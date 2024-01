O’ Brien, O’ Bošnjaci, logično je, ko bi ga volio : u incestu zvanom Dayton-Bosna jebo nam mater i još voli Srbiju, majka Turska samo­zatajno šuti …

Nema više toga ko sve od diplomata i predstavnika vlasti nije dolazio u BiH iz Washington DCa ili iz EU uključujući obavezno i Visokog bh predstavnika a da ga nismo nogirali. Da nismo prepoznali u njemu ‘neprijatelja države’, suradnika ‘ustaša i četnika’, da ga nismo onako muški i ‘naški’ ispljuvali i otjerali. Ako su ženskog roda onda su ‘ustašice’ i kurve, ako su mužjaci, ‘dušmani’, tvorci aparthejda za Bošnjake. Sa istim žarom častimo i strane ambasadore, premijere, sve smo ‘rašćerali’ i na vrijeme otkačili.

Ne vrijedi nabrajati ko je sve bio da nam ‘ko fol’ pomogne, takve ‘njuške’ ne zaslužuju ni da im se imena pominju, kamo li šta drugo, crkli daBogda u mukama.

I ima logike da nama niko ne valja i da nam svi rade o glavi i o državi a tražimo ih redom i listom. Svi ‘oni’ misle da mi ništa ne znamo, da smo kao ‘nekada 1991/92 blećci, da spavamo i da nismo nikada za rat spremniji..

Jok brale. Budno i stari i mlado, samo se čeka ono ‘daj Bože da pukne’ pa da dovršimo svoje snove. Što bi samo svoju državu imali Dodik i Čović, jel’ tako? Davno smo se prebrojali, svrstali u saffove, naoružali, a ima i ko će nas dodatno zaštititi – naša prijateljska ‘majka’ Turska. Plus, imamo Ramu Isaka, Heleza, ‘majku nad majkama’ Muniru, Reufa Bajrovića, profesora Dedića, istinskog gaziju i Bošnjaka Komšića i rumeno zelenog Bećirovića, imamo džematlije, dijasporu, imamo sve što nam treba.

Iako izgleda nelogično da nam izvana dolaze po našem zahtjevu oni koje nećemo, jer niti imamo moći ni sloge da sami vodimo i čuvamo državu, logično je. BiH je mjesto gdje je logika davno sahranjena i gdje od svih nauka još samo vrijedi prošlost, historija, rat, šehidi, genocid, vjera i identite, histerija, krvna biologija i matematika.

Nećemo valjda priznati da smo toliko suvereni i samostalno jedinstveni da nismo u stanju donijeti ni propis o opštinskim taksama bez upliva i uticaja međunarodne zajednice, kad jesmo. Posebno sada kad je država u opasnosti jer joj na čelu nema najvećih čuvara i zaštitnika SDA koju su nam kako bi Reis u vlasti, hodža političar Kavazović poetski pojasnio ‘isčupali iz srca i duše’, a Dodik radi šta hoće a ne ono što bi mi htjeli, i dok Čović stari ‘ustaša’ sve ote od nas a ‘izdajnička trojka’ im daje i ono što oni ne traže.

E, neće da može, da se izrazimo na čistom našem maternjem jeziku.

Iz ‘prijateljske partnerske države’ Amerike, najavljena je posjeta još jednog važnog člana američke administarcije, stiže nam pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja James O’Brien, koliko još sutra u službenoj je posjeti.

I kao po običaju, vlast koja se otima i koprca promjenama putem svojih medija kreće u pripremljeni napad. Stiže otac Daytona’. Jebo ga Otac njegov i njegov ‘službeni put’, što se na engleskom kaže ‘When Father Was Away on Business’. Nepoželjan je, koji će nam kurac, znamo mi njega.

Pa se iskopa šta je Mr. O’ Brien jednom rekao. Šta je radio. On je, a ne Holbrooke, onaj ‘buldožer američke diplomatije’ otac Dayton-a, nama se podvaljivalo da je to Richard a evo kako i sam kaže, to je bio On, O’ Brien. On je, braćo sastavio Dayton pa nas strpao u kaFez (tako se kaže na našem), pa nam oduzeo državu, zavrtao ruke našem sirotom u hudom Aliji, Harisu i Šaćirbay-u da im i danas bride laktovi od grebanja, on nam je ukinuo državu i nametnuo luđačku košilju u kojoj se patimo. On je otac Dayton-a zato mu jebite materer nam je on prvi drmnuo mater. Tursku. On je tvorac Republike Srpske, dao je Srebrenicu ‘četnicima’, on je ostavio Herceg-Bosnu ‘ustašama’, nema drugog. Osim toga, što je još teže, zapisano je kako je rekao da je Srbija garant ‘regionalne sigurnosti’ a vidimo šta Vučić sprema, nismo blećci, prepoznali smo ga. Zato, ahbabu O’ Briene, piči nazad, to ti poručuju O’ Bošnjaci, ne trebamo te. Iz agencije ‘Patria’ bivšeg SDAovca Bakira Alispahića cvile i upozoravaju nekakvi novinari patriotski huškači ‘vrapci’, ‘belke’ and Comp, a Avdo Avdić prenosi, u pauzi kad nije na tv ‘Hayat’ i kad ne istražzuje.

