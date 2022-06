Emir Suljagić direktor Memorijalnog Centra Potočari najpoznatijeg bh groblja najavljuje spektakl Konferenciju u Potočarima 08. juna ove godine, da pokaže silnim donatorima u šta je ulupao njihove milione KMa donacija. Prvo što smo čuli je ‘otvaranje nove upravne zgrade’, dakle ‘tukne’ na Kovače!

@ Za 08. juni ove godine ‘džihad internet jurišnik’ i direktor Memorijalnog Centra Potočari Emir Suljagić najavio je Konferenciju ‘Genocid i Srebrenica-saradnja za istinu’ koju je po uzoru na svog ideološkog mentora Reisa ef. Kavazovića ‘razvukao’ na čitavodnevni program. Kao uz rođendan ‘Najmilijeg’.

Red dovljenja pa red ‘predstavljanja’, red virtualnog upoznavanja sa genocidom pa opet red tišine i fatihe. Onda ručak pa mali ‘workshop’ pa obilazak prostorija pa na kraju ‘potpisivanje zajedničke izjave’. Naravno, u taj dan biće ‘gužve’ jer koji to bh političar neće doći da se uslika, da donira tuđe a ne svoje pare, ko bi to propustio, taj kutak i trenutak domoljublja i patriotizma na račun žrtava genocida, taj se nije još rodio.

Kakvi gosti takav i direktor Suljagić, nema razlike. Osim ‘službenih zvanica’ tu će najviše biti onih koji su ovih nekoliko godina odkako je Suljagić preuzeo Potočare punili njegove sehare i sehare ‘majke’ Munire Subašić, bilo da su iz inostranstva ili su ‘kod kuće’. A nema od koga nije direktor ‘dramčio’ i tražio i dobio, počev od bh Telecoma i posebnog broja na kojem pozivom dajete 3 KMa pa do evropskih sadaka skladištara. Od Švedske i Norveške preko EU (samo uz pomoć Johann-a Sattler-a kojeg Bošnjaci revnosno pljuju čitavo vrijeme Emir je inkasirao 350.000 KMa) do bh opština, Kantona (Kanton Sarajevo je bio darežljiv sa 850.000 KMa), Federacije i bh Predsjedništva. Milioni KMa su se slili u kasu Memorijalnog centra jer je glagoljivi a opasno bezobrazni direktor svih ovih godina ‘lutao’ po iftarima, sijelima i ‘online’ konferencijama proseći svoj berićet uz obavezni poziv na žrtve, slikajući ‘brojke’ i ‘otvarajući nove programe’ bilo virtualne bilo već viđene postavke, dok je po socijalnim mrežama sijao mržnju, svađu i smutnju neviđenih razmjera. Iako po zakonu o osnivanju ima državni budžet. Računajući da mu obzirom na mjesto na kojem sjedi neće niko prigovoriti. Kakva zabluda lagodnog i narcisoidno direktorčića, jednog od većih političkih konvertita koji je od ‘teškog’ ‘komunjare’ postao još teži ‘balija’ i ‘vehabija’.

@ Međutim ono zbog čega posebno zakazuje ovu Konferenciju Suljagić je njegova megalomanija i rastrošnost koju je prepisao od svog sadašnjeg ideologa ef. Kavazovića, pa po uzoru na njega Konferencija je odličan razlog da se ‘otvori nova zgrada Upravnog odbora’, kao što je nedavno svoj ‘office’ otvorio spektaklom bh Reis na Kovačima. Iako mu ove prostorije nisu ni potrebne nakostriješeni i uvijek za svađu ‘horan’ SDA jastreb Islamske zajednice BiH Emir (budući da po sopstvenom priznanju nije u Potočarima više od dva dana u sedmici, Munira ‘majka’ je još manje tamo), Emir ižvakani bh političar nije izdržao. Otvara nove prostorije dok korisni rad za žrtve i ideologiju sjećanja koristi i pravda prezentacijom predmeta iz spisa Haaškog Suda koji su dostavljeni na čuvanje državi BiH a Emir zloupotrebom koristi ovu arhivu za svoje ‘twitt’ bljezgarije koje najviše dijeli sa jaranom Reufom Bajrovićem. Dakle, vidjećemo 08. juna nove prostorije i nove uspjeh Emira Suljagića ali budite uvjereni da nećemo vidjeti ništa ili sasvi malo od onoga u šta je ulupao silne pare. A što je po njemu glavni cilj ove vjerske manifestacije. ‘Da pokažem gdje i kako su potrošeni donirani novci’.

