DOVA ZA IVANU MARIĆ : poslije Reisa, dovama za kišu su se pridružili hadžije iz stranke NiP Dine Konakovića, federalni ministar za ljudska prava i izbjeglica ‘siromah’ Sevlid Hurtić, zvanično je na stranici opštine Kakanj dove naredio i načelnik, a svi zajedno su napali Ivanu Marić analitičarku iz ‘Naše stranke’ i zaboravili kišu koja, sad i da hoće prestati – ne može, dove su bile snažne i učinkovite …

* Jedan kratki a sočni satirični komentar analitičarke iz ‘Naše stranke’ Ivane Marić u povodu fetve Reisa Kavazovića ‘Ajatolaha građanske države BiH‘ da se dovom Bogu zaustave požari u BiH i dozove kiša, izazvao je salvu komentara i osuda, prijetnji i uvreda. Neće se lako Ivana spasiti osim ako se za nju ne pobrine isključivo i opet dovom Reis, kao što je ‘spašavao’ druge u sličnim naletima ‘patriotizma, vjere i domoljublja‘. Meta na njeno čelo se vidi iz aviona a čim su se u rasprave i osude uključili i zvaničnici bh vlasti, nema joj lako spasa.

* “Treba što prije patentirati ovu genijalnu ideju za rješenje klimatskih promjena. Pa jel!”- napisala je Marić na mreži X poslije najave dovljenja Reisa širom Bosne i postala je u trenu lovina spremna za odstrel. Uvrede i prijetnje pršte na sve strane, kakva sloboda govora i kakve budalaštine, zna li Ivana Marić u kojoj državi živimo i mi i ona? Prijeti joj se čak i krivičnim progonom zbog ‘povreda vjerskih osjećanja’, ‘uvrede uvaženog Reisa’ i za ‘izazivanja mržnje’.

Očigledno Ivana ne zna da živimo u ‘građanskoj i sekularnoj državi’ u kojoj je Ustav Kur’an i u kojoj se poštuju fetve Reisa više od najvišeg zakona države.

Tako će hadžije iz stranke hadžija (Dine Konakovića ministra za vanjske poslove i poslanika Aljoše Čampare) a kroz usta kantonalnog njegovog ministra Adnana Delića, onog što priznaje samo ‘naš Ustav’ po receptu kolege iz SDA i vijećnika opštine Starog Grada Adija Zahiragića (brata još čuvenijeg SDA kerbera Harisa Zahiragića) izjaviti kako je Marićka uvrijedila osjećanja, kako je takvom izjavom izrečena uvreda Reisu vođi i vjerskom poglavaru ali je time ‘povrijeđen i jedan od važnijih vjerskih obreda muslimana – dova, molitva koja ima duboko značenje u životima vjernika’, dova koja nije karakterističan samo muslimanima itd, itd..

* Novi evropski sako hadžije Konakovića predsjednika NiP stranke i njenih ahbaba u kojima je i minsitar Delić, nije ništa oduzeo od onog njegovog rigidnog SDAovskog, stoga sasvim jedna od brojnih ‘normalnih’ reakcija dolazi iz pravih usta. Po ovom vjerniku ministru Deliću je slijedeći ‘naše tradicije’ dozvoljeno i ženu svaki dan šamarom ‘malo podsjetiti’ gdje joj je mjesto u životu, tako piše u ‘našem Ustavu’ kao što je Zahiragićima najnormalnije da ‘žena mužu prere noge u lavoru’, kako nam po ‘fejsu’ citiraju ‘naš Ustav’, jer i to discipliniranje ‘za svaki slučaj i unaprijed’ žene je ‘naša tradicija’.

Iako je razlika između onog ‘malo je opaučiti po obrazima’ do ‘roknuti ženu‘ čim ti se digne ona muška stvar – neznatna, nama koji ne vjerujemo previše u te razlike ostaje da se čudimo otkud ovolika ubistva žena u BiH a vlast ne reaguje. A, evo vidimo da smo u krivu, vlast reaguje, javlja se i živa je. Posebno je živahna kod uvođenja šerijata u propise u FBiH a najživahnija u Kantonu Sarajevo, o čemu smo više puta pisali. Uz odluke o udaljenosti kafana od džamija, o skraćenju nastave djeci uz Ramazan, uz odluke o odlaganju ispita studentima u vrijeme Ramazana ili petkom od 12 do 2 PM i slično, gdje se vidi kako i koliko u BiH vrijede ‘vjerski osjećaji’ muslimana. Oni drugi nečiji osjećaji su u skladu ‘naše tradicije’ : nebitni su. Kao u Sarajevu i opština Kakanj je na zvaničnoj stranici dala i ispisala molitvu Reisa za kišu, sad se očekuje da to odrade i druge bh zajednice zajedničke i sekularne države, i to što prije jer može ubrzo ugrijati. SDA načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević je otvorio put ka rješenju problema.

* ‘Našu tradiciju’ je u trenu prepoznao i federalni ministar za prava izbjeglcia u BiH Sevlad Hurtić, jedan od najbogatijih bh ministara, odmah iza Rame Isaka, nekadašnji ministar u vlasti Republike Srpske. Uskoro će se oglasiti i njegova zamjenica Duška Jurišić, i ona ima običaj da se miješa u svako ugrožavanje ‘vjerskih osjećaja’muslimana. Hurtić je sve u stilu one izreke od nepoznatog autora ‘čuvaj se siromaha koji se obogatio i seljačine koja je postala šef’, kao pošteni vjernik i čuvar osjećaja svoj glas opisao ovako.

