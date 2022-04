Fahrudin Radončić sve više liči na svoj narod i na Bakira. Ako ovako nastavi Alija Izetbegović bi umjesto vođe bošnjačke mafije mogao postati roker koji je umjesto ilahija i kasida pjevušio Bijelo Dugme i Tifu

Prije neki dan Bakir Izetbegović je izjavom na tv ‘Hayat’ o iftarima-političkim večerama, vezivnom tkivu islama i države BiH te o punim džamijama kao garancijom za sigurnost Bosne poprilično uzburkao bh medijsku scenu. Međutim, nije uzburkao duhove, ničeg’ novoga, tome i služi medijska scena. Da ‘gruhne’, da se narod malo raspriča i rasprede i onda sve nestane kao da ničega nije ni bilo. Niko od političara ili državnih aparatčika nema nikakvu odgovornost za izrečeno u medijima, zato nam je stanje i u ovoj branši kao u svemu ostalom : nikakvo i jadno a poželjno. Odgovornosti nemaju ni mediji, oni posebno. Evo, može li mi iko pojasniti kakva je razlika i da li je uopšte ima između te Bakirove ramazanske mudrosti i ove Fahrudina Radončića od jučer. Znate, i on uživa u ‘blagodetima našeg svetog mjeseca Ramazana’ i ‘ibadeti’, nakon što je onako skrušeno, merhametli i ponizno i bogobojažljivo kao pravi vjernik i musliman prije nekoliko dana kupio novu jahtu a prodao staru, nakon što je svoju novu ‘belu lađu’ skupa sa kupljenim petosobnim stanom i podzemnom garažom u Podgorici platio oko 4 miliona KMa.

Zbog silnih obaveza kao i ostali bh vlastodršći i ova elita u vrhu Islamske Zajednice koji se, dok velika većina bh građana i vjernika nema za večeru, rasipa skupim i bespotrebnim iftarima populistički se slikajući i bezbožno sramoteći ovaj praznik muslimana, i njoj se pridružio i srcem i dušom i predsjednik SBB stranke, organizacijom iftara stranke širom BiH. Koji baš, ono baš za prave postadoše ‘političke večere’ kako iftare prekrsti Bakir.

Na jednom u nizu tih političkih sofri SBB u Sarajevu koje ova stranka organizira u sklopu predizbornih bh događaja Fahrudin je bio kratak.

– Dozvolite mi da vas u ovom najljepšem mjesecu za nas muslimane još jednom poselamim. Ovo nije vrijeme za politiku, ali jeste samo da vam kažem jednu rečenicu. Kada vidim sve nas i ovu energiju i našu posvećenost i islamu i bošnjaštvu i Bosni i Hercegovini i multietničkom životu i regionu i Evropi, znam da je ovo početak velikog povratka SBB-a.

Dozvoljavamo ‘brate’ Fahrudine, jer ovo je ipak vrijeme za politiku. I po meni nema uopšte razlike između onoga što je Bakir prije nekoliko dana izjavio i ovog što reče Fahro. Samo što je Fahro to malo više ‘skockaao’ pjesnički pa ga ne kritikuju kao Bakira. ‘Potentni’ bard bh politike (Radončić često u svojim istupima pominje ‘svoje’ potentne i one druge ‘mlohave’ viagra bh političare) je odlučio da nam pokaže kako ‘sve više liči na svoj narod’, kako je odavno ‘prešao džamijski (izborni) prag’, a koji citati su ajeti iz ranijih izbornih nastupa Izetbegovića pročitani kao kritika Radončiću.

Sudeći po odmicanju od tzv. ‘trojke’ u Sarajevu i sve većem približavanju ka SDA stranci nije uopšte isključeno da Fahro obznani kako će bit kandidat svoje stranke za bh Predsjedništvo iako već godinu i više tvrdi da neće. Zato jer kad naši bh političari kažu jedno oni misle na drugo. Hoću reći ‘lažu čim mignu’ a non stop trepću. Kod Radončića je stvar još delikatnija. Jer svi se političari u BiH ‘kurvaju’, razilaze ili koaliraju ali Fahro to radi sa stilom. On ti je kao krstareća raketa, nikad neznaš kad će i gdje udariti. Pardon, samonavođena raketa, u bh jeziku ništa što asocira na krst ili križ. Jednom prilikom je tako Radončić (nakon višekratnog raskida pa spajanja) izjavio kako nikada neće sa Bakirom i SDA u koaliciju pa kad su novinari primjetili da su oni uvijek skupa, Fahro je uz svoj lagodni sandžački zavodnički osmijeh izvalio : ‘pa šta treba da uradim da mi vjerujete, da skočim sa svog tornja u Sarajevu?’.

