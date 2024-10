Nezapamćene poplave u Središnjoj BiH uzrokovale još neutvrđene nemjerljive štete, mrtvih najmanje 12 (tačan broj se još utvrđuje, pominje se čak i 20 smrtno stradalih) a nestalih nekoliko desetina, bh traljava i bezobzirna vlast optužila kamenolom, šume i sve ostalo osim ‘sistema koji nije zakazao’.

– Dan prije izborne šutnje, jučer 04. oktobra Bosnu je pogodila teška i ogromna poplava i tragedija sa velikim posljedicama. Još se traže nestali pod muljem, kamenjem i koritama rijeka i njihov broj je oko 40, broj mrtvih je za sada 12, neki mediji barataju i brojem od 15 do 20 mrtvih. Najviše su pogođeni opština Jablanica (Donja Jablanica), Kiseljak, Fojnica i opština Kreševo. BiH je u žalosti, već su krenule humanitarne akcije i države, humanitarnih organizacija i pojedinaca, na terenu se pokušavaju osposobiti pristupi telekomunikacijama, putnim pravcima i pronaći adekvatna rješenja za one preživjele koji su ostali bez ičega. Razorne štete ove tragedije su vidljive ali trebaće vremena da se dođe do približno tačnih podataka, vlast u BiH se kao u sličnim neprilikama razletila po poplavljenim mjestima, po novinama i televizijama, što je zbog odluke o prekidu izbornih aktivnosti i otkazivanju izbornih skupova opet ličilo na kampanju. Generalno, ponovila nam se 2014. kada su zadnji put evidentirane poplave u kojima je živote izgubilo 20 osoba, ponovila se i vlast.

– Naime, iako je Agencija za vodno područje biH upozorila na moguće poplave prije nego su se desile, ništa u tom pravcu nije poduzeto, ne bar ono najosnovnije – evakuacija stanovništva, jer za druge akcije vlast nije ni bila spremna niti ih je planirala. Neki iz vlasti već kažu kako to upozorenje nije dostavljeno medijima već je ‘samo plasirano na web stranici Agencije’ čime peru svoju odgovornost, kao da vlast nije u obavezi da prati i ove vijesti na web stranici Agencije.

Iako još nismo detaljnije upoznati sa lokalnim vlastima poplavljenih područja, već se nazire u kom pravcu i kako će djelovati država BiH čiji ministri i predsjednici stranaka su već čim se razdanilo požurili na mjesta nesreće da ‘pokažu solidarnost’ sa narodom i žrtvama neki od njih su kao Dragan Mioković (­Naša Stranka, predsjedavajući u predstavničkom domu bh Parlamenta) dočekani psovkama i nedobrodošlicom što je najjasniji signal da je u ‘sistemu’ zatajilo, angažovana je vojska, civilna zaštita, susjedne države nude pomoć.

– A da je ‘država’ požurila sa pranjem od odgovornosti vidjelo se u prvoj javnoj reakciji ministra Vojina Mijatovića iz Federalnog ministarstva razvoja koji je patetično naveo šta je vlast poduzela i šta će dalje raditi. Već poznato : poplava je proglašena stanjem prirodne nesreće ili nepogode, upućene su ekipe na teren, ‘daće se sve od sebe’ da se situacija normalizuje, izraženo je saučešće nastradalima i obećana pomoć. Ali ono najglavnije što će obilježiti sve buduće aktivnost države ostalo je zapisano. ‘Sistem nije zakazao’ – rekao je ministar Mijatović najveću laž, licemjernje i drskost bolnu kao i sama tragedija. Zato jer, naprotiv, upravo je država, dakle Mijatovićev ‘sistem’ i sistem onih prije njega zakazao i ovdje kao i u prethodnim poplavama 2014. Možda će se ministar još i pohvaliti sa tim ako se to desi da se ‘proglašava dan žalosti u FBiH’ (Milorad Dodik je to već učinio za područje Republike Srpske) a nakon sutrašnjih izbora koji će se održati na čitavoj BiH osim u ovim opštinama pogođenim poplavama, zaboraviće se brzo i tragedija i sve što uz nju ide. Još, stidljivo i kašljuckajući Mijatović je naglasio kako su hitno stavili na raspolaganje milion i kusur KMa te da na računu ima 25 miliona predviđenh za ovakve sitaucije, p(r)ozvaviši BH Telecom da pomogne da bi nakon par sati odjeknula vijest kako je ova bh državna firma odmah uplatila 1,5 milona KMa. Ovih 25 miliona ‘su na računu’ ali po izjavi ministra nisu uplaćeni, treba to ‘provesti’, znači treba donijeti odluku o tome da bi pare postale operativne. Treba se dogovoriti kome ide koliko a mi smo u dogovorima najbolji.

– Da je Mijatović svjesno krenuo u pranje odgovornosti vlasti vidjelo se u događanjima poslije toga. Nezaobilazni Zukan Helez je startao sa svojim helikopterima čiju upotrebu je Predsjedništvo dozvolilo ali samo za ona mjesta ‘koja su tražila’, jer po Helezu ako me ne zamoliš, nema helikoptera. Obzirom na to da je Donja Jablanica u ovoj tragediji najviše nastradala, u startu je nakon apokaliptičnih fotografija krenula i sumnja na kamenolom iznad ovog naselja odakle se srušilo na stotine tona ogromnog kamenja. Ministar Isak Ramo je prije nego je krenuo za Jablanicu nagovijestio tu sumnju rekavši kako je poveo sa sobom i kriminalistički tim.

