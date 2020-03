Od konja sekretara SDA koji je izvršio samoubistvo preko opijanja muslimana -‘Lorda Bošnjaka’ Emira Hadžihafizbegovića do ‘napada na kameru’ Asima Sarajlića, glavnog kadrovika SDA bande

Ovih dana aktualna je ‘afera’ zvana ‘Asim’ koju je lansirao Semir Efendić, SDA aparatčik i načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, koja je javnosti poslana odmah nakon izbora novog rukovodstva SDA zelene mladomuslimanske bulumente za Sarajevo, gdje je jedna od kandidata za mjesto predsjednika SDA u Kantonu Sarajevo bio i sam otkrivalac ove ‘afere’.

Kao što smo već mogli vidjeti i čuti iz audio snimka kojeg je na svom face profilu postavio Efendić, glavni akteri ove bh jebe su Asim Sarajlić, podpredsjednik SDA i glavni kadrovik za ovu moralno posrnulu i kriminogenu partiju, zastupnik u Skupštini KS Sabahudin Delalić Traca i Muhamed Šehović, također poznati delegati ove stranke a u priči se čuje kako Sarajlić dogovara zaposlenje žene jednom od glasača uz uslov da glas dadne protukandidatu Efendića penzionisanom generalu, savjetniku Fadila Novalića i ratnom profiteru Prevljak Fikretu.

Tešku aferu stavljamo u znake navodnika jer kao što znamo sve bh afere su obične ‘jebe’, sve se završava pod ‘presumcijom nevinosti, ‘ostavlja se da organi države rade svoj posao’ koji organi nikad ne završe ili završe posao nakaradno i oslobađajućom odlukom, dok se sva pažnja usmjeri na one ili onoga koji su izazvali i objavili ‘aferu’, na ‘zvizdače’ koji ukažu na kriminal i korupciju, sa pozivom na bh Zakon po kojem je kažnjivo otkrivaje korupcije i kriminala.

Tijesnom većinom u ovim izborima SDA u Sarajevu pobijedio je Prevljak pa je Efendić razočaran načinom glasanja, prevarama SDA i samim izborom, pustio snimak da se nacija zabavlja.

I uspjelo je, dan nezavisnosti BiH je pao u drugi plan, svi pričaju o ‘aferi Asim’, proslave 01. Marta su se kao i obično u BiH završile učenjem dova partizanima i Aliji Izetbegoviću po grobljima i džamijama kako u BiH tako i u dijaspori, već smo vidjeli i poznato je da ovu ‘nezavisnost’ ne slave osim Srba čak ni Hrvati koji su ‘presudili’ tom referendumu 29 februara i 01. marta 1992. godine. Tek toliko da se zna koliko je i gdje je Bosna i Hercegovina ‘jedinstvena’ i ‘suverena’.

No, vratimo se ‘aferi jebi’ zvanoj Asim, i njenim učesnicima.

Asim Sarajlić je siva eminencija SDA i ‘odranije poznat’ organima gonjenja ali to ne znači da će zeleni termiti da ga se olako odreknu i odranije je poznato da voli uzimati lovu i dogovarati zaposlenje uz pare, tako to radi SDA patriotska lopovska liga BiH.

Naime, još prije skoro tri godine Asim je bio u ‘aferi jebi’ oko para i zapošljavanja kada je u akciji pod imenom ‘Bosna’ uhapšen sekretar SDA Amir Zukić, nakon čega su još osim njega optuženi Mirsad Kukić koji se kasnije ‘odvojio’ od SDA oformivši svoju posebnu stranku (Pokret Demokratske Akcije), zatim još par vedeta SDA mafije’ – Senad Trako, Safet Bibić, Esad Džananović, Seid Fazlagić i Ramiz Karavdić.

