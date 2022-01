Zadnji intervju na tv ‘Hayat’ ministrice vanjskih i unutrašnjih SDA poslova pokazao ono što smo davno primjetili i objavili : građani BiH, obična raja – više su korumpirani i pokvareni od svakog predstavnika u BiH vlasti

*** Koliko jučer predobro uhranjena još bolje situirana vječita nada i snaga SDA kleptomafije u bh vlasti Bisera Turković, bez stida i srama pred tv kamerama ‘Hayat’ televizije rekla je iskreno ono što nas boli i što je nažalost prava istina. I samo nastavila tamo gdje su prije ‘stali’ Fadil Novalić premijer do podne a popodne optuženik za korupciju ogromnih razmjera iz sudske raspravne sale ili recimo Bakir Izetbegović, Sin Velikog Oca. I ne samo njih troje, ima ih koliko hoćeš i svi su isti i svi isto misle i govore.

Odmah nakon sedam sati suočena sa ‘silnim internet komentarima’ javila se pa dodala još ulja na vatru : ‘izvučena sam iz konteksta’. Izvučena si ti gospođo iz prkna, kako bi fino bez uvijanja rekao Izet Fazlinović iz popularne serije Feđe Isovića ‘Lud, zbunjen, normalan’, da je još živ i u seriji.

Koncept zapravo postoji ali nije ona u konceptu niti je izvučena iz koncepta, ona je izvučena iz bh tekije rasadnika SDA kadrova u vlasti, kao ‘mladi SDA kadar’ i osvježenje i tu će ostati do smrti.

Ali ništa ona nije slagala, jer kako ono jednom reče Fadil Novalić, seoska lopina i kriminalac te nelegitimni premijer kojeg Bakir Izetbegović hvali na sva usta, zna ona svoju raju i građane. Trebala je biti još iskrenija. I još žešća i bezobraznija, kad joj se može i kad hoće.

*** Podsjetimo nakratko kako je Fadil rekao još davno na pitanje novinara da li se boji protesta bh naroda uz osmijeh i ležerno izjavio kako se ne plaši ‘jer zna našu raju’. Rekao je on toga koliko hoćeš mogao bih knjigu napisati ali takvu raju imati za građane države može samo poželiti neko tipa Fadila ili Bisere Turković. Po njemu partizani su bili fašisti, po njemu ne kaže se otkaz već ostaješ bez posla, po njemu u BiH cvjetaju ruže i sve ‘behara i sve cvjeta’, po njemu ‘previše se pije kafe i svi imaju mobilne telefone’, po njemu ako ne možeš kupiti litar ulja zbog poskupljenja, kupi 30 % manje…ma ima toga za Guinness-a. Ali osim zafrkancije i osim satiričnih komentara i fotomontaža te internet psovki i uvreda besposličara, ničeg’ drugog i ničega novog u zemlji Bosni nema.

*** I kad Bakir Izetbegović ‘izvali’„ako hoćete da živite, morate biti spremni da umirete, ako hoćete mir, morate biti spremni na rat“, u BiH se ne dešava ništa spektakularno. Nema protesta ni kad poskupi struja, ni kad se pljačka i krade, ni kad rudari štrajkaju, ni kad se ne uplaćuju godinama doprinosi za penzije, kad se krade od penzionera, prodaju firme jaranima, kad cijene skaču do neba, niti kad smo po korupciji i siromaštvu prvi u Evropi i u skoro u cijelom Svijetu, ništa ama baš ništa nema što bi uzdrmalo bh raju, intelektualce, akademike ili penzionere, studente koji se pokrivaju ćebadima jer nema grijanja ili poljoprivrednike koje potkradaju već trideset godina. Ima samo vickastih pjesmica i doskočica i masovnog odlaska čitavih familijau dijasporu.