Da, tačno tako, hop pa skok, ali opet ne možemo da ti stoposto povjerujemo. Ostaje jedna mogućnost : da te neko iz SDA gurn’o, jeli da?

Kad je o Fahri riječ, moramo još nešto, najsvježije. Ma ne o tome kako on nije vlasnik ‘Avaz’ novina, kako je bivšoj ženi frizerki dao ‘Avaz’ a ona se obavezala vratiti mu 200 miliona KMa ili kako nije državi vratio 11 miliona poreza zbo čega ga u šaci ima Bakir, riječ je o suđenju Draganu Vikiću, sarajevskom ratnom policajcu specijalcu. Poslije oslobađajuće presude nakon skoro šest godina (koje bacanje vremena i para kad se znalo unaprijed kakva će biti presuda, ne zbog Vikića već zbog pravosuđa u BiH) ovaj momčina iz Gusinja, naš Fahro, dao je emotivnu ali veoma poučnu izjavu. ‘Nakon poznatih oslobađajućih presuda naših komandanata u Haagu, pa i nakon mojih oslobađajućih presuda, proglašavanje Dragana Vikića nevinim čovjekom pred Sudom u Sarajevu je vijest koja me istinski i iz srca obradovala i dirnula….’

Piew, kako je to divno sročeno, da suzu pustiš. Evo idu, kaplju, šmrk, šmrc .. samo zbog Fahre. Vidite kako se sam ‘smjestio’ među oslobađajuće presude naših komandanata u Haagu i između presuda u BiH, tako je važan ‘čimbenik’, a suđen za ometanje bh pravosuđa i korupciju ….

Tite mi, kako se približavaju izbori biće ovakvih viceva još. Ne bi me iznenadilo da Fahro objavi kako je i njemu kao i Vikiću pred smrt Alija Izetbegović pjevušio onu poznatu rokersku ratnu od Tife ‘Ponesi zastavu Vikiću, pardon Radončiću’. (Ovdje se tuga širi ko kuga, samo sloboda donosi lijek, dole niz Drinu dok ljudi ginu dolazi sreća ostat će zauvijek, i bog je od nas digao ruke, sakrio put do mirne luke dok snovi plove vatre još gore, ne razumijem al’ u ljubav vjerujem… Ponesi zastavu ..).

Bošnjačka legenda kaže da je dan prije nego će umrijeti Alija proveo 45 minuta sa Vikićem u bolnici i da mu je na uvce umjesto ilahija i kasida pjevušio ovu poznatu ratnu Tifinu (Mladen Vojičić Tifa) pjesmu, toliko je volio nemuslimane i rok muziku, da čovjek ne povjeruje. No, ono još važnije. Ovim, ako se desi i ispostavi tačnim ili bar dođe u domen mita i legende a sve je moguće kad je Fahro i njegov ‘komoditet’ u pitanju, Fahro će razbiti jedan raniji mit o Aliji i Bakiru iz restorana ‘Avaza’. Koji glasi, Fahro ga prenio lično, da je Alija kriv za izbijanje rata u BiH dok je Bakiru poklonio titulu organizatora pljačke i političkih ubistava pod zastavom države.

Kod Fahre i bošnjačkih mitova se nikad i ništa ne zna. Niti se da naslutiti kad će se ljubičasta boja njegove -stopiti sa zelenom bojom Bakirove kravate. Sve dok ne skoči sa tornja. A ni tada.

photo islustracija : Fahrudin Radončić predsjednik SBBa i Bakir Izetbegović predsjednik SDA, nikad skupa uvijek zajedno (opa-cupa), arhiv