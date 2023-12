Muhamed Mahmutović ‘pisac’ i progresivni bošnjački nacionalista i islamista : ‘poserem se na evropski put’

‘Bošnjački Breivik’ Muhamed Mahmutović rodom iz seoceta Krakača kod Cazina inače ‘bošnjački pisac’ kako se sam prozvao, živi lagodno na dvije adrese. U Švedskoj kao emigrant sa pasošem te države, u Sarajevu gdje je prije par godina kupio kuću kao ‘osviješteni Bošnjak’. Ovu kuću je renovirao i dogradio mimo bh propisa kao i njegov mentor ‘Hižaslav’ bivši Reis Cerić kuću otetu od ‘Hidrogradnje’ i odmah se posvađao sa komšijama, a što je sve ‘uživo prenosio’ vrijeđajući inspektore, međutim nadogradnja će se ozvaničiti u to nema sumnje, država uvijek nagrađuje one koje Islamska Zajednica štiti.

Medijski nadimak ‘Bošnjački Breivik’ ovaj mezimac bivšeg Reisa ‘Hižaslava’ Cerića (koji je skupa sa dr. Feridom Muhićem komunistom koji je postao ortodoksni Bošnjak i vjernik i brojnim hafizima uglavnom recezent njegovih ‘knjiga’) i sadašnjeg hodže Kavazovića te hadžija koji je hadž obavio parama IZ BiH doniranim od ‘Kralja Harema’ je dobio po poznatom norveškom teroristi Anders Behring Breivik-u, budući da u svojim knjigama kojih je, sakupljajući ‘ratne priče’ i žalosne sudbine majki po džematima izbiflao u dvije godine više nego Tolstoj za čitav svoj život, otvoreno i jezikom teroriste zagovara ‘tajne likvidacije svih onih kod kuće i u dijaspori koji rade protiv interesa Bošnjaka’ (tako mu se i zove jedan od ‘romana’), dok javno promoviše ‘knjige’ sa vehabijama i njihovim udruženjia po Sarajevu i širom BiH po džematima. Ove njegove ‘spisteljske ratne priče’ u formi knjige džematlije kupuju, ‘bismillah biznis’ se uvijek isplati.

Prava je šteta što je propao pokušaj hodže Senada Šepića nekadašnjeg ‘akademca’ SDA i bh parlamentarca da Muhameda ugura u bh Parlament. Bio ga stavio na izbornu listu svoje stranke, srećom po državu ‘ispušili’ i Šepić i Mahmutović. No ‘Breivik Muhamed’ je i dalje po zadatku i na zadatku.

Na svojoj web stranici ‘senzor.ba’ (koju je okitio hadžijskom titulom na ‘malom hadžu’ kojeg je obavio sa suprugom nedavno) o kojoj smo već pisali, bošnjakuje do besvijesti, prijeti i sije mržnju nacionalističkim islamističkim tekstovim i postovima, podstiče na rat i osvetu, crta mete na čelo neistomišljenicima, postira rasističke komenatre, kao što je nedavno uz sliku neke Bošnjakinje u hidžabu koja je zagrlila Cecu ili njenog sina poprilično ovoj djevojci zagorčao život, a on objavivši sliku zatražio komentare …

Iako u ‘impressumu’ stranice koju mu je jedno vrijeme vodio i sarajevski advokat osuđen za korupciju i zlouporebu navodi kako nije ‘ničiji’ već ‘drugačiji od ostalih i nezavisan je medij’, zna se i vidi se ‘čija je ova štetočina Mahmutović. Web stranica je pravi podlistak slične internet sraone (Bošnjaci.net) gdje je godinama ‘pisao kolumne’ i pravo je ruglo i medija i Muhameda. Islamističke teme su dominantnije nego na web stranici bilo kojeg vehabije ili radikalnog hafiza a glavna mu je mržnja prema Srbima i Hrvatima u ‘multietnikoj i zajedničkoj državi’. Pozitivne priče su džamije, džemati, Hamas i učači Kur’ana, ne izostaje nikad bezobrazna kritika bh vlasti bez Reisa i Bakira, uskoro možemo očekivati daga primi u dvore u Vijećnici Benjamina Karić i da mu za ‘zasluge’ uruĆi zlatnik Sarajeva.

Prije neki dan je na fonu Bošnjaka i IZ BiH kojima smeta Nova Godina, Djed Mraz, svinjetina u Sarajevu i sve što asocira na zajedništvo, prenio post ahbaba sa bh ‘Abraš Media’ grupe i nekog jarana iz Švedske sa face profilom ‘Progresivni Bošnjak’, sa foto-montažom koja je nacionalistička kakav je i sam Muhamed. Krivnju (ali i zadovoljstvo što Benjamina Karić neda vatromet uz Novu Godinu, jedino zamjerka ide na to šo umjesto za pse lutalice ušteđene pare ne du za Palestinu) zbog postavljanja jelke u Sarajevu zadokumentovao je nepismenim naslovom na bosanskom ‘Pojačati multietničku sliku do daske ili nas nejma‘ uz tekst ‘progresivnog Bošnjaka’ koji glasi bez ispravki : ‘multietniĆki duh Sarajeva ove godine mora biti pojaĆan krmkom na Ćaršiji inaĆe nikad nečemo stiČi Moldaviju’. Ispred grupe mladih koji piju se okreće prase a u pozadini su crkva, katedrala i džamije.

Dalje ne treba komentarisati.

Veći je ‘krmak na Ćaršiji’ Muhamed od ‘progresvinog’ Bošnjaka. Dokaz više da živimo i pravimo islamsku teheransku državu, kakva kukavna Evropa. U jednom od ranijih tekstova hadžija Muhamed put BiH u EU u naslovu na muslimanski i čist način pozdravlja ovako. ‘Poserem se na ‘evropski put’.

Dakle, ne kaže se više otkud ‘krme u Teheranu’ već otkud u Ćaršiji. Stiglo iz Švedske.

photo : montaža ‘progresivng Bošnjaka’ i ABRAŠ media grupe, arhiv