ONO – KAD BAŠ ŽELIŠ BITI PREDSJEDNIK : Fahrudin Radončić se vraća u politiku a iz nje nije nikad otišao već izbačen, sada umjesto kao nekad preko Bakira Izetbegovića, povratak najavljuje preko hanume Sebije poredeći se sa Trump-om.

– Nema života, para i moći bez politike, džaba svi avioni, kamioni, tornjevi i milioni, tu u ‘majčinom krilu’ i ‘na majčinoj sisi’ države, tu je spas i rješenje svih problema. Zato svi hoće u politiku, i siromasi i bogatuni, i pismeni i nepismeni (oni posebno), i još gore, kad jednom zalegnu u stolicu, otuda ih samo na ‘tabutu’ možeš istjerati. A u BiH u Državi Veseloj, baš ‘rodilo’, preko stotinu stranaka, na hiljade udruženja i na desetine ‘nezavisnih’ državnih parazita, pa budžet koji takvu zakonsku glupost plaća, pa privilegije i evropski benefiti u balkanskom blatu, pa propisi koji su osmišljeni kao od Boga dati za političarenje, kriminal, nepotizam, pljačku i korupciju bez odgovornosti ni narodu ni Reisu ni Bogu, sve je to mamac koji se ne ispušta.

– Samo što smo ispratili održane lokalne izbore, stižu nam oni ‘najdraži’, kako se kaže za muslimanske praznike, dolaze za dvije godine opšti daytonski državni izbori, i već je krenulo prebrojavanje, prestrojavanje i tiho lobiranje, marketing i najava želja.

U moru onih koji će okušati sreću da postanu državni poslanici ili članovi bh Predsjedništva, već se ukazao Fahrudin Radončić sa strankom SBB, ekipom za nekakvu bolju budućnost, koja je načisto nestala i pometena s političke bh scene.

‘Potentni’ Sandžaklija (on voli za sebe reći da je potentni političar) i naturalizovani Sarajlija, vlasnik sarajevskih tornjeva i novine ‘Avaz’ koju je ‘prodao’ ženi frizerki davno kako bi postao ministar bezbjednosti, vlasnik ogromnih nekretnina u rođenoj državi Crnoj Gori, već je najavio svoj povratak u politiku. Kod ‘brata’ Hadžifejzovića na tv ‘Faca’, Sandžaklije kakav je i sam Radončić.

Ne može preboliti sve dosadašnje pokušaje da uđe u bh Predsjedništvoa bilo ih je sijaset, hoće opet probati. I, ne da da se kaže ‘povratak u politiku’, on je, veli ‘uvijek tu’ a i njegova stranka, a znamo da ga u politici nije bilo odavno, stranke pogotovu.

– No, interesantno je da je i ovaj put Fahro odlučio u marketing i bitku na isti način i preko ‘Avaza’ novine u kojoj je on ‘samo konsultant’ uz malu doradu. Umjesto dosadašnjih nezaobilaznih napada i bitaka sa ‘bratom’ Bakirom sa kojim se svađao pa onda mirio uz bajramske baklave ‘Kod Kibeta’, sad je, doduše još na početku ali razvidno najavio teške KOSovske teme i uz njih, okrenuo se prema Sebiji Izetbegović. Koju lirično naziva ‘Sekom’. Jedan od najdužih naslova u ‘Avazu’ kojeg smo uočili do sada glasio je udarno kao doktorska disertacija, ovako.

Radončić za Face TV: Seko, ne igraj se, Dodik pozivanjem na vojnu službu u Srbiji eventualno može napraviti krivično djelo, Benjaminu upozoravam kao što sam i Novalića, Bećirović crven i zelen kao lubenica, WTC nije američki…

