Ako su Ranko Debevec i ‘Osmica’ Mehmedagić ‘vrh hobotnice duboke države’, gdje je ‘hobotnica? I poBogu braćo, šta radi ta SIPA, OSA, FUP i Interpol, kad ne mogu pronaći običnog džamijskog i SDA bota hodžu Mulahusića a mogu uhapsiti predsjednika Suda BiH?

* Spektakularnim hapšenjima u Sarajevu predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca Kavasona i smijenjenog direkotra OSAe ‘Osmice’ Muhamedagića zbog osnova sumnji za teška krivična djela zloupotrebe te državnog advokata Vasvije Vidović za pomaganje u ovim djelima, bh pravosuđe i tužilaštvo su došli do prekretnice : ako se uhapšeni saslušaju pa puste kao što se do sada radilo biće to još jedan fiktivni spektakl rada organa gonjenja, ako se nađu i potvrde osnovi sumnje i ako se otvori istraga i proces, biće to znak da se konačno krenulo u obračun sa kriminalom u samom vrhu, i nagovještaj da su ovi organi možda krenuli sa terapijom svog ‘izliječenja’ i da će uslijediti još sličnih akcija.

Ne treba još ništa očekivati senzacionalno budući da znamo kako je svih ovih godina i desetljeća radilo pravosuđe, tužilaštvo a kako su se postavljali organi gonjenja, i iz razloga više jer po presumpciji nevinosti niko nije kriv dok mu se krivica ne dokaže. Posebno se misli na rad tužilaštva i pravosuđa, prepuna je arhiva dokaza koji govore da su se ovih godina ovi državni organi bavili više kriminalom u svojim redovima nego državnim problemom broj jedan u BiH- korupcijom i kriminalom svih vrsta u samom vrhu države.

* Da bi povjerovali tužilaštvu, nije dovoljno samo ovo, poprilično hrabro hapšenje samog ‘vrha’, dosadašnji silni disciplinski postupci protiv silnih tužitelja za teške prestupe koji su uglavnom završavali ‘kaznom’ sa nekoliko procenata odbitaka od plaće u par mjeseci, nakaradnim i površnim optužnicama, zastarom mnogih teških krivičnih djela držanjem predmeta u ladici i neradom tužitelja, prvo će trebati počistiti smeće u svojoj avliji. Isto tako se može reći i za sudske odluke, silne nagodbe sa tužiocima, gdje su se skoro po pravilu izricale minorne kazne ili davale uslovne osude, u najgorem slučaju potvrđivale nagodbe sa najžešćim kriminalcima koji bi poslije te kazne otkupljivali. A država prosula milione KMa ‘nezakonito uhapšenima i osuđenima’ za njihove duševne muke.

* Dakle, sa sada, sve ostaje u domenu poznatog spektakla i medijskih borbi ‘duboke države’ i njenih napora da se kao u svim sličnim pokušajima do sada sve podvede pod nacionalno. Ili je ‘napad na Bošnjake’, što znači na državu ili je akcija ‘smišljeni akt nove vlasti’ bez Bakira, SDA i Reisa da se država uruši ili preda Dodiku i Čoviću. Slijedom čega je već krenula hajka i ‘analiza’. Čiji je glavni tužilac (Dodikov naravno), čija je i ko je tužiteljica (opet Srpkinja, čak joj se citira i ime i prezime i listaju njeni raniji predmeti) koja je potpisala nalog za hapšenje, ko će suditi, kome će (Dodiku, opet) ovo pomoći u njegovom krivičnom postupku, ko će preuzeti Sud (Čović, dabome, zamjenik Debeveca je Hrvat) ako Debevec ostane u zatvoru … Klasična bosanska, bolje reći bošnjačka mantra razvodnjavanja svakog kriminala ‘naših’ i hrpa prognoza koje lede krv u žilama svakog Bošnjaka u vezi sudbine države. Već su krenule salve botova, ‘istraga’ Avde Avdića je dala smjer i tok daljnjeg razvoja događaja, pripomaže Slobodna Bosna i Patria, slijedom čega botovi i džematlije po internetu razbrojavaju krvna zrnca tužioca i sudija i pozivaju na otvoreno naoružavanje i spašavanje Bošnjaka. Naravno, u kontekstu svega ovog ide i ono ‘hapse Bošnjake i naše generale a ratni zločinci se šetaju’. Samo se čeka još Reis kao u slučaju Fadila Novalića ili generala Dudakovića.