“Mi koji vjerujemo u Božiji kadr znamo šta je dova. Poruka za Ivanu, juče smo učili dovu za kišu, danas se ona spusta na Bosansku zemlju. Amin”.

* I bi kiša, i spasi ‘ispucalu bosansku’ tj.samo bošnjačku zemlju’, baš onako kako je izmolio Reis sa jaranima, međutim sunce i vrućine udariše na hrvatsku i srpsku ‘ispucalu nebosansku zemlju’, gori opet oko Dinare, gori u Hercegovini. Međutim, šta nas briga, ‘mi smo svoje odbranili’ skupa sa Reisom, ministrima i sa Helezom i helikopterima. Eno im Srbije ili hrvatskih kanadera, nego. Ili, neka se i oni mole. Brže je i efikasnije.

* No, molitva ministar Hurtića i njeno pravdanje ima najviše smisla i najjača je. Da nije bilo njegovih dovljenja i vjerskih osjećanja, danas bi se Sevlid Hurtić braneći državu mrcvario sa crijevima i pumpama ili lopatama, te sa štampanjem knjiga za našu djecu po našoj istoriji, ovako : samo izgovoriš ‘kišni šehadet’ i eto munja i gromova, jebeš helikoptere ili nepostojeće kaandere.

‘Sto mu gromova’, ta molitva je zaista nešto posebno. Sevlid Hurtić je u svoj imovinski karton (kurton) upisao pošteno stečene imovine do 13 miliona KMa a koliko je izostavio, to zna on i Onaj Gore kojem se moli. Tako vidimo da ministar ima pet stanova u BiH vrijednih 1,4 miliona KM, tri kuće u BiH vrijedne 1,6 miliona KM, zemljište u BiH od 10.000 maraka, poslovni prostor procijenjen na 60.000 maraka. Hurtić posjeduje i devet garaža vrijednih 230.000 KM, te imovinu u Stocu, vile i kuću sa bazenima, ali svakako je najvrijednija njegova firma “Nam” d.o.o. (na bosanskom to bi odprilike značilo ‘nešto što se ne može nikako kupiti novcem’) procijenjena na čak 10 miliona KM. Od koje godišnje oprihoduje više od 630.000 KMa. Firma posluje uglavnom sa državom jer kad si vjernik onda nema ‘sukoba interesa’, imaju samo naši tradicionalni interesi za lovom a bez sukoba, pa grabi i uživaj. Kao kod Rame Isaka i ostalih. I moli se. Firma inače ima jedino pravo da printa udžbenike za škole na području Federacije.

* A šta preostaje Ivani Marić i da li će ovi napadi na nju od ‘partnera u vlasti’ ugroziti vlast ‘trojke’? Jok, ‘kaki brale’, oni su tu u simbiozi benefita i fotelja, tako treba posmatrati i ove napade na nju i ‘žestoke reakcije’ njene stranke u njenu odbranu. Ugrožena je samo Ivana. Ali, ponovićemo, nju može spasiti samo Reis i to posebnom dovom, jer je ona ‘zgriješila Bošnjacima’ prije ove kiše i požara. Što joj je veći ‘grijeh’ od ‘ismijavanja Reisa’. Naime ona je na jednoj panel diskusiji u EU u Londonu 2018. govoreći o nacijama u BiH i Bošnjacima izjavila ‘To je nešto novo što su oni izmislili samo da imaju nešto, ne samo muslimani’ i to je po državu opasnije od kiše i molitve.

Ništa drugo joj ne može pomoći osim da je ‘primi Reis’ u svoje dvore na Kovačima gdje kao iranski Ajatolah prima svakoga, uključujući i posebno njih-strane ambasadore i diplomate te predsjednike, i da kao onomad kad je primio profesoricu dr. Sabinu Silajdžić, nakon što su je umalo ubili prijetnjama, psovkama i medijskim čerečenjem zbog njene izjave o 9. januaru i referendumu o nezavisnosti BiH, primi i Ivanu. Od tog ‘prijema’ Sabina je ‘na mjestu rahat’ a umalo je strpali u ludnicu ili koknuli.

Zato Ivana, ako hoće da preživi i ako misli o(p)stati u državi u kojoj su vjerska osjećanja muslimana istaknuta u čl. 1 ‘našeg Ustava, mora na Kovače.

* Kiša u FBiH, poslije ovolikih dovljenja čak i da hoće ne može stati, molitve su bile previše snažne i učinkovite. Malo se čak i pretjeralo ali Božje kišno milosrđe je tu da dadne oproštaj. Sad će ‘ispucala bosanska zemlja’ biti i poplavljena pa će mo se onda moliti za sunčeve zrake, samo nek’ se moli. Ostatak ‘nebosanske zemlje’ neka se bori sa helikopterima ili kanaderima, ko im je kriv kad se ne razumiju u ekološke klimatske probleme.

photo : Adi Zahiragić, vijećnik u opštini Stari Grad Sarajevo, objava na facebook profilu, arhiv