kraju, još jedna ‘suknja’ se javila i dala svoju viziju priče o reviziji. Alma Čolo SDA zastupnica u bh Parlamentu kaže kako Bakir nije kriv za neuspjeh revizije i da je za sve krivo nepostojanje odluke bh Predsjedništva za agenta Softća. Ona nije učestvovala u podnošenju revizije ali jeste u tužbi na koju ide revizija, jer je tada bila savjetnica Sulejmana Tihića tadašnjeg predsjednika SDA. Dok je ovoliko dimija i suknji, Bakir se osjeća bezbjednim i zaštićenim. Zaboravljajući da nisu sve za zaklona i patriotske kamuflaže, Nevenka Tromp je to zorno dokazala. Lako se može desiti da mu neke i ‘dođu glave’. Kao one Tahirović, Softić, Čamdžić ili Mahmutović…. Jer, revizija je ‘prokleta’, kaže ‘majka svih majki’ Munira.

