Još jedan šetač po Republici Srpskoj Hamdija Abdić Tigar, ratni profiter, ratni zločinac i poslanik SDA u bh Parlamentu, ­šetao Prijedor čaršijom, još jedan dokaz da je svaki pedalj suverene države BiH zaista samo pedalj. Kad će se uvesti kolektivne ekskurzije radi šetnje tamo kod Dodika?

Malo biologije i geografije o tigrovima

Ima više tigrova, kažu knjige. Postoji više vrsta ove snažne a umiljato opasne divlje živuljke koje uz manje izuzetke gledamo samo na filmovima i u ZOO vrtovima i imena uglavnom dobivaju po mjestu njihovog života.

Javanski, zadnji put viđen 1979. živ je, najvjerovatnije sa Indonezijskog otoka Java, Sibirski (podvrste Usurski ili Amurski) obitavaju u Istočnom Sibiru, Mandžuriji i Koreji. Onda, Indokineski tigar je u Jugoistočnoj Aziji, Južnokineski-već možete pogoditi, Malajski na Malajskom poluotoku, Sumatranski na otoku Sumatra, dok Bengalski stanuje u Indiji a ima ga i u Bangladešu.

Ali ima jedna specifična posebna vrsta tigrova i zovu se Balijski, on mi u ovoj geografiji i biologiji najinteresantniji.

Zato jer kažu da je istrijebljen još prošlog stoljeća, međutim nije, pojavio se, postoji. I to ne u kavezima (bošnjački : ‘kaFez’ ) Zooloških vrtova, živi u BiH i ima ga i u svim čitankama u FBiH.

Oko imena ove navodno nestale zvijerke naučnici naglabaju kao i svaki naučnici-opičeni i zaneseni. Tvrde naime da je ime dobio po otoku Bali u jednoj provinciji Indije. Međutim raja-nije, to je ‘naše gore i planine list’, živi i razmnožava se u BiH, tačnije u Kantonu Una-Sana. Prava je turistička atrakcija, zbog njega se forsira bihaćki aerodrom, novi ‘Skadar u Golubiću’ kod ljepotice Une, projektu Bihaća i bh vlasti u Sarajevu koji je do sada progutao milione KMa, zadnji put ove godine vlada daje još 20. miliona KMa. Progutao je i stotine duluma plodne zemlje uz obalu Une koja još nije isplaćena vlasnicima ali ‘aerodrom Golubić’ sportski aero miting point već godinama ima direktora, ima ograđenu žicu sa komadićem pijeskom nasute piste i obećanja kako ‘nebeski narod mora imati i svoj aerodrom. Malo nam sarajevski, tuzlanski, banjalučki ili Trebinjski, Visočki, hoćemo i bihaćki. Da turisti navale u turističke atrakcije i da vide Balijskog tigra, izumrlu a oživjelu bh vrstu i izvorište Une. Očekuje se da sadaka Arapa ubrza ovaj cirkus od bh aerodromiranja (u svakom gradu po jedan aerodrom), tamo smo već aplicirali za sadaku i očekuje se pozitivan odgovor Arapa koji će prvi tu navaliti. I ne samo oni ve i ovi migranti sa Medenog Polja.

Iako svi misle da korijen naziva ove zvijerke potiče od imena otoka Bali, naučnici su utvrdili drugačije. Ime se vuče od riječi ‘balija’ što je ponosni naziv za Turke, samim tim i za muslimane Bošnjake kojima je Turska ‘majka’. Uz riječ ‘balija’ dolaze još i ovi pridjevi : ljenjivac, protuha iliti protuva, dok protuha znači zapravo podmuklica, stari lisac, jegulja haramlija ili profiter. Ali zanemarimo te etimološke bh pravopisne ‘sitnice’, vratimo se mi tigrovima, našem Tigru. Vrsti koja je otkrivena u BiH, s početka bh rata u Okrugu Bihać koji se sada popularno zove Unsko-Sanski Kanton, i ima je još ihahaha, znači naučnici lažu-nije istrijebljena.



