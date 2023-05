Jučerašnja odluka CIKa i šefa izborne Komisije Suada Arnautovića o ‘drastičnim kaznama političkim bh partijama’ klasično je ‘demokratsko političarenje’

Jučerašnja odluka CIKa, šefa Suada Arnautovića i ekipe za demokratske nevolje i prevare, ili na hrvatskom ‘Središnje povjerenstva za manipulacije’ o izrečenim ‘drakonskim kaznama’ bh političkim partijama (njih 24), školski je primjer ‘demokratskog političarenja’ u ovom najvišem izbornom organu.

Jeste, kaznili su oni desetak od stotinu i više političkih partija i nezavisnih kandidata novčanim kaznama i zabranom učešća na slijedećim izborima, ali ‘kazne’ pogodiše samo minorne, smiješne i totalno nepoznate političke subjekte, parazite koji na izborima učestvuju samo radi trgovine odborima, posmatračima i rijetkim kandidatima koji se uspiju probiti sa liste u vlast. Koga, primjera radi briga ili koga zanima što neke partije kao npr partrija ‘Povratak otpisanih’, ‘Stranka za bolje Goražde’, ‘Pokret za bolje Brčko’ ili ‘Srska napredna stranka izvorna’ (da ne nabrajamo dalje ovu smiješnu i žalosnu listu) neće moći učestvovati na izborima ili što su im ‘narezane’ kazne.

Prava vijest bi bila da je takva kazna strefila najveće krivce iz reda ‘kapitalaca’ u izborima, majstora uzimanja vlasti, love i krađe izborne volje građana. Kao recimo, SDA, DF, HDZ, SDP, SNSD ili malo niže od njih, ova boranija od ‘političkih subjekata naravno zaslužuje kazne ali ne odlučuje o izborima.

Osim toga, to je tek prvostepena odluka, slijede žalbe i tužbe Apelacionom Sudu i pola od toga će na Sudu pasti u vodu zato jer imamo zakone koji dozvoljavaju ovakav izborni cirkus. No, ni to nije sve. Kazne i odluke koje CIK izriče se čak i kad ne bude žalbi, pojeftinjuju odlukama istog tog CIKa jer skoro svima redom dozovljavaju i omogućuju da ‘kazne’ plate u ratama. Da im olakšaju nove mućke i izborne ujdurme. Tako su odranije neke kazne SDA, SDP ili DF stranci koje je CIK izrekao završile odlukama kojim je CIK kažnjenima’ dozvolio da ‘kazne’ plaćaju u ratama, godinu ili dvije, da se ne napate.

CIK se zapravo ‘ponaša’ onako kako mu propisi dozvoljavaju a sufliraju njihovi mentori u strankama odakle su tu upali u fotelje, zato u izmjenam Izbornog zakona BiH na kojem se ‘radi’ već dvije godine, treba odraditi pravu stvar ali to ne dozvoljavaju one glavne i odlučujuće bh političke partije, gdje bi Schmidt morao opet odlučiti ako bude imao snage, a radi se o slijedećem.

Prvo, treba iz propisa izbaciti odredbu po kojoj se milioni KMa u budžetu države planiraju i plasiraju strankama. Što veća stranka to više love građana ide njima a oni to troše u izborima i u svakodnevnim aktivnostima. Tako najviše dobivaju ‘vodeće’ stranke SDA, SDP, HDZ, SNSD i tako redom. Ako hoće u takmičenje za vlast treba propisati da se same finansiraju a ne parama građana. Na stotine miliona KMa država je do sad upumpla u kase stranaka pa nam tako raja plaća svoju zlu i nesretnu sudbinu. Neka se finansiraju i slikaju lovom od svojih članova ili parama iz donacija koje bi opet trebale biti pod kontrolom države.

Drugo, uvesti ‘cenzus’ po kojem se za osnivanje i registraciju stranke treba prikupiti veći broj glasova a ne kao do sada da sa 500 potpisa koje možeš ukupiti u svakom džematu ili na trgu, postaneš ‘politički subjekat’. Da li je to 10% ili manje i više, propisati zakonom. Time će se smanjiti broj stranaka i biće lakše uspostaviti vlast poslije izbora, kada neće ‘jedna ruka’ ili ‘odlazak u WC’ ugroziti donošenje odluka u Parlamentu.

Treće, ako već CIK ima zakonske osnove da kažnjava političke stranke, onda se mora izmijeniti propis po kojem se dozvoljava plaćati kaznu ‘u ratama’. Pa nije valjda CIK Merhamet ili Crveni križ za vlastodršce?

Četvrto, posao kojeg je najavio i otpočeo VP Schmidt u vezi kažnjavanja ‘preletača’, ‘trgovaca’, ‘papaka’ i svih ostalih prevaranata glasača je sasvim na mjestu, ali osim predviđenih kazni koje je ‘Švabo’ već nametnuo, treba u propise ugraditi i sankcionisati famozne ‘nezavisne’ ahbabe i drugove i to iskorijeniti. Tako što će se propisati da svaki takav ‘preletač’ mora ostati bez mandata ako se utvrdi da je ‘letio’. I Mora mu se zabraniti političko djelovanje u buduće. Ne možeš ti biti na listi jedne stranke a čim prođu izbori postati ‘nezavisan’. Ili preći u drugu stranku a zadržati mandat dobiven sa liste prethodne stranke. Pa onda ostati u ‘klubu’ iste stranke a raditi za drugu ili treću. Novčane kazne bez ovih pratećih mjera kojih nema kod Schmidt-a, neće puno čega promijeniti. Lako se kazne plate ili odjednom ili ‘u ratama’, korov treba izbaciti i sasjeći za svakda.

Peto, kao i kod ‘preletača’, treba propisima sankcionisati one koji mijenaju ‘dresove’ i ‘nacije’. Kad zatreba oni su Bošnjaci, Srbi li Hrvati, kad zatreba onda su ‘ostali’.

Na kraju, ako smo već sekularna i građanska država, iako se ne zna granica između vjere i države, treba zabraniti registracije političkih partija koje u programima imaju vjerske i Božje zahtjeve i ciljeve. Dod sada imamo takve dvije stranke, najpoznatija je ona od vehabije profesora Muse Sanina ‘Vjera. Narod. Država’, ali biće ih još, ima ih sličnih i u entiteu Republika Srpska.

Istovremeno, Komisiji za nadzor CIKa i izbora treba omogućiti da se mogu kazniti i predsjednik i članovi CIKa, za nezakonite odluke i radnje, ne za glasanje u odboru CIKa. Nismo čuli da je neko iz ove ”firme’ kažnjen a ‘propusta’ ima, vidimo uz svake izbore ‘mali milion’. Nakn čega se to samo konstatuje a dođu drugi, isti kao i ovi što odu.

