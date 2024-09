Lokalni bh izbori 2024 : pored puta (sa slikom) cvjetaju bandere, pred vratima slatke bombonjere – izborna kupovina birača sa sloganima i poklonima, Evelin Bitić kandidat SDA za opštinu Kakanj je naš izbor …

* Ko je htio taj je ‘preletio’ i promijenio stranku, ispeglani su izborni izvori budžeta, slike su fotošopirane, odabrani slogani i parole, od sada pa do šestog oktobra u BiH se kreće u svajanje stolica i bunara sa parama – otvorena je sezona lova na funkcije.

Ovi što su u vlasti farbaju, kreče, asfaltiraju, prave i postavljaju spomenike (više skoro da i nema mjesta za kakav novi kad smo jedva Kralja Tvrtka I ugurali pored tramvajskog stajališta pa ostale počeli ređati po brdima), popravljaju vrtiće i parkinge i nižu svoje uspjehe rasipajući se sa onim što će kao uraditi, sve je pokriveno budžetom i ‘redovnom djelatnošću’ pa tu CIK ne vidi nikakve zloupotrebe jer je i sam u istim vodama, oni što su kao opozicija a i dalje u vlasti namakli su pare sa druge strane a kao i oni prvi uzdaju se u budžet jer im daje najviše, sve je spremno za oktobarski cirkus zvani opšti demokratski lokalni izbori 2024. Ovi na vlasti kažu mi smo najbolji, oni iz opozicije kažu oni su najgori i bez nas nema države.

* Ipak, slogani ili parole na uljepšanim starim i prežvakanim ‘odranije poznatim’ facama na posterima i bilboard slikama najviše plijene pažnju kao i neviene izreke kandidata. Pored puta cvjetaju bandere sa bljutavim koloritom bh politike i osim slika kandidata ništa se po gradovima ne vidi. Zelene, plave, žute ili crvene kao i narandžaste jakne i ‘šilterice’ te izborne majice preplavile su Bosnu. I Hercegovinu i Republiku Srpsku ali to se manje vidi jer kao što je red i zakon u BiH, Bosne ima samo onoliko koliko je treba. Na ‘našim teritorijama’. Parole ubijaju kao i ista imena na političkim podmladcima, rođacima i jaranima, također ‘odranije poznata’. Selimovići, Izetbegovići, Konakovići, Čengići, Lipovače, Abdići, Dolići, Silajdžići … Nećete vjerovati i Lipovače se razmnožavaju. Drug i profesor i presuđeni kriminalaca Hamdija Lipovača nekadašnji SDP načelnik Bihaća opet ‘varskrsnuo’, ovaj put u stranci ‘stoposto ZA BiH’ rumenog turkofila Semira Efendića. Sa njim i Adnan Lipovača u istom saffu, mora da je rođak. Koji se predomislio, bio napustio SBiH pa se vratio.

* ‘Bolje’- vrište paraziti hadžije Dine Konakovića i stranke NiP, ‘energija promjene’- pozivaju nas iz narandžastog tora DFa gazije Komšić Željka, ‘nastavljamo odgovorno’ – cvrkuće Nikšićeva vesela Benjka baklava prezimena Karić i još Londrc Hamprc pride načelnica za sve sarajevske opštine, mi smo država ‘dobrih ljudi’ priziva nas slogan ‘Naše stranke’, dok SDA kao i uvijek jasna i glasna arlauče ovako: ‘izbor naroda-sada je jasno zašto’.

* Kako da ne, ‘how yes know’, sve je jasno. Iz Republike Srpske kliču ‘volja naroda’ iz stranke SDS, Dodik poručuje ‘pobijediće Srpska’, sa Pala odjekuje ‘živjećeš bolje’ a ima i onog ‘Republika na prvom mjestu’. Iz Velike Kladuše nam daju do znanja Laburisti Fikreta Abdića nešto ‘za vrijeme koje dolazi’, vehabijski NES iz Cazina sa vječnim načelnikom kaže ‘djela su tu’ i normalan građanin, seljak ili student jedva čeka 6. oktobar da zaokruži ‘svoga’. Ne znaš koga bi prije. Od slogana i inače ružnih političkih faca ništa se drugo u BiH ne vidi. I ne treba. I nema se šta ni vidjeti. Zato raja navali, navijaj i biraj kao i uvijek a poslije kukaj, kmeči i dreči, jer ti si onako niko i ništa. Sluga begovima, kraljevima i banovima. Uživaj. Uz slogane i slike idu i posjete. Rijetkim fabrikama, izglancanim i svježe ofarbanim trotoarima ili dječjim igralištima, dijele se paketi hranom, plastenici, bonovi za gorivo, otvaraju ratni spomenici, penzonerima ekskurzije. Fale još samo ‘hutbe’ Reisa, a i to se najavljuje preko botova vjernika pa da praznik bude kompletan.

* Izbori su raj za oči i dušu kad nam je sve lijepo, šteta što je dan šutnje samo jedan dan.

Rijetki su dueli ili susreti na tv ekranima, manje više svi bježe od toga iako svako p(r)oziva svakog. Izađi ako smiješ da se ‘suočimo’. A tajno : dogovor je pao u glavnom i mnogim drugim gradovima. ‘Mi će mo podržati vašeg a vi podržite našeg’. Ako se koji put i desi kakvo sučeljavanje, opet je sve u domenu vica. Maše se papirima, optužuje, istresa prljavi veš i kopa se po prošlosti. Prošlost je naša budućnost. Dominiraju intervjui portalima stranaka i onim ostalima što se zovu nezavisnim a već se obuđavili od milomirisa budžeta i dobro plaćenim režimskim glasilima, svuda je pravi cirkus i od izbora i kandidata. Ili spotovi kao na svakoj estradi.

