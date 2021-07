Šta je povezalo Srebrenicu i Bihać uz ovaj veliki praznik muslimana Kurban Bajram?



Jula mjeseca 2013. požar na Kantonalnoj bolnici ‘Irfan Ljubijankić’ u Bihaću uzokovao je štete na ovoj ustanovi koja brine o zdravlju preko 200.000 građana US Kantona, uzroci požara i istraga još nisu okončani (navodno je cigareta uzrok požara ali zakonski nije utvrđeno iako se zna ko je ‘propušio’), Bolnica je u finansijskim teškoćama još uvijek, pored silnih donacija koje su se sakupljale i danas se sakupljaju u zemlji i dijaspori ova ‘rupa bez dna’ još nije sanirana. I kakave su neprilike, nema te sadake koja će pomoći. Vijesti od prije par dana govore kako su im blokirani računi zbog dugova od preko 14 miliona KMa. Vlasti u US Kantonu koje su sve, od rata do danas ‘u tehničkom mandatu’ što znači skrpljene ‘zbrda-zdola’ i dogovorom između ‘koalicionih partnera’ i podjeli funkcija nisu nikad objavile tačan iznos donacija, sadaka je dijeljena ne samo u novcu već i u medicinskoj opremi. Od bolničkih kreveta do rendgena i drugih specijalnih medicinskih uređaja i voznom parku bolnice međutim ovaj ‘bolnički Skadar na Uni’ nije ni blizu rješenja svojih problema. Ali je zato zdravstveni sistem ‘prešao’ na elektronsko poslovanje, pa sretnici koji imaju zdravstveno dobili su plastične kartice umjesto zdravstvenih knjižica, gdje je također spiskano nekoliko miliona KMa, dok se direktori bolnice smjenjuju proporcionalno smjeni koalicione vlasti.

Jula mjeseca ove godine, jučer zapravo, u Srebrenici je po ko zna koji put izbila prvo medijska a onda politička drama, dan uoči Kurban Bajrama. SDA, bošnjački predstavnici u vlasti, oni koji su mjesecima pred zadnje izbore larmali da treba izaći na glasanje, pa poslije tražili da se ne izlazi i da se izbori bojkotuju a onda napravili sporazum o ulasku u vlast sa ‘četnicima’ i načelnikom Grujičićem u ime ‘Bošnjaka’, okačili su preko glavne ulice u Srebrenici baner u povodu muslimanskog praznika ‘Bajram mubarek Olsun’, a načelnik Mladen Grujičić naredio da se ti baneri skinu, što je i učinjeno. Grujičić tvrdi da su ovo ‘nelegalni’ baneri, da oni svake godine postavljaju zvanične sa logo znakom opštine i da to čine vatrogasci te da su ovi postavljeni samoinicijativno, bošnjačka strana uz medijske bombe kako je ugrožen život Bošnjaka tvrde da su stari baneri ‘skoro izlizani’ i da su naručili uz Islamsku Zajednicu BiH nove, da je život Bošnjaka u ovom gradu nemoguć, da je ovo nastavak genocidne politike, predsjednik skupštine opštine Ćamil Duraković je prednjačio u osudama i kritikama, skinuti baneri su poslije postavljeni na privatne kuće i terase ponekih srebreničana te na objektu džamije.

Ša povezuje ove dvije sličice i ova dva grada, osim mjeseca jula?

Pogledajte pažljivo slike uz ovaj prilog pa će te vidjeti i zaključiti. Glavna poveznica su sredstvo kojim se služe vatrogasci u Srebrenici i vatrogaci u Bihaću, a to su lotre (germanizam) iliti merdevine a mogu biti i ljestve, pomoćni alat koji služi za penjanje radi obavljanja nekog posla na visini, uglavnom ih koriste vatrogsci i građevinari.

Zašto baš lotre, pitaće te se možda, iako čisto sumnjam, evo i odgovora.

Zato jer ni Bihać ni Srebrenica i njihovi vatrogasci nemaju moderniji alat, opremu ili sredstva u ovako opasnim i važnim situacijama, jedino se mogu poslužiti ovim primitivnim. A živimo u 21 vijeku. A toliko je donacija uručeno bolnici Bihać, posebno Srebrenici. Ovaj grad u Podrinju je toliko novaca dobio izvana i od države da su mogli sagraditi kompletan grad iznova, od temelja do krova, milijarde su se slile u ovaj ratom uništeni gradić u kojem se ulični baneri postavljaju sa lotri. I to drvenih, kao one u Bihaću sa kojima se gasio požar 2013. Samo ove godine, preko leđa povratnika federalni ministar Edin Ramić je spiskao nekoliko stotina miliona KMa iz budžeta na asfaltiranje puteljaka i stazica, mnogo više na opremanje mešihata i džemata, dok Srbrenica nema ni Dom zdravlja, nema nijednu fabriku, nema nijednu zanatsku radnju ali zato ima vlast koja se preko lotri svađa o baneru u povodu vjerskog praznika. Nema se čak ni za moderne metalne lotre, još smo dakle, na drvetu.

Plus, muftija iz Srebrenice slavodobitno poručuje kako je ovo ‘sramota’ i nastavak genocida’ pred dolazeći praznik Muslimana koji će se u Srebrenici dočekati u osam (8) od 22 (dvadeset i dvije) opravljene ili nanovo sagrađene džamije u ovoj Opštini.. Iako tamo nema muslimana ni za jednu punu džamiju.

Zato aferim ‘braćo’, i oprezno uz merdevine. Alatka je korisna ali opasna, ugr0ženost je jasna i vidljiva.

Ili, što bi to fino pojasnio ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić put do ‘hiže’ vodi preko merdevina’.

Zato ‘braćo’, ‘Hižaslav se rodi, vaistinu se rodi’.

photo : Juli 2021 Srebrenica, lotrama postavljaju i skidaju banere, ispod : Bihać jula 2013 lotrama gase požar na bolnici, arhiv Cross Atlantic