Balijski tigar u Prijedoru, turistička atrakcija

Zadnji put je viđen u Republici Srpskoj, tačnije u Prijedoru 17. jnuara ove 2022. godine, prošetao se fino ulicom i snimo se sve sa pratnjom te pustio narodu da ga se odgleda. Riječ je o Hamdiji Abdiću zvanom Tigar, ‘Balijskom’ tigru. Otkud tigar i to balijski u Prijedoru, to već sad zna svako. Tamo je otišao da bi dokazao kao i svaki Tigar da nema straha i da je neuništiva i neustrašiva živuljka koja se nikog ne boji a ponukao ga je na to ovaj talas mode odlaska u Republiku Srpsku u šetnju. Na kaficu, recimo. To je sad ‘inn’ nakon što je tamo nakon 20 godina svratio Bakir Izetbegović, pa Vojin Mijatović, Nermin Nikšić a posebno je postalo ‘cool’ otići u taj mrski entitet nakon što je još jedna neutvrđena vrsta živuljke iz ZOO vrta SDA braće Šemsudin Mehmedović tamo otišao među genocidaše jer je Milorad Dodik zaprijetio da će ga uhapsiti, a živuljke kao što smo naučili u školama nemaju osjećaj straha kao ljudi što imaju.

E, kad je to po BiH počelo sa zveckanjem puškama, rančevima i brigadama i municijamam, te zelenim francuzicama zvanim beretke i pozivima na regrutaciju, a sve zbog djelovanja Milorada Dodika da razvlasti i rasturi državu Bih uz pomoć Daytona i svoje naknadne pameti, Abdić Hamdija Tigar nije mogao izdržati pa je i on kao pobrojani bh šetači po Republici Srpskoj prvo dao intervju a onda otišao da kao Šemsudin Mehmedović dokaže kako je BiH jedinstena na svakom pedlju, otišao je u pedalj države Bih zvani Prijedor u gradsku šetnju.

No, nisu svi stanovnici ZOO parkova interesantni, ovi prije ‘tigra’ su obične ‘političke hijene’ iako nije uopšte normalna pojava da životinje i to polu i totalno divlje šetaju po gradu gdje obično šetaju građani, ljudi. Ma nisu interesantne ni domaće životinje iako svaki dan šeću i kmeče i blebeću, ali šta će Dodik, neće valjda hapsiti domaće i to one ‘sitnog zuba’, ali šetnja Tigra nacijo i to rijetke zvijerke ‘Balijskog tigra’ nije mala stvar.

Zato je naš ‘Tigar’ iz Bihaća prije nego je krenuo prema Prijedoru prvo dao par intervjua, pa je pojasnio svoj cilj rekreacije u Republici Mrskoj. Rekao je onako tigrovski na prijetnje Bošnjacima i provociranja mogućim ratom, koje prijetnje, usput, uopšte nisu iz ‘eresa’ već dolaze iz FBiH ali ga pogađaju, ‘kako se Krajišnici ne boje Dodika ni Srba i kako će se, ako se i kad će se već to desi, boriti kao što se borio i 91/92 kada je i otkriveno da postoji Balijski tigar, nije izumrla vrsta. Kad je i dobio taj slavni viteški nadimak po kojem se poznaje više nego po svojim (ne)djelima.

Te dodao ‘kako je BiH sigurna jer on čuva granicu na Uni a Naser Orić na Drini, ‘spavajte mirno Krajišnici’, procvrkutao je kao u onoj baksuznoj ratnoj pjesmici ‘autonomaša’ : spavaj mirno Babo Vidrini te brane. Za one koji ne znaju ‘Vidre’ su bile podvrsta jedne brigade nepobjedive vojske NO Fikreta Abdića a kako su zavšile i ‘vidre’ i Babo svi znamo.

Tigar ne može počiniti ratni zločin, ne može ni jedna životinja

Ovaj naš Balijski tigar je inače mnogo poznata faca. Inteligentna, čim se uslika zapali medije, kad progovori gori još više, sve gori. Tako je jednom izjavio, tačnije ‘odgovorio’ hrvatskom predsjedniku Milanoviću na njegove maligne objede državi BiH kako je on, Tigar, sa V Korpusom ArBiH oslobodio pola Hrvatske i da ovaj ušuti. Jednom doktoru ArBiH i poslaniku u Kantonu Sarajevo (Draganu Stevandiću) je napisao ‘jebali ti svi iz SDA mater’ kad je ovaj nešto komentarisao u vezi Bakira i SDA. Tako to tigrovi djeluju, nego! Nemaju oni osjećaja i emocija, jok!

