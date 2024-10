TREBA ZNATI KOME MOŽEŠ DATI : u svim nevoljama i tragedijama ljudi su uvijek davali i pomažu međutim koliko god je široko i duboko ljudsko srce još je dublje nezajažljivo i gramzivo biće onih koji lešinare po donacijama

* Nakon tragične i apokaliptične poplave u BiH u Hercegovačko- neretvanskom Kantonu gdje su porušeni objekti i infrastruktura a stradalo preko 20 ljudi saznali smo već viđeno. Iako i ‘ćorava kokoš’ vidi da je uzrok pored padavina u ‘ljudskom faktoru’ nakon prvog šoka na mjesta nesreće sjatila se bh vlast pa pompezno nakon slikanja izjavila : ‘sistem nije zakazao’. A onda su kao i 2014. u sličnoj nepogodi uslijedili slijedeći ‘udari’. Kažu ‘oformljen je predmet istrage’ koji će tako ‘oformljen’ ostati negdje u birokratskim ladicama do besvijesti, valja ići naprijed i sanirati stanje. Krenulo se sa obećanjima i licitiranjem sa donacijama.

* Čisto ljudski a prljavo kao i mulj u Donjoj Jablanici. Sve se okreće na pomoć i potragu za ‘sadakom’, niko a ama baš niko, osim rijetkih izuzetaka, više ne spominje bolne a kristalno jasne činjenice gdje su i kako nestaju pare iz budžeta države predviđene za ovakve slučajeve. Samo po, na brzinu prikupljenim statistički podacima, objavljeno je da se od 2014. do sada u budžet države za prirodne nesreće i zaštitu slilo preko milijadu KMa od čega je po prvoj izjavi ministra Vojina Mijatovića nakon tragedije na računu bilo ‘svega’ 25 miliona KMa, no ni taj iznos ‘nije operativan’, što znači tek vlast treba da se dogovori kako to raspodjeliti. Gdje su ostale pare i kako su krčmljene sa tog računa niko se ne osvrće a zna se, zakon je to odredio da na taj račun ide određeni dio novca od svake plate, od svake dobivene dozvole za kuću, kod registarcije auta, kod dobivanja svakog dokumenta ili obračuna bilo kakve transakcije prema državnom organu.

* Kao kod akciza tako i ovdje, država je naklepala para koje je usmjerila na druge račune i u svoje i druge džepove umjesto da šta kupi, popravi ili spriječi kakvu katastrofu na kritičnim mjestima a kad je poplava uzela danak, onda se država prebacila na ‘alternativni’ kolosijek : na narod i na ‘sadaku’.

Pa je krenulo takmičarski, koliko je ko dao, krenula su obećanja i lupa se ciframa od kojih se zavrti u glavi ali sve su to manje više ‘usječene’, dakle obećane pare kao kod Srebrenice. Podsjećamo, u ovu enklavu je po nepotpunim pokazateljima trebalo ući toliko para da se mogao napraviti jedan novi kompletan grad. Zadnja Komisija bh Parlamenta koja je utvrđivala iznos primljenih donacija prije skoro deceniju je došla od cifre od 7 milijardi KMa ali dalje ništa od toga, posao nije dovršen jer Islamska Zajednica koja je rukovodila najviše prikupljanjem donacija skupa sa SDA strankom i lično Alijom Izetbegovićem nije željela dati tražene podatke a nisu ni mnoge strane ambasade. Komisija je ugašena ima više od osam godina i stavljena je tačka na srebreničke donatorske mahinacije, zadnji predsjednik te Komisije Sefer Halilović je u izvještaju sve pojasnio.

* Slično se desilo i nakon prikupljanja pomoći za poplave u BiH iz 2014. godine, da ne dužimo, samo na jednoj donatorskoj večeri u Parisu koju je organizovao USAID, dakle Amerika, sakupljeno je preko 1,5 milijardi KMa, no po izvještaju revozora a po zahtjevu USAIDa, više od pola tih sredstava je nestalo i nije stiglo na pravo mjesto. Bh vlast opet računa istom matematikom : šuti i traži ‘sadaku’, nakupiće se, daće narod, Amerika ili EU, svi će dati, šta nas briga.

* Došli smo opet kao i uvijek na prosjakluk, naš odavno zakonski postulat. Zna vlast da je ljudsko srce bh naroda široko i pitomo i da brzo oprašta i zaboravlja, i sve će se svesti na pozive telefonom, kolačijade, prodaju čaja djece na ulici i na donacije izvana, kao kod kakve humanitarne akcije za bubreg, lijekove ili bolničke troškove.

