* Ovaj naš nasušni Dayton kojeg nema nigdje u originalu a na kojem počiva kompletna država BiH uključujući čak i Ustav BiH, i koji akt je ‘čarobno’ nestao iz kase Predsjedništva niti je ikada verifikovan u bh Parlamentu, pa se država uređuje na osnovu notarske kopije iz Pariza, ima jednu finu odredbu o ‘specijalnim vezama’, na kojoj se u BiH u zadnje vrijeme lome medijska, politička i državotvorna koplja. Niko ne zna sa sigurnošću jer kopije su to a ne originali, ej bolan i bre, ko se može a ko ne može ‘specijalno vezivati’ i kako. Srbi iz Republike Srpske sa ‘braćom’ u Srbiji, Hrvati iz BiH sa Hrvatima u Hrvatskoj, Bošnjaci, Bosanci, Muslimani, eskimi … sa braćom u Sandžaku, u Turskoj i posvuda po Zapadnom Balkanu. I kako se mogu te veze provoditi i održavati. A opet, ‘specijalno se druže i uvezuju’. I, eto ti belaja, kao i uvijek kad je nešto nedorečeno i nepoznato.

Jedni ove veze vide u truskanju folklora, razmjeni ekskurzija ili u čišćenju korita rijeka i potoka, u gradnji džamija, škola ili crkava, jedni kažu da su veze specijalne čak i kad helikopter iz susjedne države sleti u BiH ili kad policajci iz susjedne države onako turistički uređuju u domcilnoj, našoj državi. Tako je i kod posjeta ‘zvaničnika’, vjerskih ‘lidera’, opet tajanstveno i nedorečeno. Predsjednici iz susjednih država šetaju po specijalnim dijelovima BiH i obratno, jer ‘to je nama naša borba dala’ da imamo Aliju za maršala. Bez diplomatske i protokolarane najave i procedure. Imamo Dayton i imamo pravo na ‘specijalno vezivanje’. I miješanje u stvari druge države, to nam je ‘farz’ ili što bi neko rekao na maternjem : to nam je obaveza. Od izbora do svega ostalog.

* Valjda ponukan sa tim ‘specijalnim’ zaslugama iz Daytona, i sarajevski biznisman, podpredsjednik SUBNORa i čak prijedlog za gradonačelnika Sarajeva (prije nego će fantomska i notorna doktorica Benjamina Karić izigrati Bogića Bogićevića i uskočiti u igru) drug Nijaz Skenderagić se dočepao tih ‘specijalki’ iz Daytonskog Sporazuma pa nastavio tamo gdje su drugi otpočeli. Organizovao ‘omladinsku radnu akciju’ za uređenje plaže u Novom Pazaru, u susjednom bratskom Sandžaku, u državi Srbiji. Bivši Titov pionir i omladinac i nosilac štafete a kasnije dobrostojeći biznisman i dioničar mnogih firmi u Sarajevu, posebno ‘Bosnalijeka’, ukupio je hrpu staraca kakav je i sam, okitio ih zastavama Yugoslavije i BiH pa ih otpratio u Srbiju. Da riljaju volonterski kao nekad što je i sam Nijaz riljao. Mediji su to pohvalili, čak i podpredsjednik FBiH Igor Stojanović koji je ‘omladince’ uz prigodan govor ispratio ispred vlade, i otiđoše.

* Sve je to ok, i treba se dosjetiti Tita i omladinskih brigada, međutim iako pozitiva, ovaj događaj je ipak ‘miješanje u stvari druge države’, kako se to fino kaže. Nije ni blizu onim smicalicama iz Banja Luke ili Trebinja sa policajcima i helikoterima ili svakodnevnim posjetama hrvatskog predsjednika Herceg-Bosni, ali ipak se odlazi raditi u drugu državu. Ili nam se to samo čini? Jer, zna se šta je nama Sandžak. To je ‘dio naše teritorije koji nam je isčupan iz srca još na Berlinskom Kongresu‘, pjevucka političar Reis koji je u ‘radnim akcijama ‘ često u Sandžaku, i uopšte to ne smatra upadom u drugu državu. Granice postoje samo za Dodika ili Čovića, sa Sandžakom su to samo nekakve ‘izmišljene linije’ koje se lako preskoče specijalnm vezama i humanošću. Zato jer ‘mi smo isto’, gdje god ima Bošnjaka to je kao da smo tamo i kao da je naše.

* Skenderagić je postupio kao, recimo, pomeuti Reis hodža, ili MVP BiH Dino Konaković koji Sandžaku redovno šalje lovu za semafore u Sjenici, za džamiju na Pešteru, za ‘akademce’ Sandžaka i u sličim ‘potrebama pomoći braći’. Jer to dozvoljavaju ‘specijalne veze’. Otuda se Konakoviću u tim ‘specijalnim iftarskim večerankama’ rodila i ideja oko ‘ujedinjenja svih Bošnjaka’ pa pokušao i saborovati u Sarajevu kao Dodik u Beogradu. No, da ostavimo Dayton jer kao što rekosmo niko taj ugovor ili sporazum ne poznaje osim bh političara i susjednih također, svako ga tumači onako kako mu zatreba. Tako ga tumači i visoki bh predstavnik iako ima original dokumenta i zna engleski. Riječ je o nečem drugom, trećem ili četvrtom.

Prvo, smiješno je grupu gerijatrije iz Sarajeva nazvati ‘omladinskom brigadom’ kad se vidi čak i na slikama da ovi ‘momci’ ne mogu pogurati prazne a kamo li pune tačke, ili se prihvatiti krampa, šatorskih ljubavi ili gitare, kao nekad u Titino vrijeme. Drugo, čemu uređivati plaže u susjednoj državi kad imaš tu pred nosem u Sarajevu smeća koliko hoćeš, valjda je najnormalnije da prvo počistiš svoju avliju. Treće, antifašista Skenderagić kakvim ga je stvori prvo Tito a onda Bog, zna i vidi kako mu izgleda antifašističko partizansko groblje na Varcama, nije valjda ćorav kao Benjamina, i prvo što je kao podpredsjednik SUBNORa trebao urediti to je očistiti taj spomenik partizanima kojeg zvanično Sarajevo namjerno prepušta i uništenju i zaboravu, pa tek onda iću u drugu državu akcijati. Zna sigurno Skenderagić i razlog tog skrnavljenja spomenika i bh istorije, po kojem za zvanično Sarajevo partizani nisu oslobodili glavni grad već nekakva ‘Muslimanska slavna’ a onda došli ‘fašisti i četnici’ pa pobili ‘sve što valja’ u Sarajevu. Sve suradnike fašista, Hitlera i NDH vlastele. Ne vjerujem da to ne zna, tim prije ga ‘krivim’ za ovu radnu akciju, i tim prije jer je sa njom potvrdio da Dayton postoji.

Evo i ‘naših specijalnih veza’.

photo : ‘omladina’ Sarajeva u pripremi za odlazak na ‘omladinsku akciju’ u Srbiju, Sandžak, arhiv