*** U normalnom Svijetu čim se poveća račun za plin i struju eto hiljade ljudi na ulice, kad ministar potroši više impulsa na mobilnom kojeg plaća država eto ostavke, kad se pojavi sumnja u korupociju padaju vlade, kod nas u Bosni se samo priča o ratu, o četnicima, o Srebrenci, o sadaki, natače se i naprđuje se ko će pobijediti, ‘mi’ ili ‘oni’, pravdaju se naši krminalci ministri, naši ratni zločinci i poslanici zato jer su ‘naši’ i ‘jer njihovi kradu više’. Čak kad nas namjerno i ubijaju, nas i našu djecu u bolnicama, i zato se ostaje smireno i u okviru ‘demokratije’. Zato izjava ministrice koju je dala jučer treba gledati ovako. Svaka čast mnistrice. Ovaj narod je prljaviji i pokvareniji od vlasti, samim tim i od tebe ministarko, to svakako.

Jer, rekla je fino šta osjeća i šta misli o svom narodu o svojim podancima, a narod se samo natječe ko će biti više duhovit u karikiranju njenog izgleda i izjave, sve drugo je čista budalaština.

U svakoj normalnoj zemlji poslije ovakvih navoda ‘izvučenih iz konteksta’ sve bi gorilo, pala bi ne samo Bisera već kompletna vlast ali mi nismo normalna već pokvarena i krimiogena država i zaslužujemo ovakvu Biseru i ovakvu vlast. Nama je u glavi samo Dodik, Čović, ustaše, četnici, rat i Republika Srpska, žrtve i to samo naše i ‘njihovi’ ratni zločinci. Sve ostalo je potaman. Zato je biserna Bisera ležerno bubnula kako je naš narod razmažen.

“Niko nema pravo da bude umoran, niko! Znate, svi mi imamo jako dobar život… Onaj ko ima toplinu u domu, ko ima svjetlo u domu, ko ima nešto da pojede, ne smije biti umoran! Znate, ja mislim da smo svi mi pomalo razmaženi“.

*** Dakle, sabur ili ti strpljenje jer ‘imaš nešto za pojesti kod kuće’ i imaš struju i vodu koju plaćaš kao da se dovlači sa Tibeta. Ona koja ima platu blizu 10.000 KMa, koja je uhljebila djecu i familiju na prestižna radna državna mjesta, i imovinu na pet destinacija, nekoliko kuća i nekoliko stanova, ona je također razmažena jer smatra da može imati više. I treba joj to dati, i imaće, običnim budalama građanima, studentima, seljacima i penzionerima te ponekim radnicima taj luksuz razmaženosti sa kojim se bori ne treba. Njoj je potreban jer ona brine o njihovoj razmaženosti i trebaju biti zahvalni što imaju Biseru, inače bi bili u samo tako teškoj situaciji, ne bi imali ovo blagostanje. Pa je to potkrijepila tezom kako nemamo beskućnika kao Amerika i druge zemlje, nema šatora protestanata ne objašnjavajući da se prosjaci kažnjavaju i uklanjanju prisilno sa ulica a šatorska naselja ostaju nevidljiva i po nekoliko mjeseci sve dok ne dosade i Bogu i narodu pa nestanu preko noći ne riješavajući ništa jer u BiH nema zajedničkog i istovremenog protesta, što po njoj znači da smo bogata i prefina država. Statistike i državni mediji to zuje kao i Bisera, naši bankovni računi su ‘prosjekom’ među bogatašima, naši se čak možete misliti voze i autima, ima se eto to ti je… Građani dakle ne znaju šta sve nemaju ili još bolje šta sve imaju. Zato su razmaženi. Ali zato imaju bezobraznu debelu babu ministricu koja je uhljebila djecu i koja je u diplomaciji od rođenja, ima imovinu po BiH, u Hrvatskj u Americi i Australiji, plus još bezobrazno zajebava sitrotinju. Koja šuti i kobajagi se sprda sa njom ne videći da se sprda sa sobom.

