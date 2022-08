Nametnute odluke Visokog bh predstavnika nametnule ‘fer i poštenu kampanju’ i ‘vratile izbore biračima’ dok nigdje na vidiku ni poštenja ni fer kampanje, svuda ‘neki PDA porez’ na politiku

‘Danas nalažem i donosim paket transparentnosti koji garantuje slobodnu i fer kampanju”, tresnuo je pred medije oštro i samouvjereno Visoki bh predstavnik Christian Schmidt 27. jula ove godine, nakon što je pokunjeno i samozatajno odustao od najavljivanih izmjena Izbornog zakona BiH zbog protesta nahuškane rulje u Sarajevu pod vodstvom političkh partija. Prije toga je slavodobitno podvukao i ovo.

“Izbori nisu moneta za potkusurivanje stranaka, to je pravo svakog birača, tako da mi je zadovoljstvo da mogu izbore vratiti biračima. Danas donosim paket transparentnosti koji garantuje slobodnu i fer kampanju”.

Otužno je ali mora se reći : Visoki bh predstavnik je odustankom od najavljivanih izmjena izbornih pravila sam sebe diskvalifikovao u svojoj veoma važnoj funkciji za državu BiH a ni ovim nametnutim ‘make up’ pravilima nije uradio ništa.

Doduše, i prije ovog neviđenog linča pod njegovim prozorima zgrade OHRa u Sarajevu kojeg su složno bh bošnjačke partije organizirale da mu pokažu koliko je jak u odnosu na balkanske ‘lidere’ iskoristivši narod u sopstvenu promociju i izborne svrhe jer su ‘konstitutivni’ sebi od svih ranijh odluka uzimali ono što im odgovara a ostatak napadali i nipodaštavali, i prije su ga ismijavali i cipelarili ali ovaj zadnji put je sve prešlo sve moguće crvene i druge ružičaste linije. Chrstian Schmidt je ustuknuo pred sveobuhvatnim napadom bh nacionalista svih fela (i lijevih i desnh) koji su upregnuli raju da za njih odradi ovaj prljavi posao tako da je ovo šminkanje i ‘nametanje’ izbornih pravila koje je donio nakon trodnevne ‘igranke’ pod njegovim prozorima došlo jeftnije nego sve prethodne odluke.

Jer izbori u BiH su sve suprotno od onog što Visoki bh predstavnik kaže da nisu. Evo i dokaza. U ‘slučaju’ Nermina Šehovića i mnogima iza njega pomno smo vidjeli kako nam je drug Visoki ‘vratio izbore’. Ovaj inspektor policije je tek onako osvanuo na listi Stranke za BiH kojom predsjedava turski školarac a SDA ov činovnik načelnik Novog Sarajeva Semir Efendić, kao njihov kandidat za bh Predsjedništvo. Promptno je na ovu vijest Šehović reagovao ali tako smušeno i lukavo da sve dok nismo dobili obavijest iz CIKa da isti nije potpisao izjavu usljed čega je ‘njegova kandidatura nevažeća’, nismo mogli saznati da li je ovo urađeno mimo volje Šehovića kako je on ustvrdio, ili uz njegov dogovor sa Efendićem, kako je tvrdio Efendić. Znači, svako te može staviti na listu, uplatiti za tebe 15.000 KMa a da se ispostavi da ti nemaš pojma o tome ili se ‘praviš’ da ništa ne znaš. Ova pravna zajebancija je okončana obavještenjem CIKa ali iako tu ima više krivičnih djela ništa drugo nije tu učinjeno. ‘Istaga je u toku’.

Povratak na političku scenu (zvanično, jer nezvanično je on uvijek bio tu uz majčinu sisu ‘državu’ ) Zlatka Lagumdžije donio je odmah u startu pravu poslasticu, sličnu prethodnoj.

Poznati umjetnik Safet Zec je kao i Šehović osvanuo na listi za oktobarske ovogodišnje izbore ispred Koalicije Socijaldemokrata BiH – Zeleni pokret (Enver Bijedić i Nihad Čolpa, a lider koalicije je Zlatko Lagumdžija) iako tvrdi da nije pristao da bude na listi.

