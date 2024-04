OD IFTARA DVA PUTIĆA : Sa ‘dragim’ Joe Biden-om nećemo, sa Blinken-om hoćemo-Ambasador BiH u Americi Sven Alkalaj nije večerao već je iftario sa američkim sekretarom za vanjske poslove ali apetit i večera bili su na zavidnom nivou i nešto do sada nezabilježeno u bh iftarskoj estradnoj i diplomatskoj groznici, dobili smo ‘Blinkenov iftar’.

Imali smo u ovih trideset dana gladovanja na stotine iftara i isto toliko i tipova večere ali ovakvu ‘najdražu sofru’ još nismo zabilježili, iako podpada u grupu diplomatskih iftara.

Niti je američka i bh diplomcija zabilježila ovako značajnu promociju naše države.

Ono, jeste američki ambasador u nekoliko navrata žderao iftareći sa domaćinima, jeste da je i hadžija Konaković Dino u svojoj ramazanskoj diplomaciji koristio kašiku po dijaspori Sandžaka, Zagreba i MonteNegra kod Podgorice, ali nikada do sada u povijesti Rijaseta, države i državnih iftara nije ostalo zapisano da američki sekretar maksuz, posebno, organuzuje iftar samo za bh ambasadora. Dakle, bila je to večera udvoje, nešto kao romantični iftar u kakvom ćošku predivne kafanice, sve dosadašnje su bile brojne i javne kao na vašaru. Toliko smo važni Americi da je malo što njihov ambasador iftari u BiH, pa je to pojačano i iftarom u Bijeloj Kući.

Iftar je bio bilateralni, što znači udvoje, ali ono o čemu se na iftaru raspravljalo je internacionalno. Dvojica iftardžija su, kažu slatke ramazanske vijesti, ‘izmijenili mišljenja o bilateralnim odnosima BiH i SAda, istaknuta je nezamjenljiva uloga SDA u očuvanju suvereniteta pa još i integriteta BiH‘, a na kraju kad su se usta isprala, ‘sugovornici su se složili da je BiH mjesto u eu integracijama i eu porodici država na čijem putu su SDA najvažniji saveznik i partner’.

Ne može slađe. Bilo je sigurno, samo to novinari nisu pribilježili ili im Alkalaj nije htio prenijeti da ne pokvari miris specijalnih somuna koje je Blinken nabavio specijalno za gladnog gosta ili da se ne uprska moča između zuba, i priče oko južne interkonekcije, pa malo i o Palestini, gdje bi to Alkalaj zaboravio, pa nešto oko Schmidt-a i njegovih zakona, po izrazu najedenog ambasadora i sekretara vidi se da su čavrljali i o Srebrenici i o Dodiku, ma svašta je bilo, kažem vam, iftar je za filmsku priču. Na kraju, sigurno su se sjetili Gaze i Palestine, jer iftar bez toga nema smisla ni ponosa, tim prije jer je ahbab Antony Blinken svaki dan u Jerusalemu i ‘radi’ na sklapanju mira dok sa izraelskim premijerom Joe Biden ugovora nove količine oružja ‘za nedajBože’.

Činjenica da nijedan od iftardžija nije postio nije šokantna i ekskluzivna, jer se zna, dokazano je u praksi da iftare uglavnom oni koji ne poste pošto tako vjera nalaže, ali mora se, iako nevoljko, reći i ovo. Kuriozitet iftara je posebno u tome što je ‘organizovan samo za dvojicu’ i što je jedan iftardžija Jevrej a drugi Katolik, a samo tako vole iftariti skupa. Ovo prebrojavanje genetske loze nije namjerno i zlurado ali se samo po sebi nameće, međutim ono je upravo potrebni dokaz uspješnosti i pravog puta bh diplomacije, bh države i glavnog Grada. Gdje ‘za svakoga ima mjesta’ ako ugrabi stolicu na vrijeme, što je za svaku pohvalu i uljepšalo je ovu predbajramsku prazničnu atmosferu.

Vijesti nisu prenijele šta su ova dvojica sitih i uhranjenih pili, ali zna se da omrznutu coca-colu nisu ni omirisali, dok za pivo ili kakav žestoki aperitiv nismo sigurni, znajući za strast ambasadora Alkalaja, čisto se sumnja da se uzdržao.

Da je iftar internacionalna miroljubiva i poželjna večera, potvrdio je i ovaj paradoks. Procvjetala načelnica Sarajeva Benjamina Karić se tako prepada izraelske zastave i podnosi krivičnu prijavu kad joj se zastava pošalje u njenu Vijećnicu a sama se hvali svojim jeruzalemskim porijeklom u šta utrpava i Sarajevo samo zato jer još u Gradu egzistiraju crkva, katedrala i par stotina džamija, dok se ovaj dvojac naizgled gladnih prijatelja uopšte ne libe reći ko su i šta su i ne plaše se Davidove zvijezde i večere.

Jedina, ali tako mala i beznačajna stvarčica je umalo pokvarila ovu večeru uz svijeće i obezbjeđenje, no nije uspjela zatomiti značaj bošnjačke diplomatske visprenosti. Naime, kako su ponosno prenijeli bh mediji, u znak kritike politike Amerike i predsjednika Jone Biden-a prema ratu u Gazi i žrtvama Palestine te posebno njegove podrške Izraelu kojeg su Bošnjaci po izboru u Bijelu Kuću nazvali ‘inshallah’ predsjednikom i printali mu bilborade po ulicama, muslimani Amerike su odbili njegov poziv na iftar i umjesto toga sami sebe počastili večericom na travnjaku ispred rešetaka ulaza u Bijelu Kuću, što je umalo pokvarilo kompletne diplomatske američko-bošnjačke odnose. Međutim, Blinken i Alkalaj su stvari popravili i sada se mnogo komotnije diše.

Nezvanične vijesti govore kako je ovaj prelijepi događaj umalo pokvarila jedna bizarna epizoda bh predstavnika u USA, kad se za iftar samoinicijativno utrpavao i ‘slučajni dolaznik’ u UN i New York – Zlatko Lagumdžija, ali njegov šef Bećirović je rekao historijsko ‘njet’ : ništa mimo državnih institucija i protokola, nismo mi Srednji vijek, zna se ko i kada večera. Siroti Lagumdžija se tako morao omrsiti samo običnim halal hamburgerom, sa sinom i familijom u stanu.

P.S. svala sličnost sa događajima i licima pa i sa dvojicom na iftaru sasvim slučajno je – namjerna.

photo : bh ambasador u USA Sven Alkalaj i američki skretar Antony Blinken nakon iftara, arhiv