Slika godine i jedna pozitivna : Benjamina Karić, aktualna načelnica glavnog bh Grada Sarajeva, buduća načelnica Novog Sarajeva i svakog drugog Sarajeva imenovana zaštitnim licem poznate kompanije ‘Lego Group’ iz Danske pa najavljuje nove proizvode i serije igračaka …

U moru sivila i mračnih vijesti iz domovine, konačno stiže jedna pozitivna i ohrabrujuća.

Planetarno poznata načelnica Glavnog bh Grada Sarajeva Benjamina Londrc Karić koja uskoro preuzima načelničku poziciju u opštini Novo Sarajevo, postala je novo zaštitno lice poznate svjetske kompanije ‘Lego Group’ iz Danske. Njena slika i slatki osmijeh koji razoružava i najmračnije i najdepresivnije face, krasiće u buduće mnoge proizvode ove renomirane firme koja se, kao što znate bavi izradom igračaka od plastičnih cigli raznih oblika koje maštovitošću i idejama oduševljavaju i zabavljaju djecu širom Svijeta.

Kompanija je prepoznala njenu nepresušnu maštovitost u njenom mandatu načelnice glavnog bh Grada Sarajeva, posebno u kreiranju spomenika po idejama sličnim u ovoj Kompaniji i namjerama osnivača Ole Kirk Christiansena, po razvoju strategije po kojoj i borbena ratna sredstva i oruđa mogu biti umilna i prihvatljiva ne samo odraslima već i djeci, a na izbor je poprilično uticala i njena pozitivna i nasmiješena pojava, po čemu je već poznata ne samo u ‘Europskom Jeruzalemu’ Sarajevu već i mnogo uže i šire. Uz sliku na omotu svakog proizvoda, kompanija će davati besplatno i CD sa instrukcijama oko sklapanja igračaka jer su Danci i u njenom glasu prepoznali ono što djeca vole i što ih bukvalno obara s nogu.

Kako je Benjamina Karić radi izbora za načelnicu u opštini Novo Sarajevo promijenila ličnu kartu i adresu prebivališta zbog čega su je bespravno optuživali da izigrava zakone BiH, iako je to smiješno i zlurado, jer kad imaš više stanova možeš imati i više adresa, zar ne? I zašto se ne može kupiti stan sa manje kvadrata nego što ih ima, i koji izgleda manji a zapravo optički veći, toj je izbor kupca, a ne dokonih novinara. Na ove smutnje se menadžment ‘Lego’ nije uopšte osvrtao, jedino su mediji iz ‘Lego Group’ obavjestili javnost da je, da bi ipak Kompanija bila zaštićena od ovih bh zavrzlama, Benjamina izrazila želju da stavi tačku na te priče. U tom pravcu je izrazila želju da promijeni dio prezimena. To ide lako, kao i sa prebivalištem. Umjesto ‘Hamprc’ ili Londrc, izvadiće sebi novu ličnu kartu sa prezimenom ‘Lego’ umjesto dosadašnja dva prezimena. Čime promjena njenog prebivališta postaje totalno legalna a Benjamina postaje Benjamina Lego Karić.

Svoj uspjeh i buduću suradnju sa ‘Lego’ kompanijom, Benjamina je kratko prokomentarisala.

‘Nema toga što ne bih učinila za moje Sarajevo i za moju raju, i staro i novo i svako buduće Sarajevo gdje budem radila i ponosna sam što je moj rad prepoznat i ovdje i vani. Posebno što sam se uvijek držala onog ‘obećano–učinjeno’ a što moja raja prepoznaje. Očekujem veliku suradnju sa ‘Lego’ prijateljima, evo vidjeli ste, jedan tenk smo postavili kod škole u Sarajevu uz njihovu svesrdnu pomoć a u Novom Sarajevu planiram u suradnji sa Dancima postaviti spomenik-avion, u znak sjećanja na avijaciju ArBIH… Znate taj dio naše sile nebeske i odbrane još je uvijek zapostavljen a ne smijemo dozvoliti da ti mladi naši avijatičari budu zaboravljeni. Imam već ideju gdje će se smjestiti jedan stari avion u jednom parku u Novom Sarajevu odmah uz vrtić, kojeg su naši momci u tenama oteli i sa njim branili naše opkoljeno Sarajevo uz spomen–ploču sa imenima. Planiram da ‘Lego’ lansira i igračke džamije, znate koliko tih ljepotica ima i koliko bi se djeca zabavljala dok sklapaju te naše spomenike kulture, posebno munare i pri tom učila o našem identitetu, možda bude i jedna serija igračaka sa baklavama i ćevapima, pa sa našim Kraljem Tvrtkom kojeg bi svako dijete sebi sklopilo kod kuće, zatim seriju boraca i gazija po ofanzivama, jednu posebnu ediciju možda o Aliji Izetbegoviću, imamo bitaka i gazija toliko da Dance zaposlimo četverobrigadno (hihihi).. Joj ideje dolaze sa svih strana … Razgovaram i oko Severine, blizu smo da Danci prihvate da se ova country muza koja je zadužila naš grad sa najmanje 800.000 KM ugradi u ‘lego’ pa da djeca mogu sklapati Severinu slušajući njene pjesme, puna mi je glava ideja… Imam ideju sa Dancima i oko spomenika našem Bošnjaku Kulinu Banu, i to ću obećajem odraditi, jer spomenika nikad nije dosta, to je naša slavna istorija i sve dok ne dostignemo našu zadaću, kao onu ‘džamija po glavi stanovnika’, nećemo stati ni sa ovim spomenicima. Znate, kao što reče moj idol Bakir Izetbegović ‘naši dušmani će se umoriti, ja se neću nikad umoriti. Hvala Dancima za sve što su mi priredili i potvrdil da osim puta ka EU nema drugih puteljaka i staza – ‘Mange Tak for alt hvad du har gjort’.

I mi čestitamo Benjamini Logo, iz dubine duše i srca – njenog prepozatljivog dijela duše.

P.S. Svaka sličnost sa Benjaminom, Sarajevom i Dancima, slučajno je – namjerna.

photo : montmontaža Benjamina i lego spomenici, Cross Atlantic, arhiv