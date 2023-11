Denis Bećirović umjesto kriminalca Abdulaha Skake u Qatar za ambasadora imenovao osobu pod istragom tužilaštva – Semira Halilovića (sin Sefera Halilovića) koji je za nekoliko godina preko svoje fondacije netransparentno spiskao 1,200.000 KMa iz budžeta dodijeljenih za odbranu ratnih zločinaca ArBiH, ‘omastila’ se i advokatica Vasvija Vidović …

** Sefer Halilović je poznato sandžačko ime u BiH. Glavni ratni komandant ArBiH koji je u atentatu kojeg su prema njegovoj tvrdnji izvele vlasti SDA ostao bez supruge i njenog brata i u kojem je za dlaku izbjegao smrt koja mu je bila namijenjena od strane ‘duboke države’ koju je javno optuživao, imao je burnu ratnu prošlost. Smijenjen je po nalogu Alije Izetbegovića, bio je pred sudom u Haagu gdje je oslobođen za ratne zločine po Haaškoj optužnici, poslije je osnovao minornu stranku (BPS) sa kojom je obavezno trgovao u raspodjeli ponekih državnih stolica sa svojim ‘političkim protivnicima’ i ‘ubicama porodice’. Naručioce atentata na njega i porodicu je često prozivao punim imenom i prezimenom, Alija Izetbegović je bio na vrhu prozivane piramide ali je onako lukavo i bratski znao kako biti sa njima u sukobu a djelovati zajedno. Na ‘očuvanju države’ i na ‘patriotizmu. Bio je jednom i kandidat za bh Predsjedništvo. Najkraće : i svoju funkciju i svoju tragediju je dobro unovčio.

** Njegov sin Semir (1981), je bio u stanu kad su jedinice ‘Ševe’ i Nedžad Ugljen (AID) 1993. po nalogu vrha SDA teroristički pokušale ubiti Sefera i za njega je javnost čula tek kad je 1997. izišla iz štampe njegova knjiga ‘Lukava Strategija’ puna dokumentacije iz vojnih i bezbjednosnih arhiva koja je poprilično uzdrmala javnost i otkrila novo lice Alije Izetbegovića i njegove SDA hunte. Naravno Semir je dokumentaciju dobio od ćaće Sefera i knjiga je svojevrsna arhiva neotkrivenih političkih zločina vrha vlasti, u njoj se ne govori samo o pokušaju likvidacije Sefera Halilovića, tu je zadokumentovana kopijama i video zapisima i trajna veza vrha kabineta Izetbegovića sa sarajevskim mafijašima i ratnim zločincima tipa Caco i Ćelo. Poslije te, uslijedile su još dvije, prvo ‘Državna tajna’ prvi dio a potom i drugi dio sa istim nazivom. Objavio je i zadnju ‘Atentat’ gdje je pojasnio u detalje napad na njegovu porodicu koju su službe BiH pripisivale Srbima. Babo Sefer je iz ArBiH izišao sa punim koferom arhive i dokumenata.

** Poslije smo Semira Semira Halilovića sporadično upoznavali kao poslanika očeve stranke u Kantonu Sarajevo, a nakon što je gubitkom poslaničke stolice osnovao prvo jednu a potom drugu ‘fondaciju’, o Semiru Haliloviću smo čitali i u crnim hronikama i u izvještajima tužilaštva tipa ‘u toku je istraga’.

Njegov otac Sefer je sve manje bio u javnosti a sve više u svojoj ogromnoj kao ona Dragan Čovića vili-hacijendi, kući u Hercegovini, odakle se sporadično javljao. Zadnji put ga je s početka ove godine primio u kabinet crveno-zeleni izdajnik ‘trojke’ i svoje SDP partije Denis Bećirović, odakle je ‘rumeni predsjednik’ izbacio hvalospjeve ovom ratnom generalu kojeg je Alija pomeo a na njegovo mjesto doveo Rasima Delića koji je kasnije, poslije osude za ratni zločin u Haagu umro.

