‘ZASPAO JE KGB, ZASPALA JE miliCIA’, odmara se naša birokratija : Ramo Isak primio udruženje matičara, Zukan Helez sa Nerminom Nikšićem na ekskurziji u Americi, hadžija ministar Konaković na odmoru, Benjamina Karić spašava mačke sa drveća, ministrica obrazovanja KS otvara ‘betonsku plohu’, spavaju i proleteri, jedino punom parom rade Milorad Dodik i Adil Kulenović …

A/ Ako hoćete znati šta rade i kako provode svoje teške i mukotrpne državničke minute i dane odrađujući svoju crkavicu od plate naši ‘lideri’, ‘državnici’ i ‘čuvari’ države, otiđite na njihove ‘fejsbuk’ profile. Tu sve ima i piše, ne morate čitati dnevnu ili sedmičnu štampu ili buljiti u tv budući da mediji odatle crpe ‘ekskluzive’ i naslove.

Sudeći po vijestima, u BiH je sasvim uobičajeni miran i predpraznični predprvomajski dan za običnu raju. Lumpenproleterijat umjesto radničke klase koje nema priprema se za genocid nad jaganjcima i ‘zaštićenim ćevapima’ (to su oni ‘sarajevski’ koje je kod Agencije zaštitila Benjamina Benjka Karić a probao ih prvi Christian Schmidt jednog davnog ‘iftara’) ) za bitke za radničku trpezu umjesto radničkih prava, kreću proljetne i ljetnje veselice, hodže oglašavaju nove bitke ‘svim dozvoljenim sredstvima’ kojih u BiH ima koliko hoćeš jer je sve dozvoljeno, uz otvore novih džamija i uhrpavanje ‘vakufa’ – Božje a Reisove imovine, delagati u bh Parlamentu umjesto sjednica i zakona odmaraju u parlamentarnim restoranima ganjajući kvorum za budžet kojeg nema a pola godine na izmaku, stiglo proljeće u našu ‘suverenu’, ‘jedinstvenu’ pa čak i ‘nepokorenu’ državicu.

B/ Kakvi ‘državni udari’, kakav Dodik ‘bjegunac’ i njegova bratija, ‘oružane pobune’ i slične trice i ku*čine u koje spadaju i historijska odbrambena pisma najpoznatijeg pisača Denisa Bećirovića, mir i to onaj daytonski je zavladao našim prostorima, utihnula su i pucanja iz SDA kuhinje od prženja kokica u mikrovalnoj, svi bi da osjete čari proljeća i da pobjegnu od zimskog bunila. Pobjegao je u ‘Lijepu Njihovu i Našu’, da se odmori malo od prekomjernog rada čak i ahbab niski predstavnika za BiH ‘Švabo Šmit’. Da nije angažovanosti naših državnika i njihovih delegacija, zluradi posmatrač bi pomislio da su svi zaboravili državu, vanredno stanje, napade izvana i iznutra, raspad sistema, sve pozaspalo. Kao u onoj famoznoj pjesmici ‘Bijelog dugmeta’ : zaspao je KGB, zaspala je CIA … Čak se uspavala i naša milicija …

Međutim nije tako, nacijo. Nismo ostavljeni, ima ko da brine o nama i o državi jer država ‘noćas nesme pasti’, ne smije ni sutra ni prekosutra. Naši državnici su tu, budni, nedokučivi i maštoviti, i neumorni do one muške stvari. Takve majka više ne rađa čak ni greškom. Naše je samo da ih da prostite, podržimo i pridržimo i da ih, kako se ono kaže, aha, zapratimo. Da ‘lajkujemo’ i da navijamo, jer u ovoj utakmici se zna pobjednik.

C/ Najprostije, dok mi odmaramo i šeretimo, oni rade neumorno. Ne doduše svi istim tempom ali se radi. Kad država zove, tu nema dileme, zna se po onoj čuvenoj da sada samo vrijedi pravilo ‘ne čekaj šta će tebi dati država, već šta ti možeš od nje uzeti’. Ako ste pročitali da je naš ministar hadži – Dino Konaković na odmoru, možda negdje na sunčanim plažama Dubaia ili nekoj sličnoj destinaciji, to ne znači da je odsutan i da ne radi. Donio je zakon da se braći Arapima ne traži viza od juna do septembra i rezultat će se tek vidjeti kad se ahbabi razmile po Baščaršiji i po okolnim resortima i hotelima u njihovom vlasništvu a dolari počnu kapati u kasu Gradova i Opština. A njima u Katastu bh grunt.

