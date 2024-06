I smrt može da bude ‘zabavna’ i poučna, dokazuje Elzina Pirić : Obična raja je ubijeđena da su Bogovi nevidljivi i da sa nama upravljaju sa ‘nepoznate lokacije’, međutim oni su tu, u parlamentarnim klupama, u foteljama vlasti …

*** Svojevremeno će šefica stranke ‘Laburista’ Elvira Ljilja Abdić mrtva-hladna izjaviti kako je njen otac Fikret Abdić Babo ‘svetost’. Bilo je to decembra 2018. kad je slavna kćerka još slavnijeg oca procvrkutala.

‘A On je, Fikret Abdić, sve ono što oni nisu’, on je sve ono što zna i može’, oni posežu za njegovim idejama, djelima, njegovim imenom, njegovoj slavi, časti i SVETOSTI’. ‘Oni’ su pretpostavljam da znate, politički protivnici stranke Fikreta Abdića i familije koja od 2016, neprikosnoveno i ‘božanski’ vladaju i upravljaju opštinom Vel. Kladuša.

*** Skoro u isto vrijeme, u vrijeme izbora-kad se Bogovi i Poslanici najviše ukazuju među nama, kada siđu među raju da joj pomognu – i Bakir Izetbegović je javno obznanio svoje ‘božanstvo’. Pored oca Alije, on je umjesto Boga prepoznao njegovog glasnogovornika Poslanika, u liku i djelu brata Erdogana, predsjednika Turske. U izbornom zanosu kao podršku Tayibu bratu u izborima u Turskoj, Bakir-Sin Velikog Oca čiji Ćaća je također u BiH i među Bošnjacima posebna vrsta ‘božanstva’, idolopoklonstva i ‘šehitluka’, svoj će susret sa Poslanikom opisati ovako.

‘A kad vam Bog takvog čovjeka pošalje imate obavezu da ga pomognete, da budete na pravoj strani, da prevagne prava strana, to su vaši glasovi, Turaka iz Europe. Budite uz svoga lidera, budite uz Tursku, budite uz pobjedu”.

*** Bogovi su odavno otpočeli brigu o nama, odmah po raspadu Yugoslavije, o državi i svemu što ide uz to, i iako praktikujemo monoteističku religiju po kojoj priznajemo samo Jednog i Jedinog Boga a ne više Njih (ima i takvih koji su podijelili životne i zemaljske resurse u nadležnost više Bogova), za divno čudo i mimo svakojake logike, u BiH i u Regionu se Bogovi razmnožavaju. Zahvaljujući pameti, mudrosti i hrabrosti poslanice u bh Parlamentu SNSD stranke Sanje Vulić, 2020. smo dobili još jednoga, Milorada Dodika.

Ova vesela, nestašna i preskupo plaćena političarka je uz otkrivanje svoga Božanstva, otišla i korak dalje, hoću reći niže. Došla čak do mrvog Tite. Juna 2023, bilo je ovako.

‘Što se mene lično tiče, za mene Milorad Dodik ne da je Tito, on je za mene Bog i ja nemam potrebu da se pravdam bilo kome. Što se nas tiče u Republici Srpskoj, za nas je Milorad Dodik više od Tita..‘

Što se mene tiče generalno Sanja je pogriješila jer je po sopstvenoj izjavi Dodik samo ‘originalni klon’ ali neka joj i Dodiku bude po volji, suštinski nije puno omanula. Daleko manje od Dodika, jer klonova njegovog tipa su pune parlamentarne klupe.

*** Osuđenik za ratne zločine u bh ratu Dario Kordić je svoju titulu ‘sveca’ dobio sa prave adrese, od Katoličke crkve, u očima Islamske Zajednice BiH iako nema zvanične fetve ‘tu je negdje i ‘šehid Alija’, Pravoslavna crkva ima također svoje ‘mučenike’ i svece’ iz zadnjeg bh rata. Nije isključeno da se uskoro u BiH na listu Bogova upiše i ‘naš’ Ramo Isak’ ministar FUPa, ili proglasi u najmanju ruku svecem ili Poslanikom ako ne Bogom. Proces je u toku, ali ima više kandidata, biće to težak posao.

*** No, najviše od naših ‘vidilaca’ u bh Parlamentu je otišla Elzina Pirić, bh parlamentarka i sadašnja šefica važne Komisije za izbor i imenovanja u Zastupničkom Domu Parlamenta, inače članica stranke PDA od jučer umrlog Mirsada Kukića. Predstavnica tranke koja je nastala isključenjem Kukića iz SDA i čiji je predsjednik sam bio do 2022. godine. Ona je učinila ono što do sada niko nije, čak je i smrt svoga ‘predsjednika’ Kukića iskarikirala i dokazala da ovaj prirodni proces zna biti i zabavan. Uz govor u povodu smrti Mirsada Kukića svoga ‘predsjednika’, u zanosu je rekla mnogo toga, pročitajmo.

“S druge stane, on je u ljudima vidio samo dobro. Ja sam znala vrlo često kazati: Dragi predsjedniče, ti k’o Bog. I njemu nedostane nekad oprosta, jer ne može se sve praštati. Ali, Mirso je sve praštao. Opraštamo se sa simbolom naših Banovića, rudnika, ali i Bosne i Hercegovine”.

Mirsad je imao po Elzini više osjećaja za ljude i Banoviće te za BiH od Boga, po njoj proizilazi da ga je zato i uklonio, neda se miješati u Božje poslove.

Inače, Kukić je od strane iste persone proglašen Bogom znatno ranije, ovo je bila samo postmortum verifikacija. Tako će ova parlamentarka prije nekoliko godina dovesti svoje ‘božanstvo’ i Banoviće na sve stranice humora i zajebancije, na ovaj način, pozivajući se na majku Kukića Mevlu. A stvar pravo ozbiljna.

“Banovići selo ne mogu pripadati nikome, osim srcu Mirsada Kukića. Mirsad Kukić je lider u Banovićima. Samo je jednog Bog poslao s neba nama. Pogledao nas je davne ’58 i usijalo je sunce u Banovićima. Tog dana Mevla je rodila Mirsada Kukića i nijednog više”.

Eto, Bog ga dao i Bog ga uzeo, opšte pomračenje u Banovićima i u BiH.

Molim da se ovo uvaži, to je rekla Elzina, ja samo prenio, nema namjere da se bilo čime povrijedi ničije pravo na smrt.

Ali ima ovoga. Ako se nastavi lista i niz Bogova i ‘božanstava’, neko će morati reagovati. Ili On lično ili vjerske dobro uštimane firme, ovako nema smisla. Monoteizam će se raspasti a samim tim i pravilo svih bh političara ‘Ja se samo Allaha/Boga bojim’. Ako ni zbog čega drugog a ono zbog činjenice da se ovako ruši mit o besmrtnosti Bogova.

photo : Elzina Pirić PDA stranka, arhiv