IN MEMORIAM, AFTER AD BEFORE : Marko Vešović (14.03.1945-17.08.2023) se ne prevrće u grobu kad čuje kako ga hvali ‘Topuzli Mustafa’ Cerić, vjerska i državna kriminogena štetočina ispod ahmedije jer se naslušao dosta ovog ‘munafika’ koji ga je proganjao za života

* Ima njih dosta ispod ahmedije kojima je od rođenja pa do groba ‘obraz-guzica’, kojima je licemjerje, bahatost i bezobrazluk sa lopovlukom bez granica karakterna osobina, među prvima je bivši Reis ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić. ‘Akademik’ iz Novog Pazara i fabrike ‘akademaca’ umrlog muftije Zukorlića, nelegalni Reis Alije Izetbegovića i jedan od aktivnih kreatora Bosne kao ‘svete države Bošnjaka’-islamske države BiH sa SDA strankom na vlasti doživotno, lopina kakvu majka teško da će naskoro roditi. Stalni je ‘kolumnista’ web islamističke sraone Bošnjaci.net. Danas je penzioner sa privilegovanom tajnom penzijom, sa kućom nekadašnjeg generala KPJ Rate Dugonjića, inače vlasništvo ‘Niskogradnje’ od nekoliko stotina m2 koju su mu nelegalno dodijelili a on ‘platio’ Alijinim pljačkaškim certifikatima svega 15,000 KMa, iako nikad nije radio u ‘Niskogradnji’, savjetnik sadašnjeg Reisa Kavazovića i samoproglašeni ideolog i predstavnik Bošnjaka sa pasošem Saudi Arabia-e u džepu i avionskom kartom u ladici.

* Popis njegovih radikalnih islamističkih djelovanja i postupaka počev od ratnih planova i logistike V Korpusu iz Zagrebačke džamije, uvoza vehabija i njihove zaštite te islamiziranja ArBiH, zaštite hodža pedofila pa do krojenja bh zvanične politike i kandidovanja za bh Predsjedništvo poširok je i podugačak, pare iz donacija za Srebrenicu a posebno zloupotreba srebreničkog cvijeta i genocida u svrhu zarade posebna su priča. Kaže narod da su oči ogledalo duše i zaista ima tu istine. Njegove lisičje pokvarene su mnogima zla nanijele ali i danas svijetle i prosvjećuju šefa Kavazovića sa horor očima, ‘našla krpa zakrpu’. I samo neko sa ‘obrazom’ Mustafe Cerića može muslimanski a da ne trepne, Marku Vešoviću, crnogorskom i bh pjesniku, profesoru i patrioti BiH uputiti ‘omaž’ iliti počast, kao što je to učinila ova vjerska fašizoidna baraba, ovih dana uz godišnjicu smrti Vešovića. Gdje ga je nahvalio, oglasio patriotom, čovjekom, nosiocem svjetlosti bosanskog duha, on u sebi misli bošnjačkog, i još mu dovu proučio uz poruku ‘neka mu je laHka bosanska koju je branio riječima’.

* Mislim da se Vešović nije ni pomjerio u grobu i da mu je zemlja na groblju u Sarajevu i bez počasti ove hijene mnogo lakša od njegovog ‘omaža’. A koliko je bio ‘čovjek i borac za Bosnu’ a jeste, dokazuje i ova sarajevska praksa. Nema ni spomenika ni imena ulice, ima samo jednu ploču u ulici ‘Jezero’ ali skupa sa Abdulahom Sidranom, da ne bi Avde, ne bi ni toga bilo, što opet nije nikakva zasluga Cerića.

Nema toga hinjavog, zlonamjernog i pokvarenog izričaja kojeg nije koristio satanišući Vešovića i proglašavajući ga ‘islamofobom’, i kad bi bilo u BiH i regularnog i Božjeg zakona, Cerić je zadnja osoba koja bi se trebala njega sjetiti. Međutim, u glavi ovog srbomrsca je jasna poanta : omaž je prilika da se sakrije ‘omraz’ (netrpeljivost, gađenje, odbojnost), jer samo mrtav Srbin je toga vrijedan. Braneći se od Mustafe, Vešović mu je posvetio čak i pjesmu.

