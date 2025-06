Najnovija pandemija u Sarajevu zove se BEZVLAŠĆE : Da je ‘žestoki momak’ sarajevski razbojnik i kriminalac Jasmin Hatić udario kojeg pacova u centru Sarajeva ne bi dobio toliko medijskog prostora koliko mu daje ‘Avaz’ jer je nokautirao tipa koji je navodno hvatao šetače za guzu …

* ‘Prosječni Bošnjak’ zna samo ono što ‘se piše u ‘Avazu’, u novini sandžačkog tajkuna Fahrudina Radončića, staro-novog i ‘akoBogda’ uskoro najnovijeg partnera u vlasti Bakira Izetbegovića. Kako je sve izvjesnije da sandžački naturalizovani Bošnjak neće od vlasti ‘trojke’ dobiti dozvolu i pomoć u izgradnji slijedećeg tornja ‘Avaz’, smiješi mu se dozvola od SDA kad iduće godine ta mafija povrati tron, stoga je ovogodišnja Ramazanska baklava sa Izetbegovićem i Reisom učinila svoje. ­’Međed za vašare’, kako je Fahrudin tvrdio nekada da ga tako vidi SDA i koristi u vlasti a on ‘neće sa njim nikada’, vraća se u cirkusku arenu i na političku scenu.

Drugo ništa educiranog ‘Avazom’ Bošnjaka ne zanima.

‘Avaz’ dnevna sarajevska novina pak ne zna ništa drugo do li odstrela političkih protivnika naročito u vrijeme izbora kad se ‘Fahro’ odluči ‘kojem će carstvu vlasti pripasti’, ne mrda dalje od baklava, hafiza i islamskih tema i doskočica i zorno promoviše ulične bandite, razbojnike i kriminalce. Svaki dan se pišu hvalospjevi nekom od ‘žestokih momaka’ Sarajeva koji su postali ‘vertikala i horizontala’ glavnog bh grada, ‘Metropole’ koja se ovih dana proslavlja slikama pacova po ulici, zmija, žohara, kamara smeća i pandemijom leptospiroze u 21 vijeku.

* U stvari, tako im samo ‘Avaz’ tepa iz njemu znanih razloga iako se radi o tipovima do guše u kriminalu, uličnim banditima i višestrukim povratnicima u razbojništvu, reketu, drogi i ostalim kriminalnim poslasticama, koji terorišu grad i građane a sistem ih slabo ili nikako kažnjava. Postaju pozitivci u ‘Fahrinoj novini’, ‘žestoki momci poznati od ranije’. Jedan dan imbecilni kriminalac Pašić Amir zvani Faćo, drugi dan Denis Stojnić, treći dan Šmrk ili ‘braća Dalton’ Hatići.. i tako iz dana u dan. Niti fali ‘žestokih momaka’ niti tinte u ‘Avazu’. Da nam dječica što više imaju uzore i ideale.

Evo, danas je glavni lik izvjesni Jasmin Hatić, nabildani ulični kriminalac i razbojnik, malo manje poznat od brata mu Mirze o kojem u ‘Avazu’ sve pršti od dobrote. Podsjećamo. Mirza Hatić višestruki reketaš i razbojnik uličar Sarajeva je postao planetarno poznat kad je ‘skinuo zastavu ‘ErESa’ ponad Sarajave, ostalo je sve pozitivna sarajavska priča. Čak i kad je uništio biznis sarajevskoj pjevačici Branki Sovrlić i njenom mužu Sadiku Pašiću ‘Paji’ u njihovom restoranu ‘Bosanska Kuća’. Tip je osvojio’Avaz’ i Bošnjake kad je izišao iz zatvora pa obznanio kako mu ‘u venama teče zelena SDA krv i kako se odao Allahu’, a kad je javno i ‘uživo’ snimao video kako ‘ćafiri u Bosanskoj Kući odmah uz džamiju toče pivo’ i pozvao braću da se to spriječi, osigurao je sebi glavnu vijest u ovoj novini kao ‘žestoki momak’. Paji i Branki je ostalo da se kao što je red pravdaju i zaklinju da je riječ o bezalkoholnoj pivi, da su bifteci halal i da Pajo ide u džamiju redovno.

* Njegov brat Jasmin, ista hrpa kriminalca, tetovaža i mišića, jučer je u centru Sarajeva ispred jednog kafića udarcem pesnicom sručio nekog tipa koji je navodno hvatao žene prolaznice za guzicu. Baš kao da je njega neko uhvatio na zgodno mjesto. Krici oborenog na asfaltu i face gostiju sve su nam dočarali a brdo mesa bez pameti pobralo komenatre tipa ‘to care’ samo naprijed. ‘Avaz’ je odradio svoje bez imalo stida i pitanja da li se radi ovdje o krivičnom djelu ‘samovlašća’, gdje svako ko želi može sebe naći i ispravljati nepravdu u ime zakona. Uopšte nije bitno da li je žrtva maltretirala ili ne prolaznice, postupak se valjda zna : pozove se policija i organi pravosuđa. Jok. Kako bi onda dobili ‘žestokog momka’ koji udara i snima, ispravlja nepravdu.

Koliko je žestok bandit i razbojnik, pogledajte u ocjenam iz njegovog ‘svjedočanstva’. 2021- nakon prihvatanja Sporazuma o priznanju krivice, radi izazivanja opšte opasnosti i nanošenja povreda drugom dobio je dvije godine zatvora zbog pucnjave u ulice Ferhadija gdje je ispalio pet metaka u ‘kolegu’ kojom prilikom su ranjene još dvije osobe. I pored toga, ‘dogovor’ sa tužiocem. 2010 – teško je ranjen na Baščaršiji kada je na njega pucao Haris Drljo. U pucnjavi na Breki 2012. godine u ulici Himze Polovine ranjeni su dvojica, privoren je Jasmin Hatić pa ubrzo pušten – ‘nij bilo dovoljno dokaza’. 2014 – uhapšen zbog sumnje da je dio organizirane grupe koja se bavila međunarodnom trgovinom narkoticima zajedno s Admirom Arnautovićem Šmrkom (također ‘Avazovi’ junaci ‘žestoki momci’) i Adnanom Maglićem, dobio godinu dana zatvora. 2018. godine – bacio bombu na ‘kolegu iz istog razreda’ koji je prethodno pucao na njegovog brata Mirzu, još nije konačan ishod tog postupka. Vjerovatno se čeka novi ‘dogovor sa tužiocem’ i amin od sudije iako je tip višestruki povratnik u kriminalu. Učestovao je još u nekoliko tučnjava, a sumnjičen je i za izazivanje opšte opasnosti.

* Jučer je nokautirao i nogirao nekog tipa koji je navodno šetao i ‘hvatao prolaznice za guzu’ i sve je to snimao dok se udareni koprcao i jaukao. Pravo pitanje nije ovdje da li je hvatač guza kriv ili ne, pitanje je da li je ‘žestoki kriminalac’ ovlašten da uzima pravdu u svoje ruke i da ‘Avaz’ to još obradi kao pozitivnu vijest.

Jeste. Zaslužio je to i još više. Sa ovakvim pedigreom iz vladanja, nema većeg pravedenika. Pokupio je više slave u ovoj bošnjačkoj novini nego da je izudarao nekoliko pacova koji se kao i sam Hatić bez straha i bojazni osim rijetkih vrana, šetaju i izazivaju novu pandemiju. Pandemiju bezvlašća.

photo : Jasmin Hatić žestoki kriminalac Sarajeva sa pedigreom, desno njegov uradak na ulici, arhiv