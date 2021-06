Tek kad odlaze ili odu iz stranke koju su osnovali, saznajemo koliko su se ‘politički kurvali’, ko nam je otac, ćaća ili babo a koliko su uživali u incestu

Svojevremeno je Fikret Abdić tvrdio da mu je, pored ‘regularne’ biloške djece, ‘Agrokomerc’ njegovo ‘peto dijete‘. Bukvalno, napravio ga je, da prostite iz ničega i od ničega, od zemljoradničke zadruge ovo poduzeće je postalo najveće ekonomsko i agronomsko čudo u Ex Yugoslaviji.

‘Očinstvo’ će ga debelo koštati, pa je u poznatoj ‘aferi Agrokomerc’ osuđen za najteži privredni kriminal te podrivanja sistema i države mjenicama bez pokrića, kaznu nije nikad ni izdržao, presuda nije ni postala pravosnažna budući da je u ‘demokratskim promjenama’ neposredno pred bh rat Abdić iz zatvora prešao u SDA stranku BiH pa u BH Predsjedništvo. Kasnije će svojim djetetom proglasiti DNZ stranku, gdje njegov kandidat za načelnika Opštine Edin Behrić postaje njegovo ‘šesto dijete’, dalje sa rađanjem Laburista biH na čelu sa kćerkom Fikreta Abdića, ovo ‘očinstvo‘ je već postalo sudski nedokazano i degutantno : u ‘političkom incestu’ Abdić je po sedmi put ‘postao tata’, iako još uvijek Krajiški Babo, dok smo svi prestali da brojimo ‘njegovu djecu’.

I da se zna, iako po ondašnjim a i sadašnjim propisima alimentaciju plaća otac, još nije utvrđeno ko je u ovim slučajevima političkog očinstva dužnik a ko povjerilac, kasnji razvoj događaja nije pokazao rezultate ovakvog ‘političkog kurvarluka’, ali je pojava ušla u našu balkansku ‘historiju’.

Međutim, pravo na ‘alimentaciju’ je već 2016. ostvario srbijanski predsjednik Tomislav Toma Nikolić, koji se sav u skandalima i korupciji opraštao od fotelje predsjednika i u državi i u svojoj stranci, Srpskoj Naprednoj /SNS/, na način da je umjesto da otac plaća djetetu, ‘ispalo’ obratno.

Prepuštajući stranku dobrovoljno pod prisilom Aleksandru Vučiću, ‘Toma Tarabić’ je to okarakterisao poetski, uz dužno očinsko zabrinuto lice.

“Puna srca ostavljam stranku na upravljanje Aleksandru Vučiću. To tako mora. Poraslo dete, osamostalilo se”, priznao je skrušeno Toma, predsjednik sa lažnom diplomom i osmijehom, te otišao u istoriju. U novi, opremljeni kabinet da o trošku države uživa u svojoj očinskoj dobroti do kraja smrti, ‘sin’ se potrudio da ćaletu ništa ne fali.

Na prostorima burne balkanske ljubavi, još jedno roditeljsko srce je zadrhtalo, i to u srcu Sarajeva, kao u srcu Sandžaka. Fahrudin Radončić, ‘otac’ i predsjednik ‘Stranke za Bolju Budućnost’ blago je i emotivno najavio svoj skori odlazak sa čela ove stranke, skoro na isti način kao i Abdić ili Nikolić.

‘To je kao da imate dijete koje treba da počne samostalno da živi’, skrušeno je u tv kamere izjavio Radončić, ne otkrivajući ko mu je ‘sin’ ili ‘kćerka’ ili ko će to postati, ostavljajući ipak prostora da konačno o tome odluči kasnije i najavljujući da bi, ako ne kao pravi otac a ono kao uspješni oćuh, mogao ipak nastaviti da se brine o familijarnim dužnostima ‘svoga djeteta’. Više počasno nego profesionalno, kao što to radi svaki dobronamjerni oćuh u novoj zajednici.

Ko je slijedeći ‘brakolomac’ u ovoj balkanskoj i bh vratolomiji gdje pucaju porodični odnosi k’o ledenice, niko ne zna dok ‘šejtan’ ne zaigra ispred njegovih vrata.

Posebno će biti interesantno to pratiti u BiH gdje je preko stotinu i četrdeset ‘familijarnih gnijezda’, političkih partija zaživjelo a broj ‘nije konačan’, političkom kurvarluku nikad kraja. Proces ‘utvrđivanja očinstva’ će biti složeniji nego utvrđivanje ratnog zločina li genocida jer se, ‘tobe yarrabi’ ne zna ko je s kim i kada šenlučio ni šta se sve izrodilo.

Sa SDA porodicom će biti pravi rašomon, jer ovdje je bilo najviše ‘političkog kurvarluka’ ali bogme i ‘političkog incesta’ iz čega se izrodilo na desetine partija i još daleko više članova ugledne stranačke familije, daleko više i daleko progresivnije nego je to objašnjavala Sebija Seka Izetbegović, sa onim svojim ‘jedan ode dva se rode’. Ma kakvi, tu će biti ‘varisa’ i ‘alimentacije’ koliko hoćeš, Sud će imati pune ruke posla. Naime, pouzdano se zna da je ova stranka i njen osnivač Alija Izetbegović izrodila na desetine istih ili sličnih stranaka, to Bog teško može rasčistiti, kamo li ovozemaljski Sudovi.

No, bez obzira na konačne odluke, problem alimentacije neće biti neriješiv, kao i svaka bogata i snalažljiva porodica, sve ove familije su se ‘snašle’ i dobro su situirane, ne bi začudilo da se sporovi riješe na prvom ročištu i nagodbom, gdje će svi biti zadovoljni i veseli. Ima dobre volje a ima i odakle.

Ima u ovoj priči i kurioziteta, kao ovaj slučaj sa ‘zabludnjelim ocem’ iz familije ‘100% Za BiH’ Harisom Silajdžićem. Kao što znamo, za razliku od mnogih koji su se teškom mukom rasta(ja)li od djece, on je jednostavno ispred familije zgrabio ‘Aprilski paket’ 2006. i nestao sa njim u zavežljaju na azijskim destinacijama, međutim svi su izgledi da familiju nije nikad zaboravio. Kao u filmu, evo ga, pojavio se, pronašao je svog ‘vanbračnog sina’ Semira Efendića, prepoznao ga i iz prikrajka prati svaki njegov pokret, nije isključeno da svoje očinstvo ponovo osvježi i osnaži. Familija ga (sin posebno), kao što je i red, neće pitati za nestašluke i zanemarivanje kuće i obitelji, sve mu je oprošteno, jer o njoj nije nikada ‘iznosio prljavi veš’, kao što bi to mnogi na njegovom mjestu uradili kad dođe do razlaza.

Jedini gorak okus ostaje u ovom kurvanju i konkubinatu, budući da smo mi inače 99% vjerska i čista nacija gdje nam je familija, čast i poštenje na prvom mjestu a ‘ovamo’ saznajemo šta je sve u stanju učiniti ‘mladost i ludost’, međutim ima i tu lijeka. Ima ona narodna : ‘nije Bošnjak ko (se)ne povrati’.

A povratiće (se) mnogi. Možda čak i ‘Toma Diploma’, jer ono što su ovi izmislili, vrijedi za čitav Svijet.

p.s. svaka sličnost sa stvarnim licima i događajima, slučajno je – namjerna!

photo : ilustracija, arhiv