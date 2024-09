‘naš znak raspoznavanja’ – potentni kažiprst kao terapija : da li je i Sebija ‘Seb’ Izetbegović od sikiracije i prehrane ‘zaradila’ hemoroide?

– Pisali smi više puta o simbolici prstiju naših naroda i pomalo narodnosti te kako prepoznati ‘svoje’ a da ne viriš nikom u gaČe (kako se po piscu i novinaru Đemaludinu LatiČu ‘govori na latinici’ Fuada Kasimovića’ za intimni dio naše odjeće dok si u toaletu odmah do ‘njihovog’. Znate već to napamet, ali opet ću da ponovim gradivo. Ma, znate već o čemu se radi, ono Srbi sa tri, Hrvati sa dva a ‘mi’ Bošnjaci sa jednim ali vrijednim – jednim i to potentno ispruženinim kažiprstom.

– Ovaj simbol prepoznatljivosti ‘našeg’ identiteta je sve više prisutan i malo kad ćeš naći sliku hodže, bota Islamske Zajednice BiH ili ‘osviještenog Bošnjaka’ a da mu nije da prostite ukrućen. Vidjeli smo to i kod ‘mlađaHnog’ (izvinite, ufatila me bosanština) aparatčika jednog iz plejade SDAovaca Harisa Zahiragića, kod ulickanog vehabije i uličnog buntovnika Benjamine Karić – Nihada Aličkovića, kod profesora i predsjednika vehabijske bh političke stranke ‘Vjera. Narod. Država’ – Sanin Muse. Da skratim, ukočeni kažiprst uperen svim dušmanima’ se često uslika i kod Reisa, poznatog bh političara ispod ahmedije, bivšem Reisu ‘Hižaslavu’ je uvijek ‘u stavu mirno’. Ne često ali i Alija Izetbegović je koristio blagodeti ove biološke izrasline na ruci dok je kažiprst bio jedno od zastrašujućih oružja u etnički mješovitoj ArBiH među mudžahedinima a u ISILu ili ISISu obavezan znak i simbol pobjede.

– Iako je iritantan i provokativan i nadasve umjetnički iskorišten u skoro svim akcijama ‘Islamske države’ zločinačke i terorističke organizacije i armije, prije toga i kod usmrćenog Osama Bin Ladena a često viđen i dan- danas poslije svake akcije terorista bilo gdje da se ‘pali na daljinski’ ili bocka nožem ili grebe mačetom, u BiH muslimani ne odustaju od tog simbola ‘našeg identiteta’. Razne primjedbe kako je taj gest prijeteći i neprimjeren te kako podosta sliči ‘našima’ na Bliskom Istoku a posebno onima kojih se odričemo kad negdje padaju mrtve glave uz kažiprst u zraku, odbijaju se uz obrazloženje da to ‘nema veze sa islamom ni sa našom vjerom’. Nešto slično kao kad se za zastavu ‘Islamske države’ koja se slobodno ‘viHori’ i po kućama vehabija i po skupovima SDA ili nam se smiješi sa majica čak i na djeci u šetnji ulicama iz Rijaseta kaže da je to ‘pečatnjak Poslanika’ i da se slobodno može koristiti i nositi bez opasnosti po posljedice. Što prihvata i bh pravosuđe.

– Objašnjenje je suvislo i već poznato i naravno netačno, jer upravo suprotno : junački kažiprst vuče korjene iz klasičnog islama, hadisa/dijelova Kur’ana gdje se tretira kao ‘etablirani znak islama’. Što bi se toga stidjeli kad je cool i u duhu naše vjere. Dakle, svjesno smo prihvatili taj znak kojeg su uzeli i džihadisti kao sopstveni znak prepoznavanja i tu nema dileme i sve češće ga koriste i bh političari u sadašnjoj vlasti, od kojih smo samo neke pomenuli. Recimo Bakir Izetbegović ga također koristi, mada on nije pouzdan dokaz u ovoj prstologiji, budući da koristi i prstoslovni znak naše braće ‘Muslimansko bratstvo’ kojeg preferira i brat Erdogan, na način da ispruži ne jedan već četiri prsta ruke a onda ih stavi na srce, baš tamo gdje treba. Naročito kad mu dođu u ‘zijaret’ braća iz Irana.