D/ Ministar ‘zajedničkih’ pa još i oružanih snaga BiH sa ‘najvećim mudima’ u istoriji Bošnjaka je trknuo u Ameriku da oda počast neznanim junacima Amerike i da se sastane sa ‘najvišim državnicima administracije USA’ te da iskamči koju sadaku i vidjeli smo kakav je to kolosalni zvanični izlet bio. Sastao se Sven Alkajem bh ambasadorom, sa nekim nepoznatim džematlijama i sa drugim zamjenikom trećeg pomoćnika američkog ureda za Balkan, i uslikao ispred ograde Pentagona i Bijele kuće. Prije nego je otišao na šest dana ekskurzije uspio je nadnaravnim snagama dobiti od bratske Turske obećanja za njihove dronove, dok se ne ofarbaju naši domaći.

Sa njim u delegaciji je bio i drug Nermin Nikšić ‘Kim Il Sung SDPa BiH’ i on je radno i paradno opravdao svoj mukotrpni let Preko Bare. Sastao se sa predstavnicima MMFa i Svjetske Banke i kažu uredio nove aranžmane po kojima će BiH (još ‘umjereno zadužena država’ a ne prezadužena) dobiti (čitaj : zadužiti se, lakše je) još koji stotinjak miliona pod odgodnim rokom plaćanja, dok ne ode iz fotelje. Kako je ove predstavnike imao i u Sarajevu, te kako je Amerika nezadovoljna potezima vlade (nekakvo muljanje sa direktoricom Almirom Zulić-Burek i upravnim odborom koju Nikšić neda smijeniti a Amerikanci traže smjenu) u vezi bh namjenske industrije ‘Pretis’ u kojoj su Amerikanci skoro većinski vlasnici, mnogi vele da je Nikšiću naređeno da dođe i da direktno primi naredbe i upute o daljnjim postupanjima. Ali je radio, piše tako na njegovom ličnom izvoru informacija.

E/ Ramo Isak, prvi i zadnji ovakav Federalni Pendrek i ministar u vlasti ‘trojčice’ kako Dodik naziva svoje partnere u vlasti ‘trojke’ (‘sojčice djevojčice, tresi, mesi i vode donesi’) se pretrgnuo hapšenjem Dodika kod Hadžifejzovića sandžačkog ratnika na tv ‘Face’ pa je u predahu našao vremena za Udruženje matičara iz jednog bh Kantona i sa njima razrađivao daljnje korake ‘sa što manje rizika’.

Uslikao sve, ne lažem Tite mi.

F/ Rade i ostali ne samo ovi ‘naši kapitalci’, evo upravo sam pročitao. Benjamina Karić ‘zelenkapica’ – načelnica već čitavu sedmicu muku muči sa mačkama lutalicama i njihovom spašavanju. Čak je dvije spasila i uslikala i mace i sebe, čak i vatrogasca i merdevine. Njena humanost sa baklavama, Bajramima, Ramazanom, balončićima, Kraljem Tvrtkom i Vijećnicom te sa renoviranjem fasada odavno je prepoznatljva. Ovo sa macama je vrhunac njenog načelničkog zanimanja do sada. Ako se izuzme otimanje Vijećnice od naroda, izbacivanje Univerzitetske biblioteke iz nje i rente Reisu za Vijećnicu koja je na Reisovom vakufskom zemljištu te njena kupovina stana i nagrada Severini od 800.000 KMa ovo sa spašavanjem mačaka zaslužuje još jednu plaketu od Rame Isaka, jednu je od njega već dobila kao ‘pričuvna policajka’.

G/ I ministrica obrazovanja Autonomije i Republike Sarajevo hadžije Konakovića, ‘historijski prva ali ne i poslednja pod hidžabom’ hanuma Aida Hota Muminović je također bila zauzeta. Otvorila je svečano ‘betonsku plohu’ (tako piše, valjda asfaltirala dio dječjeg igrališta) u jednoj Osnovnoj Školi a što je ukrasilo sve sarajevske glavne i sporedne medije kao vijest dana. Izgleda radno, a?

H/ No, najviše rade, vjerovali ili ne oni za koje mislite da samo spavaju i buncaju.