* Ako se utvrdi da su uhapšeni počinili ova krivična djela za koja se pretpostavlja da su uhapšeni a to je da su neovlašteno prisluškivali sudije u prethodnom postupku, političare pa i građane (navodno se pominju i kontakti u vezi afere ‘respiratori’), onda bi u tom slučaju pravosuđe i tužilaštvo trebalo ostati hrabro i ustrajno je to narod od njih očekuje.

‘Osmicu’ Mehmedagića javnost dobro zna, zna zanjegove diplome i prisluškivanja, za njegove tajne sastanke sa predsjednikom Suda BiH, za neovlaštena prisluškivanja ­građana, bio je i hapšen pa se ništa nije dogodilo osim što je završio na crnoj američkoj listi, njegove tri falsifikovane diplome su zaboravljene.

Debevec je za javnost bio i stao samozatajen. Bilo je nekakvih afera oko državljanstva Španije i imovine u toj džravi, nešto su ga kolege iz tužilaštva disciplinski ukoravali za neke ‘prestupe’, povezivan je sa aferom ‘respiratori’ indirektno ali bez čvrstih dokaza, treba sačekati istragu pa vidjeti šta je još skrivio i da li je osumnjičen. Međutim, on uopšte do sada nije sakrivao svoje bratstvo sa ‘Osmicom’, i sama ta činjenica je dovoljna da ne bude predsjednik Suda, ostalo prepustimo Sudu. Uz jedno čisto pragmatično pitanje : kako je moguće da sin oca Ranko koji je istraživao Aliju Izetbegovića u poznatom procesu ‘Islamske deklaracije’ bude (ako se to utvrdi) u talu sa Alijinim sinom Bakirom i njegovim najznačajnijim pulenom ‘Osmicom’, koje pitanje baš onako intrigira. Plus, Srbin je a tako ga, što je izuzetak od svakog pravila – brane Bošnjaci.

Što se tiče Vasvije Vidović i njenog hapšenja u zgradi SIPAe kada je naivno pokušala od Debeveca iznijeti vani jedan od njegovih telefona, ako se ta činjenica povrdi, to je čisto pomaganje u izvršenju djela. No bez obzira na celularni predsjednika Suda Vasvija je znana kao ‘Alijina advokatica’, još od ‘afere Agrokomerc’, Haga pa do današnjih dana. I svi ‘kapitalci’ optuženi SDAovci u Sarajevu su njeni klijenti ili klijenti njene kolegice Senke Nožice. Što je ovom duetu advokata odavno priskrbilo epitet ‘državnih odvjetnika’ i državne advokatske mafije’.

Njena slava nije u njenoj pravnoj pameti iznad svih ostalih branilaca već u toj nespornoj činjenici da je oduvijek bila na strani te mračne duboke tvorevine i vlasti, ovaj put se zanijela pa zaboravila da se u sobi za saslušanje sve vidi izvana.

* Dakle, uhapšeni su oni za koje se smatra da su ‘vrh hobotnice SDA’, ali šta će mo sa hobotnicom? Kad će ona doći na red?

E, to sve zavisi od ishoda ovog postupka. I zaboga, kad će država već jednom dohakati Bakirovom najvažnijem botu i ‘bratu’ iz Luxemburga, nekom hodži Mulahusiću koji godinaa bukvalno ismijava državne organe i crta ljudima mete na čelo, sad uz ovo hapšenje čak poziva na naoružavanje po džematima i na juriš na sistem puškama, da se spašava država?

Kad će njega konačno država uhapsiti, ima li, gdje su i šta rade SIPA, OSA ili FUP, čak i Interpol? Kad mogu uhapsiti predsjednika Suda BiH kako ne mogu ili nesmiju običnog džematskog bota i brata Bakira Izetbegovića, dokle će mu na ovaj način dizati cijenu i ljude izlagati opasnosti?

I zašto su ga pustli kad su ga imali u pritvoru? I to je pitanje za glavnog bh tužioca i za Sud, uz ova najnovija hapšenja. Jer, Mulahusić nije jedini, ‘hobotnica’ ima pipaka po čitavoj Bosni i dijaspori.

photo : uhapšeni Ranko Debevec Kavason i ‘Osmica’ Osman Mehmedagić, arhiv