Tigar Hamdo je nenadjebiv, mora se priznati. Njemu u svemu priliče i pristaju one odrednice za ‘baliju’, koje smo nabrojali u uvodu, kao protuHa, ljigavac, jegulja, profiter, međutim nacijo to je kod nas normalno. Sve žvotinje imaju nagon za opstankom i sve je tu dozvoljeno, a vidjelo se da su ga iskorjenili, proglasili da ga nema a on živ i zdrav i do neba opasan. Ima i toga da, kad god se pomene Balijski tigar, uz to se prilijepi ime generala ArbiH Atifa Dudakovića. Oni su ti kao vatra i varjača, kao šilo i ljepilo. U ratu je Tigar čuvao ne samo BiH već i Atifa, zato su tri decenije poslije bh rata optuženi za ratni zločin. Jebiga, Tito je u onom ratu imao psa Luksa koji mu je čak spasio život, general ‘Duče’ je imao Tigra, eto to ti je.

Tigar je i danas uz Dudakovića. Lovačke ratne kažu kako je u akciji ‘tigar’ koja će postati zaštitini znak Hamdije Tigra toliko nadmudrio Fikreta Abdića da mu je ovaj čak dao 250.000 KMa i tako ga navukao da pošalje vojnike i oružje u Bihać, nakon čega su Fikretovim obavještajcima i vozačima glave odsiječene, i ne samo glave već i polni organi , ali niko nije odgovarao za ovu jezivu borbu za opstanak tigrova gdje je sve dozvoljeno čak i po Konvencijama EU koje su se mudžahedinima Dudakovića dijelile umjesto ‘ključeva od dženneta’ Mustafe Cerića iz Zagrebačke džamije. Ovu i ovakvu ratnu triler akciju Bakir Izetbegović hoće da pretvori u seriju i film za bh Netflix, nešto slično serji ‘Alija’ koja je planetarno završila u podrumima filmske trash arhive, i biće to abgd, kad Bakir kaže to ti je ‘amin’. Neće valjda promovisati na YouTube one Tigrove i Atifove mini serije ‘ubijte i zapalite sve’, što tužioci i sudije ne razumiju nikako.

Kako je opstao Balijski Tigar

Ima toga za seriju još. Kao ono kad je Balijski Tigar Hamdija bio u SDP partiji pa pljuckao po SDA a onda kad su ćapili u zatvor Hamdiju Lipovaču brzo okrenuo bundicu naopačke pa se upisao kod Bakira, odakle nam sa svojom inteligentnom facom često pošalje po koju da se ‘ibretimo’ i da učimo. Jer, svaka njegova je za pamćenje. Jedno je najglavnije, kaže ona narodna ‘ne diraj Lava dok spava, ne barkći Tigra kad se igra’.

Elem, odkada je Tigar ‘pozelenio’ i osjetio ‘snagu naroda’, ubrzo je postao čak i poslanikom gluho bilo u bh Parlamentu. Pa nam sada kafedžija i reketaš donosi zakone i propise, uređuje državu.. I kod njega ne vrijedi ona da ‘malo odspava’, Tigrovi spavaju otvorenih očiju kao i svi Bošnjaci.

Bišćani su fini i čestiti ljudi i insani i kad bi se pitali, Tigar bi bio u kaFezu a ne u Bh Parlamentu, međutim ova država BiH je Orwelovska i tu je sve dozvoljeno životinjskom svijetu ne narodu. Osim da svinja bude glavna. Narod se ne pita, on samo glasa.

