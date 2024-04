Kaže tumačenje Svete Knjige muslimana na jednom mjestu ‘ko oponaša druge, njima pripada’. Čiji je onda Sanin Musa, profesor, vehabija i vlasnik političke vjerske partije u BiH ‘Vjera. Narod. Država’ kad se slika i pokazuje tri prsta?

Ovo sa prstima i pokazivanjem istih postaje tema za neki diplomski ili doktorski rad a onda po bh inerciji dobar materijal za knjigu koja se oglasi važnom i krene biznis. Svjedoci smo da svaki dan ‘isfrci’ po jedno takvo ili slično štivo, nepismena Bosna je prepuna ‘pisaca’, ‘spisatelja’ i ‘književnika’, a džamije i islamski centri kao vakuf knjižna pijaca gdje se trguje i zarađuje.

Stara teorija o Srbima i njihovim kurčenjem sa tri prsta odavno je pala u vodu, svako ko zna upaliti PC može naći čiji je to ‘izum’. Srpski nije sigurno i nije ni četnički već naprotiv : ustaška kopija prstiju Ante Pavelića koju je opet on drmnuo od nekog drugog. Hrvati su se kad su Srbi ukrali njihov patent, jer ne mogu i nesmiju biti kao ono – prestrojili na ‘V’ pobjednička dva, Srbi u ime Oca, Sina i Svetog duha ostali na broju tri (­nestašni ministar bh sigurnosti Nešić, Dodik i skoro svi ostali Srbi na Planeti) – a muslimani kao po običaju ni tamo ni ‘vamo. Jedni koriste samo jedan i to kažiprst u prijetećem položaju ‘dušmanima’, svima osim ‘svojima’ (Bakir Izetbegović, Zahiragić, sve hodže, Reis i bulumenta internet vehabija pa i nekakav Muderris mudžahedin bivše ArBiH), ili u položaju stavljanja masti u hemoroide, drugi kao ‘Muslimanska braća’ (Bakir Izetbegović opet, brat Erdogan) koriste četiri, dok ima i onih muslimančića koji kao i nebraća Srbi baštine tri prsta. Samo palac ne dolazi u obzir, ruke i tijelo su u domoljubnom položaju na mjestu raskoračeno i stabilno’ a ne kao u onom agresorskom iznad glave.

Tako vjerski i državni predavač na Fakultetu Sanin Musa, vehabija, mahalaš sa beretkicom ideologa Alije na glavi i huškač po sarajevskim ulicama te vlasnik političke bh partije ‘Vjera.Narod. Država’ koristi kao i Srbi tri prsta bez kažiprsta. Tako smo i mi, neka čuju Srbi i ministar sigurnosti dobili svoje troprstaše. Da se i mi imamo čime prepoznati.

Iako u Kur’anu Svetoj Knjizi muslimana koja se tumači kako se kome ćefne i zatreba kao Dayton što se tumači, stoji da „Ko oponaša druge, njima pripada!“, Musa i njegova ekipa ‘čuvara Bosne’ nehaju za tim hadisom, hoće da budu originalni muslimani, uprav onakvi kako je mudžahedine i vehabije opisao nekadašnji Reis ‘Hižaslav’ Cerić. I, naravno, našli opravdanje, u toj Knjizi ima opravdanje i tumačenje za sve što vas zanima, samo pusti volju i maštu. Jer, tamo se broj 3 pominje trideset puta, ali zna se kako i na kojem mjestu. Klanja se najmanje tri puta dnevno, po potrebi pet ili sto puta, uz Bajram se tekbira i kliče tri puta, na sahrani iliti dženazi se tri puta oprašta umrlom, tri puta se ispira nos, tri puta pije voda i isto toliko se uyme hurmi uy iftar i da ne nabarajam dalje, evo najvećeg razloga zašto je Musa postao troprstaš. Poslanik je, kaže jedaan ulomak i hadis, poslije jela koje se uzimalo rukama i prstima oblizivao upravo ova tri Musina prsta. Mislim, svoja, njegova. Govoreći : ‘ima da se pojede i komad koji vam je ispao, samo malo otpuhi prašinu. Da ništa ne ostane za šejtane’ zvani đavoli.

Musa je zato, budući da se voli oblizivati poslije dobre hape odabrao upravo ova tri prsta sa kojima jede. Ukusno sa korisnim. Troprstaš a ne liči na Srbe. Vjeruje u jednog a pokazuje ravna tri Boga.

Prava je sreća što Poslanik poslije jela nije polizao jedan prst, i to onaj kažiprst kojeg muslimani poturaju u svakoj prilici. Znate i sami zašto, ne moram sve reći.

Kao što ne mogu smisliti vehabiju bez brade ili sa normalnim nogavicama tako isto ne mogu zamisliti profesora kako zadovoljno cucla kažiprst, kad god vidim taj prizor kod bilo kojeg pokazivača ovog najekstremnijeg ekstremiteta ruke, svašta mi padne na pamet.

photo : profesor, vehabija i predsjednik političke partije Sanin Musa sa svojim pratiocima, arhiv