Milorad Dodik je najzaposleniji. Dok mu mediji razrađuju stručnjacima govor tijela, krva zrnca strahu, Zukan Helez zuji po Americi, ovaj ‘bjegunac’, ‘hohštapler’, ‘bijednik i kriminalac’, čovjek sa potjernicama svih boja i vrsta, koji je ‘gotov’ i ‘samo je pitanje dana kad će biti uhapšen’, postrojio dio Zukanove ‘zajedničke vojske’ – Puk Republike Srpske i to sve sa ljiljan-zastavama i zastavama BiH od kojih se Bošnjacima priviđaju zastave Republike Srpske i Srbije, pa vazi o genocidu u Jasenovcu (što ljuti Bošnjake jer postoji samo jedan i jedini genocid, ‘naš bosanski’ kako ga je ‘brendirao’ Emir direktor Suljagić u ‘Districtu Potočari, sve sa ‘majkom svih majki’ Munirom S.) i upoređuje muslimane Sarajeva sa Hamasom. To je nekakav sličan kompliment ‘Božjim partizanima’ kakav je Hamasu uputio ‘gazija’ Željko Komšić, onomad kad je Hamas izveo teroristički napad na Izrael. (Komšić je tada ustvrdio da ne treba brzopleto osuditi Hamas jer treba sagledati pozadinu napada Hamasa, dakle, opravdao ga je, moralo se, Palestinci su kao i ‘mi’ trpili i više nisu mogli). Tek kao mali znak Zukanove teorije o ‘zajedničkim snagama’ (koje su sklepane od tri odvojena nacionalistička puka Srba, Hrvata i Bošnjaka, a Zukan ih objedinio u zajedničku odbrambenu silu BiH) koje će u slučaju ‘dajBože da što prije pukne’, zajedno braniti državu BiH. Umjesto da o tome išta ‘zucne’, Zukan se dao u ulogu šefa Predsjedništva pa naredio Bećiroviću i Komšiću (a po zahtjevu izučavača genocida u Canadi džematlije Emira Ramića i njegovog ‘Instituta’u džematu Hamilton IGK) da odmah razriješe bh ambasadora u Srbiji koji se predstavlja ne bh već srpskim ambasadorom. Ako mislite da Zukan to ne može uraditi, varate se. On je osim što je ministar bošnjačkih oružanh snaga, još i guverner ispred Vijeća ministara za suradnju sa MMF i ostalim bankarima Svijeta, takav je išao i u Ameriku na sastanke sa Nikšićem.

I/ Nije sam Dodik ovako zauzet za ‘spašavanje Bosne’, pred odlazak u Rusiju uz 09. Maj i na paradu (da poduči Putina kako je Draža Mihailović bio čistokrvi četnički antifašista) o čemu je obavijestio svoje tragače, Graničnu policiju, Ramu i Zukana, sve do SIPAe, čak i Avdu Avdića, ima još neko ko trudbenički odrađuje svoj teški posao SDA mirotvoraca Bakira Izetbegovića.

To je vječiti mladić bh SDA političke koruptivne i zakulisne scene Adil Kulenović sa svojim ‘okruglo na ćoše’ krugovima 99 intelektualca plus ‘ko još dođe’. On je jedini pravilno i legalno postupio kako treba.

Proglasio je vanredno stanje u BiH, naredio sređivanje i otvaranje skladišta i podruma po zgradama, stvaranje zaliha hrane ‘za tri dana’ (toliko se planira trajanje ‘sporadičnh incidenata’ nakon čega ‘mi ulazimo u Banja Luku’ na kaHvu), nabavku svijeća i baterija, kontrolu cyber medija i društvenih mreža, da se vidi šta nam spremaju ‘oni’, naredio je opštinskim vlastima da izvrše rekapitulaciju ratnih planova, planova evakuacije, zračne uzbune, da se djeca i omladina vode u streljane i da vježbaju puckanje, da se isto obavlja po borilačkim klubovima, i još svašta ponešto. Tačno onako kako to traže ratnohuškački mediji, SDA, Reis, raja po internetu, džematlije, savjetnik Bakirov – Mahmutović Dževad. Da se jednom za sva vremena rasčisti sa onima ‘sa kojima se nesmije pregovarati’ već koje treba zbrisati za sva vremena’.

Adil je staro incest komunističko dijete i savjesno zna šta se poduzima kad je zemlja u ratu ili pod vremenskim nepogodama. Ovim svojim zaključcima ‘Krug 99’ je ozvaničio povratak u školske udžbenike OVO (ONO) i DSZ i ujedno potvrdio kakao bi u slučaju ‘neka zapuca što prije’ tekla odbrambena bitka i šta i bila moć vojske Republike BiH. Nije pomenuo policiju i lovačka društva u BiH ali se zna da su oni tu na braniku. Ojačani su i fizički i materijalno, Ramo nosi najveću težinu i teret, po Kantonima i opštinama (primjera radi, Lovačko društvo u Tuzli je samo jednom odlukom ove godine dobilo pola milona KMa), dok skoro svaka opština ima u svojim podrumima skladišta teritorijalne zaštite sa potrebnim brojem pušaka i granata. Jedno takvo skladište je otkriveno u Sarajevu, sjećate li se, kod načelnika optuženog kriminalca Ibrahima Hadžibajrića oktobra 2023, ali sve je u skladu sa Adilovim ratnim instrukcijama zataškano. Kao, ‘neko’ sportsko udruženje, sportsko automatsko oružje a Opština to samo skladištila uz nakandu.

S početka 1992. imali smo ‘Patriotsku’ sada imamo ‘Adilovu LJigu’.