SDA mafija na čelu sa Sarajlićem voli zapošljavati uz naknadu ali to za SDA i bh pravosuđe nije baš i neki kriminal jer je u BiH korupcija zaštićena zakonom, tako da od te ‘aferice’ od prije par godina nema ništa, Sarajlić je evo to dokazao novim zapošljavanjem uz zaposlenje i glas na odboru SDA, dok je jedino u prethodnoj priči ‘žrtvovan’ Zukić i njegov konj. Poznato je da je mafijaškim manirom dok je Zukić bio u pritvoru ubijen njegov konj na farmi a što je tužilaštvo ZDK okarakterisalo kao ‘samoubistvo’ konja. Postupak protiv Sarajlića nije još okončan a bilo je ‘neka državni organi rade svoj posao’, evo, vidimo da rade.

Ni ova zadnja trakavica o korupciji i kriminalu SDA mafijaške hobitnice neće otići dalje od ‘isčuđavanja’ javnosti, internet komentara i ‘obećavajućih akcija’ SDA monstruma u vrhu ‘kako treba ostaviti da državni organi odrade svoj posao’, da stvar ‘legne’ kao i obično kada su korupcionaške afere u vlasti na dnevnom redu.

No, nova jeba uz Sarajlića otkriva znatno više od prethodnih, jer Sarajlić pojašnjava kao su na isti način prošli i prethodni izbori kada je sa samo jednim glasom više za načelnika Sarajeva ustoličen sunetlija mladomusliman Abdulah Skaka uz pomoć direktora bezbjednosne organizacije OSA Mehmedagića ‘Osmice’, čuje se kako Sarajlić pojašnjava da je ‘prvi do Bakira’ i da je ‘Bakir sa ovim upoznat’, da će se supruga glasača za Prevljaka zaposliti kod glumca Emira Hadžihafizbegovića ‘koji je dužan Sarajliću’, ima tamo svega i svačega.

No, prve reakcije su već ohrabrujuće, ne treba da se sikira Sarajlić ili Prevljak koji je prevarom kao kod svih glasanja u SDA i uopšte u BiH došao na prvo mjesto SDA Sarajeva, čim je Izetbegović objavio kako je ovo ‘namjerni udar na destabiliziranje SDA’ i kako će ‘svi snositi političke posljedice’ te da će sve ‘istražiti zvanični organi’, a sve je garnirano Radončićevim citiranjem koliko robije sleduje onom ‘ko tajno snima’ kriminal i korupciju ili odgovorm prvog u Bošnjaka Željka Komšića ‘zlatno-dijamantnog ljiljana’ kako je korupcija normalna stvar u BiH i da ‘ima toga koliko hoćete’.

Čime je ‘afera jeba’ u startu pojeftinila do kosti a istovremeno otvoren lov na Efendića načelnika i ‘snimatelja’, kao u svakoj bh ‘aferi jebi’. Kao u slučaju ‘papak’, kao u slučaju Tegeltija i ‘potkivanje’, kao u …

Sve su (ne)prilike da će se zakon slomiti na ‘toncu’ koji je ukazao na kriminal i na ovom malezijskom učeniku Efendiću, do ‘afere’ zvijezdi SDA politbiroa, možda čak optuže i Dodika i Srbe da su sve namjestili i poturili.

Poznati bh novnar i advokat Senad Pećanin je u svom jednom ranijem britkom obraćanju fino pojasnio kad možemo vjerovati političarima rekavši ‘samo onda kad napadaju jedni druge kad se raziđu i posvađaju’, u svim drugim slučajevima to su bezočni lažovi.

Međutim, džaba što nam tada daju čiste i jasne materijale za optužnice iznošenjem prljavog kriminala i veša, kad Tužilaštvo BiH umjesto da radi, čeka da neko podnese prijavu a onda, i kad to dobiju-sačini nakaradni optužni akt tako da sudije oslobađaju nemilice i zatrpavaju sve ‘afere’ i afere. Začarani zatvoreni krug.

U ovoj poslednjoj aferi bi bar bilo zgodno da saznamo šta je to glumac Emir ‘dužan’ Asimu, znamo šta je dužan Bakiru, no sve će ostati na ‘političkim odlukama’, što znači osudama ili eventualno disciplinskim postupcima stranke, isključenjem iz stranke sitnih ‘riba’ dok će sva pažnja biti usmjerena na one koji su ‘aferu’ snimali i otkrili.