Pa se kliče ‘vraćamo Dayton na njegove originalne postavke’. Gluho bilo, tako viče i Dodik razvaljujući državu. Kao da Dayton u originalu znači Republika Bosna i kao da vraćanje na postavke ne znači da se država do sada izgrađivala i vodila na neoriginalnim postavkama.

Žalosno je primjetiti da će O’ Brien ako zaista donese originalni Daytonski Sporazum kako najavljuje, konačno donijeti malo nade. Prosvijetliti nas. Kao što znamo sve ove bitke koje banda na čelu sa Bakirom, Komšićem, Dodikom i Čovićem vode ove tri decenije, do sada su bile zasnovane na kopijama Dayton-a po Notaru iz Francuske, jer je naš original ‘nestao’ iz kase Predsjedništva i ne postoji. Nestao tako i naš Ustav i sve uz njega naniže.

Niko još ne zna šta donosi O Brien i šta će predložiti ali mi unaprijed znamo šta hoćemo. Nećemo sa Srbima i Hrvatima, hoćemo onako kako mi hoćemo a ne možemo. Prema istoku, jebeš ‘kršćanski Zapad’ i još ‘kršćanskiju’ Evropu. Nećemo da priznamo jer smo takvi ‘genetski’ da je u Dayton-u u incestu zvanom ‘Mirovni Sporazum’ učestvovalo više ‘griješnika’. O, da, i naš omiljeni mudrac Alija, skupa sa Turskom. Zapravo, bio je to klasičan ‘grupnjak’, tu su osim Amerikanaca posmatrača ‘sfingera’ aktivno uživali pored ‘Dede’ i Milošević, Tuđman te ‘majka’ Turska. Dayton je aminovan i potpisan tek kad je Alija otputovao na kaHvu kod brata Demirela. Ali ‘majka’ je naša svetinja, nju ne dirajte, to je bio trenutak njene slabosti. Sada možemo i moramo pričati bajke o ‘zavrtanju ruku’ o ‘mogućem trovanju Alije da nije potpisao’, možemo svašta, ali Alija je počinio ‘slatki grijeh’ a mi živimo u bajkama. Samo do kada?

Ako smo se ikada bar u snu zapitali ko nam je jeb’o mater u Daytonu sad kad znamo ko je njegov otac, moramo se i majke sjetiti, ne samo oca.

Ma iskreno, nisam siguran da će mo se ičeg od toga prisjetiti. Da nam se najavi u posjetu i sam Joe Biden kojeg smo onda kad je izabran opjevali i ‘mashanllah’ i ‘inshanllah’ ljubili i grlili, i njega bi sada nogirali. DŽubre jedno izdajničko senilno, prepoznali smo ga, ne voli muslimane, da se i ako ikada sjeti onako star i jedva poketan da dođe kod nas, i njega bi naprašili.

Mi znamo šta hoćemo. Džaba nam O’ Brien dolazi, da nas miri sa ‘ustašama’ a da razvali ‘četnike’ Srbe, znamo ga kako diše.

Jedino, mi ne znamo kako mi dišemo, jer su nas pritisli sa svih strana. Zapravo znamo da je to na škrge ali sve dok nam ne vrate Bakira i Reisa, nema pregovora i popuštanja. Tek tada možemo razgovarati. I sa Dodikom i Čovićem kao do sada i slagati se i voljeti i u krevetu u živati sa njima kao tri decenije što smo. I sa susjedima.

Zato O’ Bošnjaci, pamet u glavu. Amerika jeste ‘naš partner’ i ‘prijatelj’, ali njihovi predstavnici su ‘dušmani’. Najurite O’ Briena čim sleti na aerodorom.

P. S. Svaka sličnost sa događajima i licima slučajno je – namjerna!

Photo : James O’ Brien, pomoćnik državnog sekretara Amerike, arhiv