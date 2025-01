BOLEST VELIKA A NEMA LIJEKA : ‘Baba Mrazica’ pod hidžabom, Karleuša bez, i osunećeni musliman Isus Krist

* Više se ne kaže ono bezobrazno narodno i svakodnevno, kad vas baš briga za nešto ili za sve kao što se kazivalo do sada, a nije uHo : ‘ma boli me *uac”. Bh muslimani su pronašli novu umiljatu medicinsku riječ za mušku dičnu stvar. Zapravo za njen najzagonetniji dio-sami vrh koji zamjenjuje sve. Sad možeš fino reći bez ‘zvijezdica’ ili crtica a da ‘ispadneš’ fin i ‘čist’ i još vjernik ‘boli me prepucij za sve’ i svi će znati da držiš ‘stvar’ pod kontrolom. Prepucij je, za botaničare neznalice – kožica muškog polnog organa i nacijo, nema više zaHebavanja a posebno PREPUCIJavanja oko toga.

* I ne samo to, ‘naša’ nenadjebiva, pardon neprepucljiva nacija a posebno nova novcijata vjera je ogolila još jednu znanstvenu naučnu tezu čitajući kršanske Svete Knjige čime je dokazala da je Isus Krist zapravo musliman. I to onaj osunećeni, dakle odfikareni Židov kojem su ‘prepucij’ prepolovili napola iz higijenskih razloga. Nije on prešao na islam u nekoj džamiji Cazina ili Zenice, ili tajno u ‘Deželi’ kao Josip Broz, ovu doktrinu je plasirao tursko-bošnjački portal ‘Stav’ leglo SDA/Reisovih islamskih novotarija, nacizma i mržnje čitajući crkvena izvješća i karte a Tite mi i objavama o Isusovom ‘prepuciju’, zapravo više njih koji se i danas čuva(ju) po crkvama, kao dlake Poslanika Muhameda u nekim džamijama ili muzejima. Našu tezu, baš baš našu, Cross ‘Atlantikovsku’ plasiranu nekad davno kako smo se u BiH mogli lako identifikovati bez lične karte jednostavnim uvidom u stanje u gaćama u Zahodu, nužniku iliti WCu, ovaj morbidni list i još morbidnije glasilo potvrdilo je ovo otkriće tako što je kao što priliči, identifikaciju dokazivao mnogim ubistvima Bošnjaka nakon skidanja gaća, čim se utvrdi da nema ‘prepucija’.

Kako je naučno dokazano da je mnogo muslimana neosunećenih a da ima i nemuslimana koji su se iz raznih razloga odrekli ‘prepucija’ kao recimo Željko Komšić, ovo pravilo prepoznavanja je bespotrebno odnijelo mnoge nevine života, ali šta se tu može. Ko radi taj i griješi a ko ima ‘prepucija’ šta mu mi možemo.

* Glavni urednik ove novinske opasne skalamerije koja je godinama trovala i vjeru i narod o kojem smo u više navrata pisali – ‘islamski Purger’ sa dva imena i jednim prezimenom (Filip Mursel Begović), nestao je preko noći pred Novu Godinu čim je turska kompanija vlasnik najavila gašenje ovog sranja sedme sile, kažu eno ga negdje u Zagrebu u fotelji direktora jedne bošnjačke organizacije. Mora da mu je ‘prepucij’ ponovo pukao od silnog otkrivanja vjere i tradicije U Bošnjaka i teorija o Isusu muslimanu je osvanula ispod pera novog urednika, posuđeng iz još jedne tursko-bošnjačke fabrike novine posestrime zvane ‘Faktor.ba’. Ostalo je po ovoj crkotini od novine nerazjašnjeno koliko je to gluho bilo Isus imao ‘prepucija’ jer ih ima u više crkava i još su u ‘očuvanom stanju’ a odsjekli mu ih (ili ga) davne 1557. godine, no ko će se baviti sa tim tricama i ‘prepucijama’ kad ih ima i kod ‘nas’. I džemper Poslanika i njegove dlake sa brade još se čuvaju i njeguju a stoljeća minula nisu im naudila ništa.

