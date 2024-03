Načelnik opštine Ustikolina Foča Mujo Sofradžija je slavan iako nije ispunio izborna obećanja, a teško bi se kao ratar-načelnik oženio da nije postao načelnik

– Mujo Sofradžija je postao medijska zvijezda čim se kao zemljoradnik kandidovao za mjesto načelnika opštine Ustikolina/Foča i pobijedio 2021. godine. Čulo se tada za njega ihahaha, a onda se opet pojavio u medijima kada je najavio prošle godine istjerati iz vojne kasarne privatnike koji ne samo da su okupirali ovu ‘neperspektivnu imovinu’ oružanih snaga BiH a za njih itekako perspektivnu već im je opština plaćala i struju, vodu i ostale komunalije. Međutim, kad se ovih dana oženio tek je to u našim novinama postala vijest dana. ‘Oženio se najpoželjniji neženja Mujo Sofradžija’. ‘Načelnik stao na ludi kamen’… Kopiranja su išla brzinom munje ‘ludog načelnika’ koji je kao ‘nezavisan’ iako tajni podržavalac NiP stranke uspio odnijeti pobjedu kandidatu SDA.

– Mujo je odsada pa nadalje i u buduće popularan, a njegova ženidba je popraćena i veseljem i muzikom kuma Seje Brajlovića poznatog mesara i kafedžije iz Sarajeva, poznatog također po medijima više nego je to normalno, međutim sve to i ne bi bilo zanimljivo da nema nekih činjenica koje smo u opijenosti ovakvim bizarnostima namjerno ispustili a vežu se za Mujina izborna obećanja. Prije toga treba reći da je opština Foča/Ustikolina jedna od najmanjih i najnerazvijenijih opština u BiH, nastala u postDaytonskom crtanju karata, kada su bh mudraci skupa sa srpskim i hrvatskim jaranima ucrtavali unutarnje granice i krčmile zemlju na atare u kojima će vladati. Tako je ona ‘prava’ i nekadašnja Foča postala Srbinje a dio ‘sa Bošnjacima’ dobio opštinu Ustikolina/Foča. Sukladno tim crtežima dobili smo sadašnju Mujinu prćiju-opštinu koja ima 1,200 stanovnika i koja se uglavnom bavi poljoprivrednom i vrlo malo preradom gipsa u jednom pogonu. Klasično selo je postalo Opština koje osim zgrade opštine i džamija te napuštene od vojske kasarne nema ništa drugo. Sofradžija je u izbor ušao kao ‘nezavisni’ uz pomoć NiPa Dine Konakovića i kažu te 2021 ‘nadmoćno pobijedio’. I to ovako : osvojio je 26% glasova birača ili u brojkama 246 glasova.

– Ovakvih ‘jakih’ opština pa i mnogo ‘jačih’ u BiH od ukupnog broja od 143 koliko su ih nagurali cratnjem i dijeljenjem ima na pretek. Tako imamo opštinu sa ‘ravno’ 79 stanovnika (78 su Srbi ostalo Hrvati), zapravo selo bez table i oznake a zove se Istočni Drvar, koja je ‘pripala’ Srbima. Onaj nekadašnji Drvar su uzeli Hrvati iako ih tamo ima koliko i prstiju na nogama i rukama, ostalo su Srbi i dvoje-troje Bošnjaka. Načelnica ovog sela-opštine dođe tokom sedmice u MU i ‘odradi’ šiktu, kabinet ima u Banja Luci. Njena prednost je što zna svakog glasača kao i Mujo Sofradžija što izbore svakih par godina čini mnogo zanimljivim, i ima puno kandidata. Istočni Mostar kojeg je istrgovao Karadžić ima 257 stanovnika (gore-dolje), Opština Kupres također napravljena da zadovolji Srbe u pregovorima ima 300 stanovnika, pa onda recimo opština Petrovac ima 361 građanina, Dobretići su prepuni sa 1,624 stanovnika, Istočni Stari Mostar 1,131, opštin Jezero 1,144, Krupa na Uni 1,599, Pale imaju ‘oko’ 1,000, opština Trnovo 1,502 građanina stanovnika, dok opština Berkovići i opština Bosansko Grahovo broje malo više – svaka po 2,000.

– No, vratimo se svadbi Muje Sofradžije budući da je planetarno poznat po tome što je prijepodne u Opštini a popodne na traktoru, kombajnu ili na pijaci gdje prodaje svoje proizvode koje proizvodi na svojoj i zemlji i zemlji u najmu od opštine. Zato što je svadba povezana sa njegovim izbornim obećanjima. Naime, Mujo je rekao da će se oženiti ‘kad uvede red u Opštini’, međutim mlada koja je baš onak mlada u odnosu na načelnika (jebiga, svi vole mlade koke pa i Mujo, a mlade koke vole funkcionere) zbrzila je njegovu odluku pa je prekršio obećanja. Naime, u njegovoj opštini kao i u svi ostalima nered i ‘stanje’ još nisu sanirani. Još mu osoblje i poslanici rade onako, kao ‘na crnno’, ne uplaćuju im se dvije godine doprinosi pa neće moći uživati u penziji, nema para. I vijećnici očekuju isplatu zaostalih 11 paušala, ali osim ovog prekršenog obećanja, Mujo je skršio još njih. Rekao je da će čim sjedne u stolicu smanjiti svima plate, sebi prvom. Nije smanjio nikom, kao i svaki priučeni političar rekao je da ima najmanju platu u BiH i to 1,900 KMa’, pa stoga odustaje od smanjenja. Logično. Iako je znao kad se kandidovao kolika će mu biti plata, ali tada je tvrdio da ga pare ne zanimaju. Opet logično.

Obećao je i da će završiti fakultet da ga ne prozivaju kako je seljak i to u jednom mandatu, međutim kaže odustaje, ne može stići a i ne smeta mu što nije završio škole. Lgično. Bolje mu je da sebi kupi kakvu god hoće diplomu kao ostali bh načelnici ali on je izabrao ovaj nepopularniji put. Čime je slagao birače. Slagao je i da će izbaciti privatne firme iz kasarne koju smo spomenuli jer je ‘dobio priejtnje smrću’, što se uvažava ali bilježi kao jezik političara.

Dakle, Mujo je happy, i svi smo happy nation, čestitamo mladencima, međutim priča o Sofradžiji nije zbog Mujinih neispunjenih obećanja ili ženidbe, budući da obećanja ne ispunjavaju ni neženje ni oženjeni funkcioneri.

Našu pažnju je više privukla ova geografija sa opštinama i istorija bh politike i njen razvoj.

Sve drugo su vijesti iz besvijesti.

photo : Mujo Sofradžija sa mladom i kumom, arhiv