Zato što obično tigrovi borave u zatvorenom prostoru ili u šumamma i gorama naše zemlje ponosne, ali ne svi. Balijski Tigar ima u centru Bihaća hotel ‘Bosna’ kojeg je osvojio od države u ratu, u centru glavnog parka, odmah do Policije, a ima i poslovni prostor ‘Videoteku’ također u centru koju renta jer sad niko ne ide kupovati video kasete i sve drugo uz to. To mu dođe kao dodatna lova pored plate, paušala i beneficija u Sarajevu. Jedno vrijeme su ga čak ugurali bili i u Fudbalski savez BiH sam Bogzna pod kojim kriterijima dok je V Korpus bio pred padom i preselio se, pobjegao u Cazin a on i Atif simulirali pad i predaju pa tako sjebali Abdića i Srbe za vijeke vijekova. To je presudilo i presuđuje u ovim njegovim uspjesima političara. To trebaju izučavati ‘naši’ vojnici na katedrama kaže Izetbegović, mogli bi to izučavati i američke ‘Foke’ i druge ‘ribe’ ratnih akcija, nije isključeno da neće nakon što se snime prve klape filma koje su u pripremi.

Bio je Tigar i predsjdnik bihaćkog fudbalskog kluba ‘Jedinstvo’, od tada klub je spao u najnižu ligu a dugovi koji su ostali iza toga još se saniraju i nezna im se tačna cifra. Tigrovi vole meso pa je tako samo jedan račun za piletinu u ‘Jedinstvu’ glasio na nekih tričavih 30.000KM, pojelo se, nego.



Ne barkći Tigra dok se sa generalom Šantićem igra

Da ne valja dirati Tigra kojeg kao i svaku zaštićenu vrstu čuva država, ima više dokaza.

Iako je u svojoj otetoj kafani naš Balijski tigar zbog reketa umalo ubio čovjeka koji je ostao doživotni invalid jedva je odležao 2 godine zatvora, na jedvite jade, odgađao je zatvor godinama a poslije toga to mu je u SDA dalo prednost jer tamo nema onog koji nije zatvorsku kaznu zamijenio funkcijom, Od Alije i Fikreta do Asima ili Fadila.

Iam toga još za seriju i film o Tigru, samo ako se scenaristi dosjete.

Naime on i Atif Dudaković su 08. marta 1995 pozvali u hotel ‘Sedra’ na Uni u Srbljanima kod Cazina generala HVO bihaćkog Okruga Vladu Šantića na feštu a odatle ge je nestalo i do danas se ništa o tom ubistvu ne zna. Zna se da ga je Tigar tražio kod kuće i da su ga Tigrovi izveli iz hotela te da su skoro trideset godina istrage tapkale u mjestu da bi prije par godina bilo pronađeno bure sa ostacima generala posutim kiselinom. Zbog čega DNK analiza nije ništa mogla uraditi ali je za ovo ubistvo optužen Tigar Abdić. Optužnica je potvrđena još 2019 ali nema presude niti se suđenje odvija potrebnim tempom. Čak više, neke sudije Kantonalnog Suda Bihać su javno tvrdile da neće suditi ‘svom’ komandantu Tigru, dok je predmet više puta prebacivan u Sarajevo i vraćan na nadležnost Bihaću.

Tigar je očigledno pojeo generala zbog njegove tvrdnje da ne želi ratovati sa Abdićem i njegovom vojskom, međutim Tigar tvrdi daje sve to laž i zamislite, ništa ne zna. Ostavlja kao mogućnost da su ga likvidirali Hrvati zbog šverca sa oružjem. Kad dobije poziv od Tužioca ili sudije, ode, popije kafu i izađe nasmijan i još više inteligentniji nego inče jeste. Šantića nema već skoro tri decenije, nema leša pa nema ni ubistva, čisto kao suza. Bakir bi o ovome i baš zbog te prejudicirane nevinosti snimao film. Čak iako su tužioci prekvalifikovali optužnicu pa Tigra optužili za ‘onako obično’ ubistvo a ne za ratno zločinačko ubistvo, ni to nije prihvaćeno. Uskoro se očekuje da bude oslobođen i da kaže ‘vjerovao sam u bh pravosuđe, čist sam k’o suza’. I da dobije šta crkavice kao naknadu za šikaniranje njegovog imena i ličnosti.

Tigar je rođeni naturščik glumac, bundica mu je za 10

Zbog svega pobrojanog, šetnja Tigra po ulici Prijedora ima itekako smisla.