* Sada kad znamo da je čak i Isus bio ‘naš’ nema čuđenja što svoje ‘prepucije’ pokazuju svaki dan njemu slični prelaskom na islam a vijesti frcaju. Meni se čini da smo mi svi isti ‘pepuciji’ nekad bili pa se razišli, muslimani malo prepisali a malo više osmislili novu vjeru i sad se prebrojavamao i naričemo čiji je ‘prepucij’ stariji a čiji mlađi, ali eto neka se nauka sa tim bavi kad već Musrsel i Filip nisu tezu doveli do kraja. Ja sam zato stoposto kao Silajdžić nekada za BiH ubijeđen da tragom tih otkrića i Djeda Mraz nema ‘prepucij’ i da je bezvezna ta konkurencija sa Dedom Hidžrom i Svetim Nikolom, samo zbog kape i crvene komunističke i cionističke coca-cole, ali mene niko ne sluša. Za Nasrudin-hodžu koji je ove godine po pvi put uletio u školske klupe kao zamjena za pijanog lopova koji se noću šulja pod dimnjacima i krovovima i ‘truje našu djecu’, siguran sam da nema ‘prepucija’ i da su mu ga nekoliko puta skratili do sada.

* A kad smo već kod Djeda Mraza i konkurencije, najbolji dokaz da su bh muslimani srednjeg prsta, halalite mi, mislio sam reći ‘srednjeg puta’ na pravom putu je doček ove Nove Godine u Kaknju. Kakva Severina i njenih 800.000 KM razloga za ljubav prema Sarajevu i Benjamini Karić ili njena štikla, ma i njeni dokumentarci za odrasle, sve ti to džaba kad vidiš da je na hiljade ljudi umjesto Severinine štikle u Kaknju tekbiralo i učilo Kur’an čitavu noć. Onog trenutka kad se u čitavoj BiH dostigne ovaj rezulat i uspjeh, staće i svaka rasprava o ‘prepuciju’ (ovo mi malo zvuči na paramecij) i biće ‘mirna’ Bosna. Bez Republike Srpske i Hercegovine.

* Dotle, ima još toga u vezi ovog prepucijskog sunećenja ‘na živo’.

Sestrinska ideološka bljuzgotina Bošnjaci.net su tako napali kandidatkinju hadžije Dine Konakovića hanumu Aldinu Džanko vijećnicu NiP stranke u opštini Ilijaš, zato što je kako kažu ‘zbog populizma stavila u drugi plan svoju vjeru i tradiciju’ čime je šokirala bh ‘građansku’ islamsku naciju pa se traže i njena smjena, i odgovornost, sve do ministarskih fotelja. Ko joj je dozvolio kažu da u kostimu Djeda Mraza dijeli učencima paketiće u OŠ i još je nazvali ‘Baba Mrazica. Najveći šok za ovu braću i čuvare vjere i države dolazi od toga što ova vijećnica inače nosi hidžab a što se vidi i pored kostima crvene boje pa je ugroženost i skrnavljenje vjere tim očiglednije. Kao i ‘povreda vjeskih osjećaja’.

Nema nikakvog smisla braćo, jer i Nasrudin-hodža je u Istočnom Mostaru upao bez dozvole u školske klupe a niste reagovali ko mu je dao dozvolu, što je notorna glupost : ovi što dijele paketiće dolaze nenajavljeni i bez dozvole. Ili u startu znate ko ima a ko nema ‘prepucij’ pa se tako ravnate što može biti opasno i kontraproduktvino, već smo pojasnili zašto. Odjeća nije dokaz sveg navedenog, a ako vam sveti hidžab ispod kape Mrazice nije dokaz vjere ne znam onda šta jeste. I to dalje znači da bi, da čak i fes naturi na glavu, Djed Mraz bio nepoželjan. Jer, nadalje, šta ako je pomenuta vijećnica bez ‘prepucija’ a vi je tako blatite? Valjda znate, iako to još nije uvedeno zvanično u propise IZBiH i uvedeno u praksu da se i ženama muslimankama vrši odsijecanje ženskog prepucijuma paramecijuma i to se zove žensko sunećenje. Šta će mo onda?

Zna se da je ovaj atak na vijećnicu više zbog ‘trojke’ jer kao i SDA/DF partnerska krevetna družina Reisat nikad nije i neće prežaliti Bakira i SDA van vlasti. A naučno još nije dokazano da li je Bakir Izetbegović sa ili bez ‘prepucija’.

Za Jelenu Karleušu, plastificiranu ‘mega starletu’ iz Beograda i Vučićevog kabineta se već dovoljno zna. Ona je svoj prepucij davno islikala sa svih strana i objavila do u detalje posebno sa onim fudbalerom Vranješom, zato su joj i pored protivljenja raje i studenata u Kragujevcu zdušno virili u međunožje ispod odijela Djeda Mraza. I nisu je nazivali ‘Babom’. Vidi se po zategnutom kostimu da je njen prepucij veći od onog kod Djeda Mraza.

P.S. Svaka sličnost sa prepucijem, Isusom, Poslanikom i ostalim imenima i događajima, slučajno je – namjerna.

photo : vijećnica Ilijaša Aldina Džanko kao Mrazica sa hidžabom i Karleuša u Kragujevcu u istom izdanju, arhiv