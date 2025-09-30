ULAZAK U EU NA RATE – Put BiH u EU se svodi na lovu iz fondova, usklađivanje Reformske agende se zove ‘utvrđivanje kvote za raspodjelu džabice’ između posvađanih partnera u vlasti koju su utvrdili Bakir Izetbegović i Milorad Dodik 2016. godine u kafani ‘Barka’ …

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Bojana Krišto svečano je objelodanila da je konačno (treća sreća) usvojena Informacija o aktivnostima usklađivanja Reformske agende i Plana rasta te slavodbitno poručila a mediji prenose. ‘Put BiH ka EU se nezaustavljivo nastavlja’. Između redova, javila se Marti Kos komesarki EU koja je nedavno bila u BiH i molila bukvalno naše vlastodršce da konačno usvoje tražene stavke iz Reformske agende EU i takozvanog Plana rasta (?) : Marta, spremi cokule i dolazi ovamo, idemo na Maglić’.

Podsjećamo, komesarka EU je obećala da će, ako se ovaj dokument usvoji u znak podrške i priznanju vlastima BiH lično doći i popeti se na najveći vrh planine u BiH.

Ovaj Plan rasta (čega? love ili usvajanja dokumenata?) je već nekoliko puta odbijan na Vijeću ministara zbog čega su u EU od predviđenih para ‘sadake’ iliti bespovratne donacije već odbiti stotijak ili dvjesto miliona eura jer su predstavnici Republike Srpske odbijali glasati za taj dokument uz obrazloženje da se ne poštuje volja i zahtjev entiteta kod raspodjele sredstava. Sad su ‘promijenili ploču’, ne zbog želje EU komesarke da se popnena Maglić, već što su najvjerovatnije dobili ono što su tražili. Tako da će stići nešto love od planiranih skoro milijardu eura iz Plan rasta bespovratnih sredstava. O kojim parama ministar hadžija Dino Konaković kao o uspješnom ulasku u EU trubi već dvije godine, čim je pare ‘nanjušio’. EU je skontala na što vozi bh vlast pa pokušava parama privoliti BiH da ulazi u EU korak po korak, kad se već ne korača normalnim putem. Usvojite ovo, dobivate ovoliko, za ovo – daćemo toliko. Čista nagradna igra specijalno za BiH, jer se zna kako igraju’naši igrači’. Njima je još od nekadašnjeg krimosa Zlatka Lagumdžije premijera iz 2002 kada je tvrdio da smo već u EU, još uvijek ista mantra u planovima i akcijama.

Naravano, bošnjački mediji su to prokomentarisali uz Dodika kako i priliči. ‘Javio im iz Rusije da prihvate jer mu fali love‘, što je još jedna u nizu ‘pobjeda’ države’ a ne ide bez Dodika. Međutim tek kad ova usvojena informacija dođe do EU i kad se bude vidjelo šta je usvojeno, tek onda će biti jasnije dobivamo li ili ne dobivamo još ‘džabice’ a posebno koliko i kako ko dobiva. Šta će pripasti FBiH a šta entitetu i na koji način. Za sada usvajanjem informacije daje se naslutiti da Srbi u entitetu dobivaju ono što su tražili, inače ne bi prihvatili.

Sve se kod nas oko ulaska u EU svodi na isti princip. Još od od onog famoznog ‘historijskog dana’ kad je Bakir Izetbegović u restoranu ‘Barka’ juna 2016. potpisao ‘kvotu’ sa Dodikom pa ‘usvojena Reformska Agenda’. Bakir potpisao onoliko procenata od dobivenog koliko je Dodik tražio i čitavo vrijeme od tada pa do danas ta ‘kvota’ je glavni razlog za neusvajanje slijedećih dokumenata. Bošnjaci bi da zaobiđu Bakirov potpis a Srbi se na njega pozivaju.

Slavodobitni pjev predsjednice Vijeća ministara Borjane Krišto kako je ‘put BiH ka EU nezaustavljiv’ nakon usvajanja ovog dokumenta je bez obzira na Martu Kos sa Maglića sumnjiv i manjkav. Naime, nije samo potpisivanje Plana rasta nezaustavljiv put ka EU, BiH nije ispunila niz značajnih i važnijih dokumenata i zakona koje traži EU. No, za bh predstavnike u vlasti pare su jedino područje gdje se oni nakon natezanja i svađe mogu složiti.

Zato bi bilo najbolje kad nas toliko vole u EU i kad nas tako silno žele primiti u svoju familiju i kad znaju koliko smo osjetljivi na lovu, da nam odrežu i kažu koliko će mo milijardi dobiti ako odmah uđemo u EU.

Garantujem, da bi ušli u EU odmah. Može ono i ovako, ali će potrajati.

