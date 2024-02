Opasna populistička igra ‘gazije’ Željka Komšića : kao svečani prijem ortodoksnog vehabije i sarajevskog uličara ‘antiDaytionca’ u režiji Benjamine Karić, tome sliči i koketiranje Komšića sa udruženjem ‘Čuvari Bosne’ u bh Predsjeništvu

– Ima tih ‘nevladinih udruženja’ u BiH mali milion, ovi paraziti i državne štetočine se razmnožavaju kao i političke partije i broje se na hiljade. Uglavnom, velika većina njih liče jedna na drugu : nedamo državu, ljiljani, beretke, maskirne uniforme, tekbiri, spremajmo se za rat, a država plaća. Uhljebarski patriotizam u BiH ima cijenu a vlast ne žali para. Zaboga, iako su ‘nevladine’, one zdušno odrađuju vladine ciljeve i programe. Huškaju, straše narod, pišu pisma i prijetnje. Od ‘zelenih beretki’ pa preko silnih boračkih udruga u zemlji i dijaspori, svakim danom ih je sve više. Kad već država a dobrim dijelom i Islamska zajednica već daje lovu, red je da te pare uduženja i opravdaju. Na tim postavkama sve počiva. Usljed čega se kao u ime partija, vlastodršci sakrivaju iza ovih fantomskih udruga koje mediji promovišu zbog istih razloga. Plaćeni su i oni za tu rabotu.

– Prije par godina će karjiški kriminalac i ratni zločinac a SDA poslanik u Parlamentu Hamdija Abdić ‘tigar’ izjaviti kako je BiH sigurna jer je on čuva na Uni a Naser Orić na Drini, slično će na svom ‘fejsu’ trehnuti i Haris Zahiragić zagledan u daljinu sa nekog brda (parafrazirano) ‘ne Boj se Bosno, Allaha mi, čuvari tvoji ponosno na braniku stoje’, međutim broj ‘čuvara’ se i pored toga povećava. Jer BiH je, valjda smo naučili odavno u ratu. Tako imamo ‘Čuvare Bosne’, ‘Istinske čuvare Bosne’, ‘Čuvare sjećanja’, ”Čuvare tradicije’, ‘Čuvare Omarske’, ‘Čuvare rijeka’, ‘Čuvare kapije’, pa udrugu ‘Čuvari bosanske krune Bobovac’, ‘Čuvare muzeja’, ‘Čuvare Bosne Bosoni’ (Bosoni su valjda Bošnjaci, tako je tvrdio lingvista ‘Hižaslav’ Cerić a meni zvuči kao Šošoni Indijanci), ‘Čuvare bosanskog jezika’, neda mi se nabrajati da ih ne ometam u čuvanju, u zadnje vrijeme se medijski sve više eksploatišu ‘Čuvari Bosne’. Pišu pisma, prijete, slave istorijsku borbu, prozivaju ‘izdajnike trojke’, napadaju Zapad i Ameriku, vrše mobilizaciju, šire mržnju po socijalnim mrežama, najkraće, hoće ponovo Komšića i Izetbegovića, neće Ameriku i Zapad, hoće braniti Bosnu, hoće rata. I printaju i prodaju ljiljane i uniforme, torbice i čizmice, spremaju se za rat.

– Jučer je jednu takvu ekipu ‘Čuvari Bosne’ primio u Predsjedništvu ‘gazija’ Željko Komšić. Pa sa njima drvio i naglabao o odbrani države kao i Reis sa svojim posjetiocima. O ‘očekivanim budućim potezima vlasti u očuvanju bh suvereniteta, o poslušničkoj politici ‘trojke’, o smicalicama Zapada’, o ustrojavanju rezervnog sastava OS BiH i o svemu što tišti od međunarodne zajednice zaboravljene državne štetočine tipa Komšića.

Nismo mogli zabilježti da se ovaj mračni lik bh političke scene i ahbab SDA i Reisa dosjetio da zvanično primi nekog iz udruženja za borbu djece zaostale u razvoju, ili udruženja koja se bore za prava zdravstenih osiguranika ili uduženja oboljelh o raka ili da ne nabrajmo dalje bilo koje udruženje koje baštini onu potrebnu socijalnu i pravednu komponentu ugroženih kategorija, jer naprosto to nije u Komšićevoj agendi. Svih ovih decenija on uživa u svojoj populističkoj opasnoj igri. Uništio je zauvijek odnos Bošnjaka i Hrvata, pokvario odnos sa susjedima u regionu, sa stranim diplomatama i državnicima, sve čega se dohvatio, završilo je u svađi i nenadjebivim mahalaškim tonovima i ignoranciji. I pored toga on se ugodno baškari se u zagrljaju sa SDA kad nije na skijanju ili po skupim destinacijama, popunjavajući svoje radno vrijeme svađama i prijetnjama, posjetama džamijskih harema kod kuće i po dijaspri, obilascima šehida, na Kovačima je obavezno skoro svaki mjesec. To što će ovakvim potezima naškoditi državi koju ‘brani’ njega ne tangira, jer u BiH se tako upravo i vodi odbrana i zaštita.

– Iako je udruženje pomalo i fantomsko, budući da je jedan od poslanika u Kantnu Sarajeva (Eldar Čomor) poslaničkim pitanjem tražio da ga službe obavijeste da li je i kako ovo udruženje registrovano te koliko se iz budžeta za njega izdvaja, na koje pitanje još nema odgovora, ‘Čuvare’ je Željko Komšić kao vrhovnik u Predsjedništvu primio i sa njima brstio politiku. Kao kad Benjamina Karić načelnica za baklave i nakaradne spomenike po Sarajevu primi u posjetu i još nagradi ortodoksnog vehabiju, prevaranta i kavgadžiju ‘antiDAyton’ udruge Aličkovića, tako se i ‘zlatni ljiljan’ dao u populističke vode, računajući na popularnost u narodu iza kojeg se na ovaj način sakriva.

Vrlo opasna politika i kod Komšića prepoznatljiva ali pogubna i za državu i za Bošnjake koje on predstavlja. U toj raboti njemu ništa nije sveto a Bošnjacima milo i drago. Podsjećamo, uz izbore u Mostaru nakon 12 godina, juna 2021. godine plakatirao (uz slogan ‘Na kafi sa Predsjednikom’) je svoju posjetu sa savjetnikom iz Beograda Čedomirom Jovanovićem, zloupotrijebivši sliku na plakatu majke Hatidže Mehmedović iz Srebrenice. Kao što znamo on je sa Bakirom zabetonirao daljnju podjelu ovog bh grada i kao ‘predsjednik’ i ‘čuvar’ na kafu može kao i ranije : samo u Istočni Mostar.

Zato, dok god je ‘zlatnog ljiljana’ u fotelji, biće i ‘čuvara’. Spavajte mirno. Ko zaklani.

photo : Željko Komšić u Predsjedništvu sa ‘Čuvarima Bosne’, arhiv