Na jednoj strani su oni koji su sebi oteli državu i sve u državi pa sebe nazvali patriotama, probosanskim ili državotvornim čuvarima zemlje, na drugoj strani su ‘izdajnici’ i oni ‘što su sve dali Čoviću i Dodiku’. Prosto k’o bh grah ili hrvatski pasulj. Očigledna je i prisutna podjela na ‘vlasnike’ države gdje sebe vide SDA/DF/SBiH kolacija uz Islamsku Zajednicu BiH i na ‘podstanare’ gdje se ubrajaju Srbi i Hrvati.

* Politika je u BiH ogađena kao i sama država koju su oneredili političari u vlasti i zna se da je najprofitabilnije bh zanimanje političar, koje je rezervisano za najveće barabe i hulje, za optužene ili presuđene kriminalce ili za buduće kriminalce, za pljačkaše državnog novca i buduće milionere. Uostalom to više ne sakrivaju ni političari. Tako će notorna Sanja Vulić, bh parlamentarka koja je Dodika proglasila Bogom kao Ljilja Abdić svoga oca Svecom, javno u brk novinarki reći ‘ko je tebi kriv što se ne baviš politikom’ kada ju je sirota medijska spisateljica priupitala za bogatu platu.

Ipak, jedan od njih je bio i ostao najiskreniji i zaslužuje našu pažnju. Jeste da je ‘papak’ i preletač ali to i nije nekakvo zlo u BiH jer je ‘sve po zakonu’ to dozvoljeno kao i zamjena nacionalnosti svake tri godine, ali je ogolio politiku do kraja. Riječ je o kandidatu SDA mafije Evelinu Bitiću kandidatu za opštinsko vijeće opštine Kakanj. Prije je bio u stranci za ‘stoposto bez BiH’ pa u DFu Komšića, PDA Mirsada Kukića, jednom se okušao i kao ‘nezavisni’ od svega i svačega, što je još jedan ogledni primjer ‘demokratije’ bh Izbornog zakona. To je ono kad ti kao ‘nezadovoljan sa svojom strankom’ odlučiš da si ‘nezavisan’ a i dalje zadržiš mandat i radiš za istu stranku, koja budaleština i bezobrazluk je samo manja od već oprobanih poznatih ‘kompenzacionih lista’, gdje možeš ući u Parlament ili postati čak premijer iako nemaš glasova ni za Mjesnu Zajednicu. Zato jer je svaka partija sebi to pripremila a zakon verifikovao da može ubaciti u vlast onog koga hoće, umjesto onog ko je na izbornim listama zaokružen.

* Ovaj tip Bitić je tako ove godine poručio zašto se kandidovao u SDA. Odprilike ovako : ‘ja ću krasti ali i vama dati’.

U originalu, na ovaj način, citiramo. “Odlučio sam se kandidirati na ovim izborima zato što želim da zaradim novac, nezaposlen sam i to je u ovo vrijeme i na ovim prostorima najbolji način da se zaradi, dakle da se bavim politikom i da tom prilikom zaradim novac. Iskreno vam kažem moj lični interes je na prvom mjestu, pa onda od vas ljudi. Ja ću krasti, ali ću dati i vama, dakle mora biti neka lova za mene ali će biti i za ostalu raju. Ovi to sad ne rade tako, nego rade samo u svoju korist. Suština je ako uzimate za sebe vi morate dati i narodu da bi vas narod volio, a vidite kakva je sad kriza u državi, neko krade, ali ne daje narodu i onda je narod bijesan”.

Ovdje se nema šta dodati niti oduzeti, već tome treba nazdraviti. Ili se ‘oduzeti’.

Bilježimo još jedna kuriozitet od izjave o ‘poštenju’ izabranika u vlasti iako nije uz ove izbore, tek da upotpunimo bh politički ugođaj. Izjavu je plasirao za drogu presuđeni kriminalac a član NiP stranke hadžije Konakovića Abdulah Iljazović koji je i pored takve izjave osvojio mandat za skupštinu Brčko Distrikta 2010. godine. Dakle, narodni slugani vlasti znaju šta hoće. Zamoljen za komentar u vezi svoje osuđivanosti za drogu, Iljazović je to pojasnio slikovito.

“Znam da sam zeznuo situaciju i ne mogu da pobjegnem od toga. Vjerujem da mogu da pokažem kako čovjek kada se okruži pravim ljudima može da uradi nešto što mu je bilo nezamislivo prije tri godine. Samo da se zna, kod mene je gram bio gram. Poštenje prije svega”.

* A mi se čudimo što nam je Ramo Isak ministar federalne policije a sin ‘kralj nargile’ poslanik u Parlamentu od čije ruke zavisi kompletna džavna vlast. Ili predsjednik suda BiH i direktor OSAe pod optužnicom a premiejr Novalić u zatvoru? ­’Ma hajte molim vas’ – da citiram najvećeg od državnih uhljeba gaziju Željka Komšića koji vih dana ispod narandžaste izborne jaknice dok obilazi bošnjačke vrleti kaže kako treba kampanju voditi bez mržnje i uvrede, dodajući kako nije uvreda nekoga nazvati ‘lopovom i ‘izdajnikom’. Tako ‘zlatni ljiljan’ odlučio.

photo : Evelin Bitić, kandidat SDA za opštinsko vijeće Kakanj, arhiv