*** Jednom sam davno napisao da bh narod ne treba žaliti. Nikoga osim bolesne djece za koju se skuplja humanitarna pomoć za liječenje, jer nisu bolje ni zaslužili. Bilo je to u povodu štrajka radnika ‘Hidrogradnje’ kada sam rekao da bi oni trebali ići ispred kuće ‘Hižaslava’ Cerić Mustafe pa tamo štrajkati. Pa ga izbaciti iz kuće ‘Hidrogradnje’ naglavačke, koju je otkupio za 15.000 KMa u certifikatima a nije nikad tu radio već mu je poklonjeno 230 m2 prostora njihove muke dok oni nemaju penzije jer nije uplaćivano ništa od doprinosa za penzije. Jok, oni sa pištaljkama stoje par sati ispred vlade i odu kućama uz silne ‘prijetnje’ kako će napraviti dar-mar. A niko im se ne pridruži ispred vlade. Ni penzioneri koji rovare po kontejnerima, ni studenti koji spavaju u uslovima za štakore, ni radnici ni poljoprivrednici, borci i socijalci svih vrsta, a svi prijete i žderu ‘razmaženi’ u silnim Merhamet kuhinjama, hvaleći tetku Zilhu ili Caritas.

*** Ja im, njima svima, ne bih dao ništa, čak ni da jedu, šta će im hrana. Pa poBogu ‘razmaženi’ vas na proteste upućuju neki ministri, kao recimo Dragan Mektić, pa strani ambasadori, pa pojedina udruženja, nude vam se a vi čekate neke političke partije ispred vas i mislite da će te pištaljkama i parolama riješiti stvar. Vi zapravo hoćete da budete ‘razmaženi’, više vas izađe na ulicu za prava vehabija ili Palestine nego za penzije ili prava trudnica ili radnika. Šta onda pizdite? Šta vas to vrijeđa, moliću fino?

Ponoviću opet i sada : izađite na ulicu ali svi skupa. I rudari i penzioneri i studenti i radnici pa pobacajte tu bandu koja vam se ovako kao Bisera ceri u facu i koja vas tjera vani, koja vam i djecu ubija i odbija liječiti. I idite pred kuće i stanove Bisere Turković a onda redom, sve do imovine na Poljinama i Bakirove rezidencije. Bolje vam je ići tuda nego stajati u redu ispred javnih kuhinja i čekati sadaku, jer imate ono što ste zaradili i što vam je oteto u tuđim rukama. Ili protestirati ispred rezidencije OHRa ili ambasadora. Pustite smisao za humor i zajebanciju, vama je do grla nije njima. Ako to ne uradite a znam unaprijed da nećete, gori ste sto puta od Bisere i njenih pajdaša u vlasti. Vašu tobožnju sprdačinu o njima oni ne čitaju. Vas neće povesti nijedan od bh predstavnika u vlasti, oni su kao i Bisera samo još nisu ‘izvađeni iz konteksta’. Ili izađite masovno na izbore pa zaboravite ono ‘mi’ i ‘oni’ otjerajte olovkom bandu za sva vremena njih.

Ako ništa od toga ne uradite u šta naprijed sumnjam, evo da vam kažem i ovo. Jebala vas Bisera, i vas penzionere, beskućnike i studente, radnike, rudare, jebo vas sve Bakir ili Fadil ili bilo ko drugi iz njihove branše, ušutite za sva vremena. Svi redom i listom. Puna mi vas ona muška stvar, gori ste od nje, Bisere i ostalih stotinu puta, jer znam unaprijed da će te kad dođu slijedeći izbori opet glasati za nju i njenu raju. ‘Da ne bi pobijedio Dodik ili Čović’ ili da ne bi ‘ostali bez države’, pa šta bude neka bude. Vi ste u kriminalu morala i gori ste od njih hiljadu puta.Tačka.

*** Podsjećam vas da je demonstrirati normalna stvar, na silu se mora silom. Ne mogu vas proglasiti teroristima ako svi i najednom izađete na ulicu po svoje. Ako vas izađe desetak kao i obično, onda ste u velikom problemu. Mada, mislim da pišem ovo bez veze, vi ste odavno u problemu. Gori ste od vlasti koju ne želite a koju kritikujete i održavate u životu već tri decenije.. Zato vas ne treba žaliti, kad god se pojavi neko ovako kao Bisera umjesto žaliti za vama-treba zaliti. Za nju i njenu iskrenost i emotivnu beyobraštinu.

photo: Bisera Turković ministrica vanjskih i unutrašnjih SDA poslova, Hayat TV intervjuu, 19.01.2022. arhiv