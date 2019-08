Saznajemo da je prerušenog gradonačelnika tajno snimao Fadil Novalić, premijer

Prošle nedjelje ‘nepoznati mladić’ je urinirao i pišanjem uspio čak i ugasiti Vječnu Vatru, spomenik grada Sarajeva izgrađen i postavljen u čast i podsjećanje na oslobodioce grada od fašista u II Svjetskom ratu, spomenik na kojem je vatra slobode gorjela čak i u vrijeme poslednjeg bh rata, sve od 06. aprila 1946 pa sve do ovog augustovskog ‘canaderskog’ urinogašenja.

Dakle, ono što nisu uspjele učiniti neprijateljske granate sa Igmana i Trebevića, učinila je ona muška dična stvar nabrijanog patriote i domoljuba, Jedine Nam i Suverene i Jedinstvene Bosne i Hercegovine. I to je to, nema više. Nema onog : ‘istraga je u toku’, ‘traga se za počiniocem’, pomalo je iznenadila vijest da se nudi nekakva simbolična nagrada od 1.000 KMa ko prijavi počinioca.

Ni to nije pomoglo, jebeš ‘iljadu maraka, šta je to danas. Ili, šta je nama uopšte Vječna vatra, to je odavno već zapišano, ovo je samo završni čin pred Bajramsko slavlje, zakazano baš ispred Vječne vatre, koliko sutra i prekosutra, gdje će bh muslimani tekbirima i dovama ‘osvještati’ ugašeni plamen i izraziti sućut poginulim borcima protiv fašista učenjem Fatihe. Koji bez dova i salavata nisu nikako mogli osloboditi Sarajevo i Bosnu, to je opštepozata stvar.

Ipak, da ne bi ostalo sve u domenu nagađanja, potrudili smo se pa smo spektralnom analizom slike i tona sa slike te kompjuterskom animacijom zvuka uriniranja uspjeli otkriti ko je počinilac ovog patriptskog gnusnog čina, ko je taj kome su partizani i komunisti nametnuli praznik Dan Sarajeva 06. april kad se ‘istorijski zna da je Sarajevo oslobođeno 05. aprila i to da su ga oslobodile muslimanske i Handžar Divizije postrojbe partizana a onda u njega sutradan umarširali četnici partizani’.

To je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, mladomusliman i član SDA bratije, tajno gaje snimao premijer Fadil Novalić.

Pored toga što za Skaku partizani nisu ‘oslobodioci’ već fašisti, a što je nekoliko puta javno ponovio kako su se oni borili ‘protiv antifašista’, a koji partizanski fašizam je ustvrdio i premijer Novalić na Partizanskom groblju u Mostaru, probranom analizom smo utvrdili da se Abdulah Skaka prerušio i u kasnim satima zagasio Vječnu vatru. Neka joj je vječni rahmet. Zapišao je i sve žrtve oslobođenja Sarajeva ali jebiga, kad se piša, ne zna se nikad na što će to izaći.

Još ako vjetar puše, i ako pišaš uz vjetar, joj ohoho …

Posebnom animacijskom i audio analizom smo utvrdili prema sjenkama mokre površine spomenika da je zapišavanje mogla učiniti najvjerovatnije osunećena faca, jer je naučno dokazano da iz zdravstvenih razloga, osunećeni mogu ‘dobaciti dalje i duže’, od neosunećenih. Kod uriniranja kod osunećenih se čuje poseban zvuk jer mokraća fluktuira slobodno i bezbjednosno, za razliku od onih drugih gdje je zapišavanje prigušeno. Abdulah Skaka je jedan iz loze prvih osunećenih Bošnjaka iz njegove brijačnice sunetarnice, njegovog oca, čime se javno hvalio i uz Dan Sarajeva a u njegovj brijačnici su se tajno sunetili još onda kad nisi smio reći da si Musliman, ima teka, izvršili smo uvid u ‘milion osunećenih Bošnjaka’. Tako su se oni tajno izjašnjavali još onda u onom mračnom sistemu komunističkom.

