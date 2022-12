Bakir Izetbegović poslije žrijebanja delegata za Klub Bošnjaka ‘oživio’ : čitavo vrijeme u izbornoj kampanji pod sloganom ‘sigurno’ pozivao se na ‘partnerstvo’ sa Allahom a nakon poraza nadu u život mu povratio obični kockarski ‘mješalac’.

Na prošlim opštim izborima u BiH od 02. oktobra ove godine SDA a posebno njen ‘lider’ Bakir Izetbegović doživjeli su fijasko, međutim kao što to govore sve politčke partije u BiH on je i dalje na opciji ‘mi smo pobjednici’. Iako je izgubio svoju bitku za bh Predsjedništvo gdje je u ime Bošnjaka više glasova dobio Denis Bećirević kandidat zajedno udruženih 11 političkih partija (‘osmorka’ predvođena strankama SBiH, NiP, Naša stranka uz ostale manje bh političke grupacije), Bakir se još ne predaje, još uvijek tvrdi da je SDA pobjednik i da se bez nje neće formirati vlast u BiH. Čak i pored toga što je ‘osmorka’ sklopila Sporazum o formiranju vlasti sa HDZom Dragana Čovića na nivou Federacije i sa SNSD Milorada Dodika na nivou države.

Nadu oko famoznih formiranja Klubova u Domu bh Parlamenta SDA je pojačala poslije izbora kupovinom ‘papaka’, trgovinom i ucjenama, a onda su prije neki dan na upotrebu stigla pravila VP Christian-a Schmidt-a o izboru delegata u Klubovima po kojima, ako se nema većina potrebna za biranje predsjednika i podpredsjednika FBiH, u pomoć doziva žrijebanje. Kandidati se izvlače kao na lutriji ili u ‘bingo’ igricama po kafanama.

U tom do sad u praksi neviđenom bh izbornom cirkusu, sretne kuglice iz ‘bubnja’ su izvukle SDA pa je tako izvikani i potrebni ‘broj ruku’ od 11 delegata (po Bakiru on ih ima i 14), sretni dobitak pripao SDA a Bakiru dao novu nadu za život.

Kaže, sada bez SDA se ne može formirati vlast, zaprijetio je i blokadama, uz put nudeći ‘ruku’ pomirenja ‘probosanski’ orijentisanim strankama da se udruže i da formiraju vlast bez Čovića i Dodika. Kako niko, ama baš niko od političkih ‘partnera’ neće sa njim u vlast osim Željka Komšića čiji jedan delegat je u ovom ‘igrokazu sa rukama’ u Klubovima odlučujući, sve su prilike da će se morati u ovo ‘umiješati’ ahbab Schmidt i OHR, u protivnom bi moglo doći do zastoja i blokada koje imamo već četiri godine i zbog kojih se VP i oglasio nematnutim propisima danuoči izbora.

Sa ovim ‘sretnim dobitkom’ i izvlačenjem kanididata iz Livanjskog Kantona Bakir se ponovo ukazao, živnuo i slavodobitno otpočeo prašiti njegovim poznatim izjavama (SDA – ‘lokomotiva država’, ostali ‘kočničari’) i intervjuima, prije toga nije ga bilo nigdje. Šta će biti sa tom potrebom većinom i kako će se postaviti Komšić (iako se već nazire da će ili biti neutralan ili podržati SDA, što je u praktičnom smislu isto), ostaje da se vidi kao i da se sačeka kako će odlučiti Schmidt koji je u izbore uveo ovo ‘izvlačenje’ i ovu bh izbornu lutriju svojim nametnutim izmjenama Izbornog zakona, no ovdje i sada podvaličimo ironiju Bakirove sudbine.

Naime, u izbornim mitinzima po BiH i dijaspori bio je vrlo radikalan i siguran, igrao je na vjersku islamističku kartu paleći stare rane i prijeteći ‘prebrojavanjem’, vojskom i dronovima i robotima, izdajnicima i ‘hladnim ratom protiv Bošnjaka’ kritikujući ‘Zapad’ i Ameriku, posebno američku ambasadu u BiH ‘koja podržava ‘osmorku’ i Čovića, njegove skupove koji su ličili na čisti vjerski kičeraj uz snažnu i neskrivenu podršku Islamske Zajednici BiH, njihove hutbe i botove, ratne zastave i tekbire, i činilo se da Bakiru i SDA partiji ne može niko. Čak je išao dotle nisko i prljavo da je islam kao vjeru maksimalno zloupotrebljavao, vrišteći kako će svi drugi ako pobijede ‘izdati’ državu, vjeru i narod a on to neće jer ‘izdati ne zna’, da bi u jednom trenutku Boga-Allaha prglasio svojim ‘mentorom’, partnerom i zaštitnikom.

Na završnom skupu u Zetri u Sarajevu Izetbegović koji je po uzoru na portrete svoga oca Alije na izborne plakate samo stavio svoju sliku bez naziva SDA stranke i uz onaj poznati pozdrav rukom, svoju nesumnjivu pobjedu je ovako opisao.

‘Nije njih samo 11. Imaju i mentore koji ne izlaze u javnost. I mi imamo mentora. Jednog, koji je dovoljan”.

Nakon saopštenja prvih rezultata izbora koji su uz put rečeno pokradeni, profanisani i na sve su ličili osim na demokratsko biranje, malo je Bakir umirio strasti pa je skrušeno priznao da je ‘njih 11’ bilo previše i za njega i za ‘mentora’. “Da je bilo 9 stranaka protiv mene – uspio bih, ali 11 nisam mogao“, reakao je i priznao faktički poraz.

Čudni su zaista putevi nebeski, Bakir je dokaz. Iako je ‘iza sebe’ i sa sobom imao ‘najjačeg’ koji je dovoljan i neprikosnoven, život u vlasti i novu nadu da nastavi dinastiju Izetbegovića i jarana dugu već 30 godina dao mu je obični lutrijski bubanj. I VP Schmidt. Mješalac i kockarska sreća, gdje je, kao što smo vidjeli SDA ‘izvukla’ tog famoznog 11-tog kandidata u Klubu Bošnjaka.

photo : jedan od izbornih detalja SDA stranke i Bakira Izetbegovića, arhiv