Šta hoću reći? Postoji ogromna vjerovatnoća da je navodno nelegalni kamenolom iznad Donje Jablanice gomilanjem otpada uzrokovao uz kišu ogromnu masu blata i kamenja što se sručilo na ljude i objekte, međutim postavlja se pitanje kako je Ramo Isak to odmah znao čim su ga probudili ujutru, prije nego je otišao u Jablancu, a nije znao prije poplava, kamenolom je tu godinama. Očigledno će se i u daljnjoj istrazi voditi politička stranačka bitka u odgovornosti. Kao što se ondašnja vlast u aferi ‘Agrokomerc’ uhvatila TA peći kao jedinom uzroku požara iako je kasnije utvrđeno u istrazi da nije, tako se i sadašnja bh vlast zakačila na kamenolom. Kako je Avdo Avdić poznati državni novinar u svojoj ‘istrazi’ već opužio vlasnike ‘nelegalnog kamenoloma’ i njihovu firmu te kako su prema navodima medija ljudi poslije tragedije pričali da su ‘upozoravali da se nešto slično može desiti zbog ove kompanije iznad Donje Jablanice a niko nije ništa poduzimao’, može se zaključiti odmah da su i vlasnici tog kamenoloma i lokalne vlasti u sprezi već označeni kao, ne glavni krivci već kao oni bez kojih ova tragedija ne bi bila ovolika. Kad vrijeme učini svoje i kad saznamo kojoj političkoj stranci pripadaju vlasnici te kompanije i vlasti Opštine, sve će biti jasnije

– Vjerovatno ima u tome i istine budući da se po slikama nesreće vidi odakle je najveći val bujice došao, upravo sa brda iznad i iz kamenoloma, međutim opet se vraćamo na početak : ko je dozvolio drugi nego vlast, bilo lokalna bilo federalna da ovakva firma posluje iznad glava stanovnika. Ko god da je vlasnik te komanije, nije mogao a jeste godinama gomilati kamenje i otpad i nelegalno poslovati kako nam se sada tvrdi. Optužuju se za ovu nesreću i šume, odnosno nekontrolisane sječe, pa onda mini-centrale što nas opet dovodi na vlast, jer neko je davao i dozvole za sječu šuma i za gradnju centrala, nastradala raja nije sigurno. Ministar vanjskih poslova Konaković je kao pravi vjernik rekao kako je ova tragedija ‘Božja strahota’, i mora da jeste čim je potopljena i džamija, međutim i pored toga – to je i vlasti sramota a što ministar neće reći. Ne samo sadašnje već i one prethodne.

– Poplave 2014. nas nisu dozvale pameti jer nam pamet ne treba. Svi bh političari sada oplakuju i žale, obećavaju dati sve od sebe, a zna se, iako to niko ne spominje da ništa ne daju od sebe već sve uzimaju sebi. Gdje su pare od PDVa sa kojima se hvali vlast svaki dan, jer tamo u tim poreznim stavkama poseban dio raja izdvaja za ovakve prilike a vlast troši na druge stvari. Prvenstveno na svoje plate, komfor i benefite i za jaransko bogaćenje? Gdje su pare od akciza i odatle država uzima dio za poplave, puteve i slične tragedije? Pare od građevinskih dozvola, registracije vozila? Šta je sa parama u Fondu solidarnosti? Gdje su pare iz budžeta civilne federalne zaštite koje se mjere u stotinama miliona KMa dok lokalne civilne zaštite nemaju ni lopate a kamo li kakve uređaje, vozila i slične potrepštine? Zašto u ovakvim kritičnim područjima ljudi grade kuće i druge objekte, ko im je dozvolio? Gdje su nasipi, rezervni kanali i zašto korita potoka i rijeka nisu očišćena i opremljena da rasterete kiše i bujice, ko je za to odgovoran? Dovoljno je izgleda samo prebrojati mrtve i kad se desi proglasiti dan žalosti te navući šlem i jaknu CZ pa se uslikati na mjestu nesreće, budući da vlast namjerno ne zbori o ovakvim stvarima već traži druge krivce oko sebe i po mogućnosti iz drugih političkih opcija. Prethodna vlast, Božja straha, nepogoda a najveći ceh opet plaća narod.

– Solidarnost bh naroda nije upitna, nije nikad ni bila i para će se ukupiti. Ipak, evo pred nama je i dokazaće se, najviše će na kraju dati sirotinja i strane države. Poslije poplava 2014. samo na jednoj konferenciji u Parizu je ukupljeno skoro 2 milijarde KMa a pola od toga je kako je obavijestio USAID koji je bio glavni koorodinator za tu donaciju, nestalo je bestragom i potrošeno netrensparentno. Nema dokaza u šta su pare utrošene. Tako je bilo i sa donacijama za Srebrenicu, za Palestinu i tako je u svakoj donatorskoj akciji, tako će biti i sa ovim donacijama. Para će se sakupiti ali živote niko neće vratiti niti će za smrt ko odgovarati. No, veliko je pitanje koliko će od sakupljenog doći na pravo mjesto.

Uskoro će, i već je počelo takmičenje ko je dao i koliko, počelo je licitiranje ali nikada nećemo saznati tačan iznos sakupljenih sredstava. Po istom receptu kao i vlast uz ovu tragediju uključio se i Reis Kavazović. Kaže uz saučešće da se odmah krene sa sakupljanjem donacija po džamijama uz naglasak ‘stavićemo sve svoje resusre na raspolaganje’. A stavio na raspolagane samo kutije za sergije, tj. sadaku od sirotinje. Zar nije mogao odmah uplatiti nekoliko miliona KMa, zar Benjamina Karić nije mogla uplatiti više od 100.000 KMa sa čim se pohvalila, kad već može Severini pokloniti 800.000?

photo : detalj poplave Donja Jablanca, desno se vidi trag bujice iz kamenoloma, arhiv