I da se zna, čak i poslije obećanja i medijskog lešinarenja po Jablanici i drugim mjestima, bh vlast se nije baš ‘pretrgla’. Primjera radi, Benjamina Karić bolesno i opasno nasmijana načelnica je potpisala dati Severini za dolazeću Novu Godinu 800.000 KMa a za poplavljene i poginule 100.000. Izdašniji od nje je bio Milorad Dodik koji je među prvima uplatio 250.000 KMa. Hrvatska je obećala čitavih 10 miliona KMa a bh vlast još o toj cifri može ako hoće samo da sanja, i sanjati će. A tek oni kojima pomoć treba. Ostali pojedinci tipa Senada Hadžifejzovića i tv ‘Face’ koji se pohvalio sa 25.000 KMa nisu ni za pomena. Zato jer je od vlasti BiH dobio jednim potezom pred izbore 75.000 KMa sa budžeta. Uključiće se i EU odakle vlast BiH očekuje najviše, međutim njima niko ne može utovariti onoliko koliko oni mogu pokrasti. Veliko je pitanje koliko će od svih obećanih i datih donacija stići u Jablanicu ili u Konjic ili na neko drugo pogođeno mjesto.

* Slično tako je postupio i ‘naš’ Reis Kavazović jer i on je vlast, on je ‘Ajatolah’ BiH i ne može biti drugačiji. Odmah po nesreći uslikao se u Jablanici i prozborio : ‘daćemo sve naše resurse na uslugu unesrećenima’.

Ubrzo smo vidjeli da su njegovi najveći ‘resursi’ drvene ili kartonske kutije za ‘sadaku’ i za ‘sergije’ po džamijama. Koje sprave su za zvaničnu bh vlast njihovi ‘računi za posebne namjene’ kao zamjena za kutije. Naredio je fetvom raspored kutija i u BiH i u dijaspori i krenulo je navijanje i bombanje sa ciframa po džematima. Kao što zvaničnu vlast niko više ne pita za ranije donacije, tako ni Reisa se ‘nema rašta’ pitati zašto nije uplatio direktno sa svog računa Rijaseta koji milion odmah, kao primjer za kutije i ‘sergije’. Jok! Reisat uvijek samo ‘dramči’ on rijetko daje osim smrznutog kurbanskog mesa ili paketa koje dobije od Turske i drugih država, sve ostaje njemu. I ovdje podsjećamo na nešto već zaboravljeno. U ranijim ‘sergijama’ u vezi zemljotresa u Turskoj i Siriji Reis je upregao ‘sve svoje resurse’ pa je tako javljeno da je sakupljeno ‘oko 7 miliona KMa’. Kako su i gdje distribuirane te pare, samo Bog i Reis znaju jer je i cifra sakupljenih po njima nepoznata i označena sa ‘oko’.

* Šta hoću da kažem?

Treba pomoći i dati ali treba i znati kome možeš dati. Ni Reis ni bh vlast i njihovi ‘transakcijski računi’ nisu nikakva garancija da će pare stići do onih kojima su potrebne. To smo naučili do sada. Zato, najbolje bi bilo da se pomoć daje direktno ili preko svojih poznatih ljudi li rođaka u domovini a da oni to proslijede gdje treba. Čini se da je dosta transparentno u ovim i sličnim akcijama postupila humanitarna udruga ‘Pomozi.ba’ i trebalo bi ići preko njih. Ako to nije moguće, onda je svako obavio svoju dužnost ali neka zna, neće znati da li su pare došle tamo gdje treba, nikad saznati neće.

P.S.

Ne treba također nasjedati ni na bombastične cifre od kojih glava zaboli jer matematika i realnost pokazuju drugačiju sliku. Prvo, teško je provjeriti da li su ti podaci tačni. Drugo, ako i jesu, treba znati da legalno svaki organizator donacije uzima sebi određeni profit za ‘manipulatvne troškove’, koji se kreće i do 30 % od sakupljenog. Tako se taj procenat uzima čak i kod muslimanskg PDVa zvanog ‘zekjat’ po džematima. Treće, ako se donacija šalje putem transkacijskih računa Banaka ili sličnih organizacija, i one uzimaju procenat za svoje usluge. Četvrto, ako vam se kao donator pojavi slučajno Nihad Aličković ‘antiDaytonac’ i najslađi vehabija Reisa Kavazovića i miljenik sarajevske vlasti otvorite širom i oči i uši. On je odavno prepoznat kao pravi logističar u donacijama i nesrećama. Kako su mu zabranili transakcije putem Western Uniona i MoneyGram aplikacije, on će vas uljudno zamoliti da uplatite na njegov bankovni račun sa kojeg će on ‘tako mi Allaha’ pare predati, što znači pare će ‘leći na sigurno’.