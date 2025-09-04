KAKO ‘INAT-NAMAZ’ PRETVORITI U ‘HALAL’ : Ono što nije dozvoljenu Sanin Musi u Širokom Brijegu, ‘halal’ je ‘Hižaslavu Ceriću u Stocu, savjetnik Reisa Kavazovića je odklanjao inat-molitvu na javnom mjestu na ‘haremu’ u Stocu …

Znamo, pokušaj Sanin Muse profesora i vehabije da sa svojim terenskim pristalicama, sa njih hiljadu odklanja ‘nasramotu’ i uz inat molitvu na javnom prostoru, na trgu u Širokom Brijegu 15. augusta ove godine, vlasti su zabranile a bio mu nešto ‘tanak’ i slab odziv. Svega pet-šest domaćih i jedan ‘Amerikanac vehabija’ na godišnjem u zavičaju. Dobar marketinški trik oprobanog majstora ulice i vjere donio mu je desetak dana medijske slave i njemu dosta. Međutim nije dosta ostalim muslimanima iliti Bošnjacima, njima nikad vjere dosta, stoga se može još očekivati javnih klanjača, koje je izokola ali prilično jasno osudio čak i ‘bh jatolah’ Reis Kavazović, nazvavši takvo upražnjavanje molitve ‘inat-molitvom’.

I ima ih, bilo ih i biće, čak i u najbližim krugovima Reisa, samo treba malo sačekati, a nismo dugo ni čekali. ‘Desio’ nam se, gle slučajnosti – poslije ‘harema’ u Mostaru’ – još jedan u Stocu. Navodno načelnik opštine ukinuo odluku o dodjeljivanju zemjišta za groblje mislimanima i dao im drugu lokaciju, a onda se uključio oprobani musliman i državni poslanik Selmir Kaplan sa ostalim ahmedijama Stoca. Pa je dovedeno sve ono što nije moglo u Široki Brijeg na ledinu u Stocu, stotine volontera vjernika, i za dan ogradiše buduće groblje koje nazivaju ‘haremom’ gluho bilo, kao da će se tu dernečiti sa trebama i uživati do nemislosti, čak im asistirao i EUFOR. Ogradiše samovoljno ne čekajući pravosnažnost odluke ovaj muslimaski zid kao Kineski, slike su obišle Planetu a vesela graditeljska lica slave i najavljuju nove pobjede.

A onda dođe još glavnije. Nakon što SDA galamdžija i podpredsjednik i parlamentarac Haris Zahiragić sa svitom bošnjačkih parlamentaraca prouči dovu u Stocu na spomeniku, desi se pravo čudo. Stže u Stolac ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, pravo nakon otvora džamije posvećene SDP ministru Helezu na Kupresu gdje je ministra proglasio ‘predšehidom’. Umalo ‘šehidom’. Tako što ga je imenovao ‘gazijom’. To je kaže, onaj što odluči da umre kao ‘šehid’ za domovinu a preživi pa mu ostane titula ‘gazija’. Eto, to je Zukan ‘zaradio’ kod ‘Hižaslava’ a mi saznali kakav je postupak dobivanja titule ‘šehida’, boraca na Allahovom putu. Slušajući ‘Hižaslava’ kako hvali Zukana i njegovu ‘svjetlost’, Zukan ima računa da se raduje. Ako nije skončao onda u bh ratu kao ‘šehid’ a silno je to priželjkivao, evo mu prilike da se ‘popravi’ jer rat u BiH još ‘nije stao’.

E, taj, baš taj savjetnik Reisa Kavazovića penzioner i ‘akademik’ Mustafa sa poznate fabrike ‘akademaca’ u Novom Pazaru, dođe sa ahbabima pa uprkos izjavi Reisa, odklanja na javnom mjestu, na ‘haremu’ onu, kako ono bješe, aha – ‘inat-molitvu’, 29. augusta ove godine. Pade ničice na zemlju, bez peškira ili ponjave jer ‘harem je čista bosanska zemlja’ i ispoštova Reisa. ‘Harem’ je, to znamo, javno mjesto, ne ‘more’ biti javnije. Još ‘Hižaslav’ pohvali ovo samovlasno ‘haremljenje’ i ‘uzimanje stvari u svoje ruke’, onoga što je naše zbog čega smo poznati kao ‘poseban narod’ i što je ‘dokaz našeg identiteta’. Nakon što je dugo ležao ničice, gledaoci su bili na tren zamukli, misleći da ga nije šta strefilo od dragosti pa da neće nikako ustati, međutimi srećom, uspravio se. Pored ‘sevapa’ zaradio je i gromoglasni aplauz, ‘haremom’ se orilo.

Gluho bilo. Sad se očekuje da šef Kavazović iskritikuje svog savjetnika ‘Hižaslava’, kao onomad Musu, da to inat klanjanje osudi, red bi bio jer ‘naš’ političar i državnik Reis je uvijek transparentan sa riječima.

Jok! Reis se zaboravio javiti, što znači da je i Musu ‘kritikovao’ onako, tek da se nešto čuje.

Jadni Sanin Musa. Profesor a nije skontao da ono što je dozvoljeno Bogu – ‘Hižaslavu’, nije volu – njemu. Po onoj latinskoj mudrosti ‘Quod licet lovi, non licet bovi’.

Kako je moguće da odluka opštine Stolac o ukidanju ovog ‘harema’ bude pravosnažna jer je izjavljena žalba na nju, postoje i teoretske šanse da dođe do rušenja nelegalnog zida, osim ako se ne uključi EUFOR ili ‘Švabo Šmit’ koji o ‘haremima’ raspravlja i u svom Izvještaju o BiH pri UNu, Medžlis Stolac razmišlja kako ovaj ‘harem’ aktivirati. Odnosno, kako ga učiniti snažnijim i otpornijim na eventualno rušenje. Jedino rješenje se javlja, opet gluho bilo, da neko umre što prije i da se zakopa tu u ‘harem’ a onda neka se ko usudi da kopa ‘naše kosti’ i pretumbava mrtve i ‘naše šehide’, da vidimo ko bi se usudio. Tu ‘sa mrtvima’ i ‘žrtvama’ smo uvijek najjači i uvijek pobjeđujemo.

Za sada, nikom se još naprasno ne umire, ušutio se i ‘gazija’ Zukan, iako je već ‘zaradio’ prvu fazu do ‘šehida’- postao je ‘gazija’.

Valja čekati i nadati se.

P.S. svaka sličnost sa Reisom, ‘Hižaslavom’, ‘haremom’ i sa ostalim događajima u ovoj priči, sasvim slučajno je – namjerna.