I pišalo se iz blizine i na brzaka, na slici se vidi da se predani zapišavalac malo okreće, pazi da ko ne naiđe, vrat mu je za dva milimetra udesno. I Skaka, kad govori, a što smo utvrdili analizom njegovih govora, malo naginje u desno. I prečesto. Tip sa slike, također, po anatomiji liči na Skaku, izmjerili smo i uporedili jednu sličnu fotografiju gradonačelnika sa jednog izleta na Trebeviću, slaže se u bobu.

Pišanjem se izvršilo tzv. ‘šaranje’ i popišana su imena žrtava i datum postavljenja spomenika što ukazuje na plansko i umišljajno zapišavanje u cjelosti, a što je počinilac Skaka i htio. Zapišavanje je obavljeno noću ili rano ujutro, da bi se to moglo pripisati ‘nekoj našoj domaćoj budali’, kao što će se i desiti.

No, kad smo saznali da Abdulah Skaka organizira ovogodišnju javnu proslavu Kurban Bajrama 2019/1440/1441 upravo ispred Vječne Vatre koju je gradonačelnik dao brzo upaliti, kao što naša tradicija i nalaže od ove godine, o trošku Grada Sarajeva naravno i u čast vjernika, naše istraživanje je dobilo punu potvrdu. Zato, jer će ovim činom proslave Bajrama, zapravo doći do očišćenja spomenika, samim tim i uriniranja.

Dovama se da sve očistiti, kao što znamo prouči se u crkvi i ona postane džamija. Tako! Da li će Bajram biti ‘sahi’, odnosno je li to o.k. da se proklanjava tamo gdje se prije par dana zapišavalo, u ovoj situaciji to nije bitno. Jer, kao što znamo, klanja se po parkovima, po trgovima, po livadama i šumama a svi znamo da se na tim mjestima ne održava čistoća redovno, pa iz Islamske Zajednice kažu da je to u redu i da je to naša tradicija. Samo proučiš dovu i čisto je, ne može čistije.

Tako je Abdulah Skaka ovim činom jednog piša ‘pomokrio dva zeca’. Pokazao je žrtvama boraca protiv fašista gdje im nije mjesto a ujedno je u očima muslimana ‘porastao’ jer se potrudio da ovaj Sveti Praznik proslavimo onako kako dolikuje : na spomeniku Sarajevu i da to milioni vide. Što je posebno bitno, to sa javnošću i brojem gledalaca. I uz tekbire i ilahije i kaside koje su partizani obožavali ali im nisu davali da to slušaju.

Klanjanjem Bajrama ovako glasno i jasno dokazaćemo naš identitet i identitet kosmopolitskog grada Sarajeva, na što je Skaka posebno ponosan.

No, stvari u analizi pokazale su još nešto. ‘Tajni’ snimatelj ovog pišanja iz male nužde a velikih pobuda nije niko drugi ili treći nego premijer Fadil Novalić. Koji se prvo zabavljao sa Skakom i noćnom vježbom prostate jer i on kao i Skaka ne voli antifašiste što je javno potvrdio na Partizanskom groblju u Mostaru prošle godine, a onda je kasnije odlučio da gradonačelnika malo ucjenjuje. Tajno je dostavio snimak medijima, a od Skake je tražio bar jedan fin i povoljan tender za jednog biznismena i jarana, u protivnom da će ‘sve ispričati’. Dakle, ‘potkovao’ je Skaku.

Do dana objavljivanja ovog teksta nismo ništa čuli od Novalića nit je počinilac otkriven, pa pretpostavljamo da se sve fino završilo na onoj poznatoj muslimanskoj : da ‘ne zna lijeva šta radi desna’.

P.S. Imena i događaji u ovoj priči, sasvim slučajno su – namjerni.

photo : originalni snimak zapišavanja Vječne Vatre, arhiv