@ Suljagić je, podsjećamo, ministar SDPa koji je htio ukinuti vjeronauku u školama u BiH a kad mu je ahbab ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa tadašnji Reis zaprijetio revolucijom i kad je nakon toga poštar navodno donio pismo i metak u njemu od ‘anonimnog’ pošiljaoca sa preporukom ‘ne miješaj se u poslove Allaha’, Emir je od alkoholičara i tabadžije sopstvene žene te člana nekoliko političkih partija (bio je i veliki kadar Željka Komšića i DF stranke, pa ga bilo u ‘Građanskom savezu’-zadnjem političkom upljuvku Bajrovića) postao od 2019. pa nadalje modernim doktorom koji posti, iftari i brine o žrtvama. Pri tom svaki dan baca bombice po internetu i usmrđuje sve što asocira na zajedništvo i susjedstvo kao da nijedan minut nije pod avdestom, dok Bošnjaci napaljeno aplaudiraju i nagrađuju. ‘Lajkaju’ a mediji prenose sve što on prosere. Bilo bi zgodno iako to nema nikakvih pravnih implikacija (budući da revizore u BiH niko ‘ne šljivi ni zašta’) da revizori izvrše kontrolu njegovog poslovanja i poslovanja ‘majke’ Munire ovih nekoliko godina, ili da nam bar saopšte njihove plate, koje su tajna kao i plata Reisa. Zapravo, to su jedine tri plate u BiH koje su tajna, ako izuzmemo izjavu ‘majke’ Munire na tv kada je rekla ‘ebeš pet ‘iljada marki šta je to’. Također, iako ni to nećemo saznati ne bi bilo loše saznati i plate ostalih te broj uposlenih u Memorijalnom centru, koji broj je dolaskom Suljagića tri puta uvećan od ranijeg. Prema nametnutom Zakonu Visokog bh predstavnika postoje dva organa u centru i to Upravni odbor koji ‘radi besplatno'(?) a imenuje ga Vijeće ministara BiH na četiri godine i broji devet članova (čl. 8 odluke) te koji odbor raspisuje konkurs za direktora i putem Komisije ga i bira, i u kojem treba biti i jedan član iz Republike Srpske koji ne postoji nikako, te Savjetodvna radna grupa (čl. 16 odluke) u kojoj je obavezno i jedan predstavnik Opštine Srebrenica te jedan iz Islamske Zajednice BiH. Ova Savjetodavna grupa se imenuje od strane Upravnog odbora i ona je zapravo izvršni organ Upravnog odbora. Ono malo vijesti što dopre do javnosti u medije pokazuje da je Suljagić svoju i ‘savjetodavnu’ i izvršnu vlast u Centru Potočari uvećao kao i Kavazović u svojoj birokratij. Pa se pojavljuju neki ‘pododbori’ pa kustosi, pa ‘savjetnici’ a svi kao ‘rade za džabe’.

Znajući Suljagića i bosanskog insana uopšte, to je čista propaganda i laž. ‘U zajam’ se u BiH čak i goveda ližu. Konkretnije, ovakav konvertit i prefrigant tipa Suljagića je pravi izbor Reisata BiH i nije uopšte čudo što je tu dospio.

@ Pored onog poznatog da je ‘svako onaj ko kritikuje ‘malinara’ Fikreta Hodžića ili bilo šta vezi Srebrenice isti kao četnik’ te da su gosti kod Hadžifejzovića a Srbi po nacionalnosti tipični ‘čvarci’ (isti vokabular kao i kod bule Elemdine Muftić sa Bošnjaci. net), te politikanstvo Suljagića dokazano i provjereno u praksi, nema sumnje da će on na ovoj funkciji ostati još koji mandat. I da će zakazana Konferencij potvrditi njegovu ‘energičnost’, ‘edukaciju’ i ‘znanje’ i niko se neće ni osvrnuti na to gdje su nestali milioni KMa?

Mene što se smatra skoro sve što izjavi i objavi ovaj bot SDA i Reisata BiH je smutnja i laž. Čak i ono što će se objaviti na ovoj budućoj Konferenciji. Jer znam ga ‘ne od jučer’, znam ga još od kad je oprihodovao Srebrenicu svojom knjigom (Razglednica iz groba), znam ga kad je bio ministar SDPa, čitao sam njegove tekstove kojima je optuživao Aliju Izetbegovića za izdaju Srebrenice i žrtava dok sada vodi poznatu bošnjačku bitku ‘oprihodovanje žrtve’ do kosti. Ako sam čin ukopavanja posmrtnih ostataka sopstvenog oca među bijele nišane u Potočarima nije dovoljan dokaz za ovakvo stajalište, ja ne znam onda šta bi bilo. Jer, pouzdano se zna da mu je otac poginuo u Bratuncu 1992. gdje je i bio sahranjen kao vojnik ArBiH a on ga kao žrtvu genocida (pre)sahranio u Potočarima 2007. pod rednim brojem 559 tabuta, i za mene je to dovoljno. Budući da je tim potezom pokazao naš identitet i faktički podržao Milorada Dodika u tvrdnji da je broj 8372 u Potočarima lažan.

photo screen : poziv za Konferenciju u Potočarima 08. juna 2022. godine, arhiv