(…. A ono što priča Mustafa Cerić / Zna kašto da me unezveri /. Od genocida u Srebenici je – / A da mu se nije / Namrdilo oko – / Načinio buzdohan i njime bije // A Mustafa Cerić / Čast i čest njegovoj veri – / (Čast i čest ne od srebra, / Već od zlata suha) / Prvo je postao politička marka / A onda lomi rebra. / Odsad ću da zvati topuzli Mustafa./ Hoću, tako mi moga Svetog Duha. / Hoću, tako mi Dejtonskog ustafa…).

* Poslije Cerićevog poziva na revoluciju i čuvanje ‘svete zemlje Bošnjaka Bosne’ na mevludu u Blagaju, 2011, kada je tvrdio da se od Sarajeva hoće napraviti Srebrenica (povod je bio prijedlog tadašnjeg SDP ministra Emira Suljagića da se studenti Islamskog fakulteta boduju kao svi ostali a ne privilegovano što je ocijenjeno u Rijasetu kao ‘ukidanje ove institucije’, pa je Suljagiću poslan metak poštom pa se on povukao i od tada je uzoriti džematlija u Potočarima), ovom kleriku je Vešović odgovorio kratko.

‘Govorom u Blagaju topuzli Mustafa mi je, na mevlud, prosvijetlio um: sad je jasno zašto u BiH sve ide u tri lepe materine. Krivac je Vera Jovanović koja je “ispostava Beograda“, stoga Helsinški komitet kojim ta vlahinja predsjedava “ne brani ljudska prava, nego provodi politiku Beograda” čiji je naomiljeniji hobi, što zna i Mustafina kućna pudlica, “lov na islam i muslimane“. Na snazi je aksiom: reci mi kako se zoveš i kazaću ti čija si ispostava, pa me ne čudi što je topuzli Mustafa Vlahinji rekao svašta ka Mikača porezniku Galju..’

* Cerić, Adil Kulenović (sada tobože nezavisni intelektualac ‘Krug 99’ a zapravo ispostava Rijaseta i SDA mafije) za kojeg je Vešović rekao ‘najveća blesa koju je bošnjačka kita napravila u 20. stoljeću’ koji je tuživao Vešovića za islamofobiju, pa Nedžad Latić urednik i vlasnik ratnog lista ‘Ljiljan’, poznatiji kao ‘paravojni ratni nadhodža’ koji je iz duše mrzio mješovite brakove nazivajući djecu iz njih ‘kopiladima’ a sad je vlasnik portala ‘The Bosnia Times’, Fatmir Alispahić nekadašnji ‘vlahomrzac’ koji je Reisu Ceriću i knjigu posvetio, sadašnji je urednik tv ‘Defter hefte’ koji sada u starosti zamaskirava ono što je nekad divanio (Srbi genocidaši, vehabije pravi vjernici a danas mu rade o glavi), Nedžad Ibrišimović, bošnjački klasik je ‘branio’ Nedžada Brankovića od Vešovića a Vešović tvrdio da je hadžija pijanica i srbomrzac koji je znao u kafani uzvikivati “Svi koji nisu muslimani – napolje!“ pije rata a poslije ga u kafani ‘spopao prejak napad ljubavi prema svom narodu’, pa jednog Srbina pitao: ”A što ti ne bi ti išao preko Drine?”, ovo je samo manja lista ‘ljubavi’ prema Vešoviću kojem bez stida ‘Hižaslav’ odaje počast.

Jenom prilikom je čak Vešović rekao da razumije Cerića jer je on tek ‘iz drugog puta uspio Medresu upisati i to preko veze’.

* Znali Cerić da sve što je izgovoreno ostaje zapisano?

Naravno da zna, ali ovako na tenane i muslimanski to dakako bolje zvuči.

Jer, Vešović je – mrtav.

photo : ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, u trenucima odmora, stolni tenis sa braćom, arhiv