Iako će šetnja bilo kakve životinje kao u svakom normalnom građanstvu uzbuditi stanovnike grada šetati se po Republici Srpskoj se mora nastaviti. Kad su se to tigrovi plašili ljudi, to treba dokumentovati. Osim toga, ko ne voli životinje ne voli ni ljude, tako ti je i sa Srbima u Prijedoru. Dokazano. Tako je Tigar i uradio. ‘Ovo je država Bosna također’ i digao palčeve u vis. A tjelohranitelji se sve neprimjetno obaziru ko im je sa strane i iza leđa.

Ova rečenica Hamdije Tigra je nenadjebiv slogan za budući film ili seriju u desetke nastavaka. Meni se najviše kod ovog našeg Balijskog Tigra u šetnji dojmila njegova bundica sa krznom na kapici. Krzno inače čuva od hladnoće, slične imaju i nosaju ih Nermin Nikšić, Saša Magazinović i Željko Komšić, ovo krzneno pokrivalo obožava i Hamdija Lipovača, ali to najviše ‘sliši’ Hamdiji Abdiću i Tigru. Posebno kad je još sve ukrašeno onom ‘pederušom’ torbicom preko leđa, za dokumenta i pištolj, šta li?

Izvinjavam se čitavoj LGBT populaciji ali mi smo tako zvali muške torbice i još ih potajno tako zovemo, jer se nekad davno to kažnjavalo, dok ove sa krznenim kapuljačama kao Brigitte Bardot ili Karleuša zovemo ponekad i manekenima ili dizajnerima, što mu dođe na isto.

Jer sve djeluje manje muškarasto a više manekenski, da ne kažem ‘gelipterski’. Kao što djeluje na mene bundica Hamdije Tigra iako je znak skupog stila bh političke lige.

Dakle, da odključim i zaključim. Iako se i protiv Dudakovića i Abdića Tigra vode postupci za ratne zločine, oni šetaju. Šetnja po Republci Srpskoj, da nije onako iz ugursuzluka, podjebancije i inata ne bi bila uopšte interesantna, ovako djeluje pravo kao zimski ugođaj. Ko će biti slijedeći šetač po ovom entitetu saznaćemo uskoro. Za sada Abdić Balijski tigar je prošao hrabro i neuništvio kao Šemsudin Mehmedović. Nije mu falila ni dlaka sa njegove manekenske bundice sa krznom, iako se javno pobunio načelnik Prijedora. Znači, ima Bosne i ima i nade. Koliko se Tigrina zadržao u Prijedoru nije snimljeno ali dovoljno je za poziv gostovanju kod Hadžifejzovića, on tako bira svoje hrabre goste. Ono što smo vidjeli daje nadu, makar to osudili čak i Bošnjaci koji znaju sami kako je tamo šetati. Ali ko njih pita.

Kaže Balijski tigrić Hamdija da je šetao i Banja Lukom nekad davno i da ga nije NATO zaustavio veliko je pitanje bili ikad i ikako Hamdija prestao šetati Republikom Srpskom. Vjerovatno bi i tamo imao svoju oazicu, kakav hotel, stančić ili ‘Bondeno’ videoteku. Zna se kako su ratni profiteri naplaćivali svoj patriotizam. Međutim, kolika je bila snažna bitka i moć V Korpusa ‘Sile Nebeske’ i ovih ratnih profitera i ratnih zločinaca tipa Hamdije Tigra govori i izjava Alije Izetbegovića koja nije uklesana na kamenu piramidu u Sarajevu ali je ostala zabilježena, makar bila i anegdota. Jednom prilikom dok se ‘Duče’ Atif Dudaković hvalio na sastanku kod Alije Izebegovića o svojim bitkama i hrabrosti u spašavanju Bihaća i eventualnog osvajanja Banja Luke, Alija ga je, kažu neke face sa tog sastanka prekinuo hladno i sa osmijehom.’Ma vraga bi ti Atife spasio Bihać ili oslobodio Banja Luku, da Ja nisam dao onolike milione ne bi bilo ni tebe ni Bihaća’. Pa sad, haj’ ti vjeruj ko ovdje laže. Tigar ili Lav.

Jer, obojica su voljeli slagati.

photo : Hamddija Abdić Tigar u šetnji ulicom Prijedora, januar 2022, arhiv