‘Bila je to greška’ reći će novinarima kasnije ovaj umjetnik kad su provjerom, pošto je tvrdio da nije na listi našli njegovo ime tamo, međutim o kakvoj ‘grešci’ se radi niko više ništa ne pojašnjava. Ni majstor afera i kriminalnih scandala Lagumdžija ni njegovi saveznici. Ni umjetnik.

‘Ajde što prozvani ne govore i ne pričaju, to razumijem, ali što šuti Visoki bh predstavnik i zašto šute njegova nametnuta pravila i CIK koji treba da ih primjenjuje?

Za koji klinac ih je nametao ako se ‘ne pikaju’. I o kakvoj ‘fer i slobodnoj kampanji’ govori ahbab Christian Schmidt kad nikad ne znaš kad će da te zovnu i kažu ‘čestitam, postao si predsejdnik’. Ministar. Ili ‘čestitam, ušao si u opštinsko vijeće’.

Prije par dana smo imali također još još dva bh primjera ‘jesil’ na listi’ ili ‘nisi ti nigdje’, a iz ureda OHRa ni slova. Čeka se i reagovanje CIKa.

Da nisu tragikomični i žalosni, ovi primjeri bi bili presmiješni, dolaze iz ZEDO Kantona.

Stanko Ignjatović i Hadžira Crnovčić su se pojavili kao kandidati stranke PDA za zastupnike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, a oni jadnici o tome nemaju pojma. Žive u selu Želeća kod Žepča. PDA je stranka Mirsada Kukića ‘Kuke’ otpadnika iz SDA bratije koji je nakon razlaza sa njima oformio sopstvenu stranku. Inače je i ‘vlasnik’ američkih sankcija zbog korupcije, od januara ove godine. Ignjatović će tako novinarima dok im pokazuje trošnu i raspadajuću kolibu u kojoj živi kao pacov reći da nema ‘hljeba da jede dva dana’ a kamo li da se bavi politikom te da niko njega nije ništa pitao, čak je i opsovao nešto. Za PDA je priupitao ‘a šta je to, nikad čuo, je li to neki porez’ čime je bh zbilja dovedena do savršenstva, dok je hanuma Hadžira rekla ‘nešto sam potpisala nemam pojma šta’, pa dodala ‘kakva ja i stranka’.

Iako ovo dvoje sirotana neće vidjeti poslaničkih klupa jer su na samom dnu liste, jasno je da su nam ovu javnu zajebanciju sa sirotinjom priredile političke partije i CIK, sve skupa sa Visokim predstavnikom. Jer evo vidimo o kakvim se izborima radi i o kakvoj ‘fer borbi’ i poštenju. A niko ih ne kažnjava. Šta će tek biti na dan izbora ne smijem ni pomisliti kad prorade sistemi brojanja umjesto sistema glasanja. I koliko onda vrijede nametnuti propisi Viskog bh predstavnika jer ovakvi i slični slučajevi sranja po listama nisu usamljeni i neće se zaustaviti samo na pomenutima?

Da, i gdje se u sve ovo ‘uklapa’ juriš na izborne liste samoproglašenog ‘akademika’ Suada Kurtćehajića? Koji je prvo ušao u SDP uz obećanje da će biti među prva tri na listi a kad to nije ‘prošlo’ isčlanio se nakon mjesec dana pa prešao kod ‘zemče’ Fahrudina Radončića i otuda s liste SBB se kelji veseo i nasmijan čekajući izbore, u samom vrhu liste. Zar i to nije posao za CIK i Visokog bh predstavnika? Budući da sam ‘akademik’ ne krije ushićenje sa šefom i ‘održanim obećanjem’ da će biti među troje prvih na listi, a što svaki laik a ne pravni stručnjak može odslikati kao čistu trgovinu, što je za branjeno i inkriminisano.

Ili su njegovi zakoni postali kod nas samo ‘turistički’ naputci a Visoki predstavnik sam jedan od dobro plaćenih turista? Ma u pravu je nesuđeni kandidiat sa liste Stanko Ignjatović. Sve je to porez. A zna se ko porez plaća.

photo : Hadžira Crnovčić i Stanko Ignjatović na izbornoj listi PDA stranke mimo njihove volje, arhiv