– Znajući za činjenicu da je u politici sve dozvoljeno još od onog Alijinog mudrog epitafa za političare ‘jedno mislim na sabahu, drugo oko akšama’ (u prijevodu na bosanski : meni je dozvoljeno slagati, zato jedno kažem ujutru a drugo uradim navečer) i poznavajući Fahru političara, tih preokreta, spinova i drugih političkih smicalica će biti, ovo je tek početak, a njemu je teško u tome ‘upariti’. Prisjetimo se samo dijela onih žestokih ‘obračuna’ njega i Bakira, pa onog ‘vreća zlata za mog Bakira’, pa ‘Lažov iz Vijećnice’, i da ne nabrajam dalje, nakon čega je uslijedilo slatko pomirenje uz baklavu pa čak i izjava u vezi ‘lažova’ koja glasi. Bakir nije izdajnik (-Ja sam naravno rival gospodina Izetbegovića, ali on nije izdajnik). I ono vickasto : kad se moja ljubičasta i Bakirova zelena kravata spoje, gledaćete crtiće dok se ne raspadnu boje…

Početak kaže, nakon upita novinara kako je Sebija Izetbegović nakon odluke tužilaštva da zaokruži aferu respiratori i njenu odgovornost utvrdilo da niko nije kriv za smrt pacijenata nakačenih na respiratore, kako je Sebija najavila tužbe i šta on o tome misli, da se Fahro okreće prema Prvoj Dami U Bošnjaka. Poručujući joj ‘pazi Seko, ne igraj se’. Tite mi, kao u onoj folk doskočici Braće Bajića ‘Čuješ, čuješ, čuješ Seko, obuci se lepo. Da idemo da se slikujemo i na slici da se rukujemo…‘ A ona samo što nije odgovorila, čekamo odgovor : ‘hoću, hou, hoću brale, kupi mi sandale..’ Čak joj tako i tepa iako svako žensko sa imenom Sebija nije nužno i Seka. Osim ako niste bliski sa njom. Logično, i u BiH malo drugačije, bez logike.

Kad su već Bakir i Fahrudin kao Andrija i Toma Bajić, onda nema drugačije nego veselo i blisko.

– Što se tiče najdužeg naslova iz ‘Avaza’, najkraće što se može bilježimo. Da je Bećirović kao lubenica u to nema sumnje, samo je Fahro pogrešno ispričao vic. Nije Denis crven i zelen kao bostan, već je unutra crven a vani zelen. Kao i ‘trojka’ koja ge je premetnula od običnog parlamentarnog piskarala u ‘predsjednika’ i još zadovoljna sa njim a on šiba po ‘Takvimu’ skupasa Komšićem. Poruka Dodiku je skoro ista kao i poruke Heleza i Konakovića (a šta bi drugo i moglo), jedino osim prijetećih selama Seki uovom maratonu pažnju zaslužuje upozorenje Benjamini Karić. Bolesno nasmijanoj funkcionerki Reisa i raje sa ulice, koja sa familijom Ademovića dograđuje želje SDA tajkuna i Arapa mijenjajući kroz izmjene Regulacionih planova glavnog grada njihove snove u stvarnost. Lažući javnost da se radi o američkim investicijama umjesto o arapskoj lovi. Tako što onako vesela i razdragana krši bh zakone od spomenika Tvrtku I, preko mućke sa kupovinom svoga stana i promjene lične karte, Severine i sve do ‘kvadranta’ A ili B i C, gdje se ušaltala na veliko. Gdje najprestižnije destinacije krčmi svojim ‘zelenim termitima’ Amiru Bukviću bivšem direktoru BBI Banke (koja je promijenila ime u persijsko ‘Aria’, ) zvane muslimanka’ (u vlasništvu Arapa i sa Kavazovićem na čelu Odbora banke) i ostalim jaranima, računajući tu i ‘dijamanta’ Džeku fudbalera sa njegovom Amrom manekenkom koja se razumije u kvantnu fiziku, koji se uhvatio u kolo urbicida i zgrada za provjetravanje zagušeng glavnog grada.

Ali, i tu Fahru treba čitati uslovno. Da je kojim slučajem njegov drugi toranj kojeg priprema i čeka za njega odobrenje od 2021. godine dobio zeleno svjetlo, ne bi on ni zucnuo o parama Arapa, BBI Banci i Amiru Bukviću ili ‘doktorki’ Benjamini.

Možda mu se posreći u dolazećim opštim izborima.

Kao i Trump-u, sa kojim se sam poredi najavljujući ‘povratak’.

Gluho bilo, da li Fahro zna da je skraćeno ime Trump-a ‘Dick’?

photo : Fahrudin Radončić ispred svoga tornja u Sarajevu, arhiv