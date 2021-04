Fikret Abdić je ‘korak ispred drugih’ a po inovacijama u stolici načelnika Opštine čak i ‘tri koraka’. Za rekord Guinness-a!

Fikret Abdić je živi dokaz da je u Bosni zatvorski staž najbolja preporuka za državnu ili opštinsku funkciju. To je uostalom u BiH ‘normalna pojava’, od Alije Izetbegovića do današnjih dana.

U državnoj vlasti skoro da se ne može naći nijedan ‘nosilac državne funkcije’ od BH Predsjedništva pa naniže a da nije bio u zatvoru ili da mu se nije ‘sudilo’. Povelik broj je onih koji su do podne u Sudu ili Tužilaštvu, popodne u svojoj državnoj stolici.

Međutim, on je u skladu sa sloganom njegove stranke, Stranke Laburista BiH – zaista ‘korak ispred drugih’, ma šta korak, čak ravna tri. I unikatan je ‘primjerak’ bh političara.

Poslije afere ‘Agrokomerc’ 1987. pravo iz zatvora uletio je u stolicu bh Predsjedništva.

Poslije zatvora u Puli, gdje je izdrža(va)o kaznu za ratni zločin, Hrvatska, na lokalnim izborima 2016. pobijedio je u utrci za načelnika Opštine Vel. Kladuša, nakon pritvaranja juna prošle godine i izlaska iz pritvora, po drugi put je postao načelnikom Opštine, obnovio mandat. Obnavlja zatvore i mandate.

No, dobro, to sa zatvorom i sa funkcijom i nije neka bh specifičnost, to smo već rekli. Mada je kod Babe malo frekventnija. Ima Babo još toga.

U njegovoj kandidaturi za prvi načelnički mandat 2016, za razliku od ostalih kandidata na bh političkoj sceni, njemu kampanja uopšte nije ni trebala. Bilo je dovoljno da se uslika i da postavi jedan-dva bilboarda i eto stolice. Tako je i bilo.

Nije morao trošiti pare na kampanju i organizaciju, ništa pojašnjavati ili obećavati, dođe mu sve isto. Čak, u prednosti je : nije ništa obećavao ne mora ništa ni ispuniti. Dobro, on je obećao ponešto, kao otvaranje javnih kuhinja po svim Mjesnim Zajednicama, obećao je navesti šta su i kako su radili nekadašnji prvaci DNZ, njegove bivše stranke, poslije nismo ništa čuli o tome (što se pokazalo ispravnim jer evo, ove godine su se ‘slizale’ stranke DNZ i Laburisti, skupa su u vlasti), obećao je blagostanje, obećao je borbu protiv nepotizma i snažan razvoj privrede, opet ništa nismo vidjeli ali to nije smetalo nikome pa ni njemu da po drugi put postane načelnikom.

Jer on je ‘korak ispred drugih’, kaže slogan njegove zadnje partije, koju je zavolio a kleo se u DNZ. Prije toga zaklinjao se u Bošnjačku stranku, poslije nje u SDA, preko koje je ušao u bh Predsjedništvo na prvim ‘demokratskim izborima’ u BiH.

Da je ispred svih, dokazuje i ovaj podatak. On je jedini načelnik u BiH koji živi i stanuje na području druge države a vodi Opštinu u susjednoj mu državi BiH. Nešto slično kao podpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić koji stanuje u Tuzli a na posao dolazi u Banja Luku. Naravno, povremeno kao i Salkić, zapravo vrlo često povremeno.

Ni u prvom mandatu a ni u sadašnjem obnovljenom, Fikret Abdić nije uspio dobiti povjerenje opštinskih vijećnika u redovnoj proceduri za opštinski budžet, oba su proglašena njegovom odlukom. Ovaj drugi čak iako se u vezi budžeta vodi krivični postupk u Sudu u Bihaću, kada je juna prošle godine uhapšen pred izbore pa pušten u dan izbora, opet je sam proglasio.

No, ni tu nije kraj čuđenju. Abdić je ovaj drugi po redu budžet proglasio aprilili, 1. aprila, iako je situacija daleko od šale, i to by skype. Dakle, na daljinu i preko malog ekrana. U zadnji minut, jer 31. marta je istekao rok za utvrđivanje budžeta.

A budžet kao ‘kuća’, preko 16. miliona KMa. Poređenja radi : u vrijeme mandata Huseina Delića, sadašnjeg savjetnika Abdića, budžet Opštine je iznosio par miliona KMa. Napredovao nam budžet od 2002. I Delić.

Ima toga još što ga čini drugačijim i ‘korak ispred’.

U Opštinu je zaposlio svu familiju. Sin mu je savjetnik, jedna kćerka savjetnik i poslanik u US Kantonu, druga predsjednica partije Laburista i predsjedavajuća Opštinskog Vijeća, zet mu je poslanik. Ne može to svako.

Ali ono najnovije, funkciju načelnika ne obavlja na daljinski kako je to predviđao Rifat Dolić, prije nego će se DNZ učlaniti kod Babe u Opštinu ponovo, nakon ovih zadnjih lokalnih izbora 2020, već – preko punomoćja. Naime, nakon hapšenja juna prošle godine Abdić je fino kod Bilježnika opunomoćio ne jednog, već ravno tri zamjenika načelnika da umjesto njega potpisuju i odlučuju.

Mislilo se kad izađe iz pritvora da će on nastaviti svoj posao, ali jok!

Oni i dalje umjesto Babe vode Opštinu, Babo je u Hrvatskoj. Koliko ga nema u Opštini, kad je zadnji put odjezdio ‘niz Balčinu’ (Ulicom Ibrahima Mržljaka prema granici Maljevac), je li odsutan zbog corone ili zbog godina, da li je vakcinisan, u karanteni, ko će znati, ali zadnja vijest govori kako zamjenički opunomoćeni načelnici vode opštinu umjesto Babe danima i mjesecima. Babu vidimo povremeno na televiziji, hoću reći na screen zastoru. Možda Opština uštedi na dnevnicama? On se tako s vremena na vrijeme javi by skype za javnost, ostalo se sve dogovori telefonom. Sa sinom Ervinom. Njegov sin je pored savjetničke uloge, jedan od zamjeničkih opunomoćenika načelnika. Sa adresom stanovanja također u Republici Hrvatskoj… tako da Babo sve zna i sve vidi. I sve čuje iz prve ruke.

I može ako mu se ne ide na posao (njemu Ervinu), i on da opunomoći nekog trećeg, ako mu to padne na pamet. (Dakle, onaj velikokladuški trač iz 2016. godine da će Ervin Abdić umjesto Babe biti načelnik Opštine se potvrdio).

I, da, jedini načelnik u BiH sa kojim niko u BiH od zvaničnika ne kontaktira niti koordinira je Fikret Abdić. Niko. Od US Kantona do Sarajeva.

I opet sve fercera. Sve preko punomoćja. A o tome ni riječi na privatnoj stranačkoj internet televiziji marke ‘Arijan’ njegovog unuka iz Rijeke koja nam je danima otkrivala sve tajne porodice Abdić i njihovog decenijskog progona, u vrijeme izbora.

Zar to nije korak ispred? Jašta je. To je i za Guinness-a.

photo : Abdić Fikret Babo, održivi kontakt sa Opštinom u kojoj je načelnik, arhiv