– Baveći se ovom jeftinom identifikacijom, pokušali smo pronaći uzrok toj pojavi u medicini, da nam bude lakše, da ne bude ono baš ‘naše’, da prijetimo Srbima i Hrvatima, da govorimo simbolično kao ‘vlasnici’ svojim ‘podstanarima’ i ostalim ‘neprijateljima države i vjere din-dušmanima’ kako se imaju ponašati u građanskoj državi i kako će se provesti ako ne plate kiriju na vrijeme pa smo kroz savjete hafiza i mualima te kroz savjete i učenja poznatih selefija doznali na ‘slučaju’ konobara-vehabije Nihada Aličkovića o čemu se to radi.

Jeste, rekli su nam ‘uvaženi naučenjaci’ da se korjeni tog prstovanja vuku iz klasičnog islama ali da ima pomalo istine i u tome da je ovaj znak prepoznavanja bolesnih. Koji hoće svoje boljke učiniti javnim da im bude lakše. I da se pomogne i drugima. Čista psihologija. Ne moraš ići onom skupom doktoru koji sjedi i piše a ti ležiš na kauču i pričaš kako te babo lemao kaišom ili kako je mama radila po noći, ili čak ne moraš tražiti ni hodžin zapis jer se ovako sve to učini javnim i svima bude lakše kao u svakoj bolesti.

Pojasnili su da se ne radi o, daleko bilo, pluc, pljuc, phuj, neizlječivoj ‘bolešČini’ već o običnim hemoroidima, a znak je nastao od čestog stavljanja masti na nezgodno mjesto. Dakle, mast na kažiprst pa u ‘gaČe’ i eto olakšanja. Praktično i korisno uputstvo sa prstom.

– Uz veliko olakšanje što se ne radi o nečemu opasnijem i po nas i državu ostali smo začuđeni činjenicom kako počesto male stvari znaju biti nezgodne kad se o njima ništa ne zna. Jer, kad sam vidio da se kažiprstom služi svaki dan izvjesni ‘Muderris’ Nezim Halilović bivši komandant ‘Al Mujaheed’ jedinice ‘mudža’ u bratskoj ArBiH svih nacija pa poslije direktor Ureda za hadž a sada zaštitni znak SDA braće, mislio sam da prijeti Srbima ‘nećete nikad više’. Zbog zuba koje su mu ‘namjerno prije rata vadili doktori Srbi’ u onom ‘mračnom komunizmu’ u ambulanti, kako je sam pojasnio svoj životni teški put sa ‘njima’ i da tako liječi svoje traume uz nove novcate zube koje mu je donijela nezavisnost i borba za državu. Odahnuo sam kad sam saznao da je ručao feferonke i kisele krastavce pa se ‘izrodilo’. Zato, jer znam sada da je medicina uznapredovala i da se podguzni čvorovi šejtana mogu odstraniti i da, iako prelazni – nisu neizlječivi. Najzad, nisu uopšte opasni ako se sa njima fino postupa.

Žao mi je što je uz Muderrisa od njih ‘obolila’ i bivša ‘Prva Hanuma’ Sebija Izetbegović poznata i kao ‘Seb’ iz afere ‘respiratori’ a to sam saznao upravo ovih dana u vijestima sa slikom sa jednog skupa SDA uz ove izborne igrarije u BiH koju je iz praktičnih i domoljubnih razloga najpoznatija doktorica bez diplome u BiH postirala na svoj ‘face kanal’. Ili je od njega bola prešla ili ju je Bakir nasikirao, malo Rektorat i ‘plaćeni mediji’, možda je čak i vlast ‘trojke’ doprinjela tome, međutim, nacijo, olakšajte se, ništa nije strašno. Malo kamilice, masti, čuj mene ludaka masti, loja, ne masti nikako, i više ležanja na trbuhu a još više šetanja i vjerske gimnastike bar pet puta dnevno ako ne i više, malo manje paprika i sarme sa čim se ‘Seb’ hvali i sve će doći na svoje. Ako Bog da.

Tim prije i tim više i manje što je ‘naša Seb’ doktorica i što zna kako uzeti i koristiti terapiju.

P.S. svaka sličnost sa događajima i imenima slučajno je – namjerna!

photo : Sebija Izetbegović sa ‘Muderrisom’ Nezimom Halilovićem zadnjim desno u grupnoj terapiji, arhiv