Još jedna u nizu akcija ‘bismillah mafije BiH’ koji iz prvih saffova selamaju i pozivaju na Allaha a pelješe i kradu, tuku i ubijaju, ništa posebno i ništa spektakularno i nepoznato.

Ako se već konj sekretara SDA može sam ubiti, vidjeli smo da može, ako Emir Hadžihafizbegović glumac može postati mrtav pijan SDA ministar a počiva na jednom od tri stuba (vjera, porodica i država), ako se napad na novinara okarakteriše kao ‘napad na kameru’ kao što je u slučaju SDA ‘biznismen’a i SDA ‘čivije’ Huse Ćesira to potvrdio Bakir Izetbegović marta 2019. godine i ako Sarajlić koji obožava zapošljavati uz lovu nije sankcionisan, šta nam se onda može poručiti iz ove najnovije ‘aferice jebice’ iz vrha SDA bezobrazne elite kriminalaca?

Ništa, ama baš ništa, osim da je sa ovakvom bandom kvazivjernika, kriminalaca i lopova, država Bosna prezadovoljna.

Prezadovoljna je i ‘međunarodna zajednica’ koja ih održava na vlasti, narod koji sve to trpi i toleriše umjesto da ih govnjivim motkama rastjera i strpa u zatvor, svi su happy i takvu idilu ne treba uopšte kvariti. Treba se samo zabavljati. Sa Dodikom, sa gazijma i šehidima, sa ‘nedamo ni pedlja države’ (ko bi je dao kad te tako štiti), sa zastavama, sa tim ko je važniji u Bruxelles-u, sa silnim osvojenim bitkama i sa herojima ratnim zločincima.

Mladi islamista i načelnik Efendić je sa objavom ove ‘afere’ zapečatio svoju političku karijeru u SDA, može se samo prestrojiti nekom od bivših ‘otpadnika’ SDA ili osnovati novu stranku, ‘državni organi’ će nas obavještavati da su ‘formirali spis’ i da ‘rade’, i sve će mo sve zaboraviti za nekoliko dana.

Jer, kao što reče bošnjački član iz reda Hrvata u bh Predsjedništvu Komšić, toga ima koliko hoćeš, ništa to nije novo ni neuobičajeno. Uostalom, ministar likovne policijske bh akademije Fahro Radončić je to potvrdio svojim tekstovima u ‘najčitanijoj novini’ njegove supruge frizerke Azre o kaznjavanju ‘onih što tajno snimaju’. Oslobođen čovjek poreza kojeg je utajio u iznosu od ‘oko’ 11 miliona KMa, dobio plac za novi toranj i ‘došao tobe’. Zaboravio Džaferovićev pokvareni zub pa udara kao i Šefik. ‘Niko neće uzeti ni pedlja naše države’, misleći na Dodika.

Žalosno je samo u svemu tome činjenica da je to sve tako i tačno. Neće Dodik ‘dohakati’ državi BiH već ove i ovakve patriotske hulje koje jedino i sa razlogom vole upravo takvu državu. Ko je ne bi volio?

Novoizabrani predsjednik SDA Sarajeva Fikret Prevljak, limar koji je dogurao do diplome Fakulteta političkih nauka, koji je od kerovođe u Policiji do ratnog profitera dogurao do dvije funkcije (savjetnik premijera Fadila Novalića-2.500 KMa, plus plata u SDA, generalska penzija od 2.500 KMa, plus restorani na Jablaničkom jezeru i poslovni prostori a sve uz Allaha i selame i uz tunel ‘spasa’ u Sarajevu gdje je odlučivao o milijardama robe u ratnom Sarajevu koja je ulazila u Sarajevo uz njegov blagoslov i talove) nevješto ali čitko i ponosno potvrđuje da je ‘poltron Izetbegovića’ na naknadno objavljenom snimku, nevino tražeći da Efendić ‘ostane u stranci’.

Ah, čista SDA jeba, jeste Allaha mi. Neka nam živi vječno Jedna i Jedinstvena, suverena bh korupcija. I patriotski poltroni.

photo: Sarajlić Asim, Bakir Izetbegović i bivši sekretar SDA Amir Zukić, arhiv Cross Atlantic