** Semir Halilović je kao i babo, uvijek sa kritikama na vlast a u vijek u vlasti. Osnivanjem 10.03.2017. prve fondacije ‘Pravda’ natakario se na budžetsku sisu, fondacija je iz budžeta dobivala ogromnu lovu koja je bila namijenjena za odbranu optuženih ratnih zločinaca ArBiH pred bh Sudovima kao i za plaćanje vještačenja i prikupljanje dokaza za njihovu odbranu i advokate. Fondacije je dijelila i pojedinačne uplate optuženima, a veliku većinu love je spiskao na ‘upravni odbor’ Fondacije gdje su vlasti dostavljale lovu bez ikakve kontrole. Država i patriotozam su im bile glavne opravdavajuće izjave na brojne primjedbe. Kada je tužilaštvo otvorilo istragu protiv Semira Halilovića zbog zloupotrebe nekih 250.000 KMa, on se dosjetio pa registrovao drugu ‘fondaciju’ pod imenom ‘Pravednost’. Za nekoliko godina ‘Pravednost’ je iz budžeta isisisala preko 1,200.000 KMa i opet je iz tužilaštva bilo isto : ‘istraga je u toku’ ali nikad optuženja ni Suda. Uz odobrenje sarajevskih vlasti čak i Dine Konakovića koji je u to vrijem bio premijer SDA plaćao je ratne zločince u optužnicama za ‘Trusinu’, ‘Silos’, ‘Trnovo ‘ ‘Igman’, budući da su bošnjačke vlasti permanentno kritikujući Dodika kako izdvaja pare i plaća ratne zločince, obilato nagrađivali svoje ratne zločince. To su radile onda, tako rade i danas. U ovim transakcijama’ Halilovića mlađeg, ‘brke je mastila’ često poznata Alijina advokatica Vasvija Vidović. Samo u jednoj isplati popravila je svoj saldo za 15.000 KMa, Semir nije žalio tuđih para a Vasvija nije štedila na državnosti i patriotizmu. Njeni ‘klijenti’ su uglavnom lopovi i kriminalci iz rata ili vlasti, danas je viđamo uz Fadila Novalića, dok se pripremala poznata bruka i izdaja Bakira Izetbegovića sa revizijom na presudu protiv Srbije u Vijećnici, bila je u ‘timu’ Izetbegovića i tvrdila na tv da ‘ima elemenata’ za reviziju. Uz Senka Nožicu, Vasvija spada u sami vrh državne mafijaške advokature gdje se odlično snalazi već nekoliko decenija.

** Kada je maja ove godine uhapšen Abdulah Skaka, izbor za SDA ambasadora Denisa Bećirovića, svi smo se pitali ko će naslijediti Skaku, iz Predsjedništva se glagoljivi Reisov ahbab Bećirović nije oglašavao. Ali je ‘radio’. Ovih dana čitamo da je osumnjičeni i istraživani Semir Halilović bh ambasador u državi Qatara, javlja se i izvještava o evakuaciji bh državljana iz Gaze. Bećirović je bez javne halabuke i sasvim legalno (jer svaki član bh Predsjedništva bira ambasadore koje hoće za unaprijed podijeljene destinacije) uz podršku ostalih članova (tu nije bilo nadglasavanja) imenovao Semira Halilovića i ustoličio ga u ambasadorsku stolicu. Ovim je pokazao koliko i kako drži do legalnosti, ali njega baš briga, hoće mu se-može mu se. ‘Čuva državu’ i ‘prati propise’ i svoj ‘patriotski obraz’. O njegovom vjerskom i bošnjačkom načinu vršenja vlasti, posebno o izboru SDA kadrova dosta se već reklo. Halilović, kao što rekosmo, nije iz SDA ali je to isto, nikad Sefer Halilović nije dok je bio dijelom u vlasti djelovao drugačije do li podržavao SDA.

Na ovaj način je Bećirović po ko zna koji put potvrđuje koliko drži do ugleda Predsjedništva kad ovakve osobe promoviše u ambasdaore (mogao je komotno Skaku zadržati) i koliko mu se fućka na silne primjedbe uz ustoličenja silnih SDA kadrova, od Lagumdžije pa do savjetnika u svom uredu. ‘Trojka’, posebno Nermin Nikšić pak naivno glumi iznenađenost i poteze Bećirovića a zapravo ga podržavaju.

Posjet babe Halilovića Predsjedništvu početkom ove godine je bio presudan.

Praksa uhljebljenja kriminalaca i sumnjivih tipova u bh diplomatiji se nastavlja. I pravda i pravednost imaju svoju pokvarenu i licemjernu cijenu. U kojoj je sve dozvoljeno ‘za državu’.

photo : i poslije Skake, Abdulah : Semir Halilović prima vjerodajnicu od države Qatar, arhiv